Eric Carmen, cantor de "Hungry Eyes", morre aos 74 anos

Morreu o cantor e compositor americano Eric Carmen, aos 74 anos.

Eric Carmen, vocalista dos Raspberries e conhecido pelos seus êxitos a solo "Hungry Eyes" e "All By Myself", morreu aos 74 anos. A morte foi comunicada pela mulher, Amy.

"O nosso doce, amoroso e talentoso Eric morreu durante o sono, no fim de semana", escreveu Amy Carmen. "Foi uma grande alegria para ele saber que, durante décadas, a sua música tocou tantos e será o seu legado duradouro".

Não foi indicada a causa da morte.

Carmen nasceu em Cleveland, Ohio, a 11 de agosto de 1949, filho de imigrantes judeus russos. Em criança, aprendeu piano clássico e a tocar guitarra por si próprio. Nos anos 60, ganhou fama como vocalista dos Raspberries ao lado de Wally Bryson, Jim Bonfanti e Dave Smalley .

Entre 1972 e 1974, os Raspberries lançaram quatro álbuns com uma sonoridade inspirada nos artistas do rock n' roll da Invasão Britânica, como os Beatles, os Who e os Rolling Stones. O maior sucesso dos Raspberries foi 'Go All the Way'.

Lançada em 1972, "Go All the Way" alcançou o número 5 nas tabelas da Billboard dos EUA, mas foi proibida de ser tocada pela BBC no Reino Unido devido às suas letras sexualmente explícitas. Desde então, tem tido uma nova geração de ouvintes graças à sua inclusão na banda sonora dos Guardiões da Galáxia em 2014.

Após a dissolução dos Raspberries em 1975, Carmen iniciou uma carreira a solo de sucesso. O seu primeiro single a solo, "All By Myself", foi um grande êxito. A melodia para piano, baseada no "Concerto para piano n.º 2" de Sergei Rachmaninoff, e os vocais melodramáticos garantiram a popularidade da canção, mas foi a cover de Celine Dion de 1996 que manteve a canção na vanguarda da cultura popular.

Durante a década seguinte, Carmen lançou cinco álbuns a solo. O próximo grande sucesso veio da canção com que o músico contribuiu para a banda sonora do filme Dirty Dancing, de 1987.

"Hungry Eyes" foi um êxito número 4 nas tabelas da Billboard dos EUA e foi registada como disco de platina pela Indústria Fonográfica Britânica (BPI). Utilizada numa cena crucial de Dirty Dancing, é o êxito mais duradouro de Carmen.

Carmen lançou um sexto e último álbum a solo, "I Was Born to Love You", em 2000 e voltou a reunir-se com os Raspberries para uma mini-digressão em 2004.