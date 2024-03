O Concurso Internacional de Piano Clássico reúne os pianistas mais promissores e talentosos do mundo, que competem por uma parte do prémio global, no valor total de 250.000 euros. Vamos descobrir quem é o vencedor desta viagem de dois anos, enquanto a final decorre no Dubai.

PUBLICIDADE O Concurso Internacional de Piano Clássico reúne os pianistas mais promissores e talentosos do mundo, que disputam uma parte do prémio, que ascende a 250.000 euros. O vencedor embarcará numa digressão de concertos composta por 10 datas. O evento reuniu 70 virtuosos selecionados em 14 competições preliminares ao longo de dois anos para disputar a competição no Dubai, no hotel Jumeirah Zabeel Saray. Os membros do júri, oriundos da Áustria, França, Alemanha e Itália, juntaram-se aos seus homólogos da China, EUA, Reino Unido, Turquia, África do Sul e Coreia do Sul para avaliar os concorrentes em quatro rondas, com base na sua capacidade técnica, bem como no seu talento e estilo. As duas fases finais também testaram a capacidade de adaptação dos pianistas, que interpretaram uma seleção de peças clássicas e contemporâneas. Andrey Gugnin, dos Países Baixos, foi anunciado como o vencedor do evento. Receberá 100.000 euros, bem como a digressão de 10 concertos com um honorário de 50.000 euros. O jovem de 36 anos subiu ao palco do Teatro Zabeeldohotel, impressionando os juízes com uma interpretação emocionante do Concerto para Piano nº 3deRachmaninoff. O prémio é o último de uma longa série de sucessos para Andrey Gugnin, que será o diretor artístico do Festival OutWest Piano nesta temporada.