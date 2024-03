Akira Toriyama, criador da série Dragon Ball, morre aos 68 anos

É demasiado cedo. O buraco é demasiado grande. Sinto-me triste quando penso que nunca mais o vou ver. Admiro-o muito desde criança, por isso lembro-me do dia em que ele me chamou pelo nome pela primeira vez.

A caminho de casa, no dia em que usaste a palavra "amigo" para mim e para o Kishimoto, lembro-me de estar radiante com o Kishimoto. Também me lembro da última conversa que tivemos(...)

Para os artistas de manga da nossa geração que estiveram no mesmo palco, as obras de Toriyama tornaram-se cada vez mais importantes (...)