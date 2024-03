Cinco factos que precisa de saber sobre o Dia Internacional da Mulher

De David Mouriquand

Todos os anos, a 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Mas o que é que sabe sobre esta data? Estamos aqui para responder a cinco perguntas importantes...

Todos os anos, a 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher para comemorar e honrar as realizações das mulheres, aumentar a sensibilização para as disparidades de género e a discriminação, bem como promover o apoio global às mulheres.

Mas o que sabe sobre o Dia Internacional da Mulher? Vamos lembrar a cinco questões importantes.

Há quanto tempo é comemorado o Dia Internacional da Mulher?

Clara Zetkin fundou o Dia Internacional da Mulher em 1910 CORBIS / HULTON DEUTSCH

A 28 de fevereiro de 1909, o então ativo Partido Socialista da América celebrou o primeiro Dia Nacional da Mulher em homenagem às 15 mil mulheres que protestaram em Nova Iorque contra condições de trabalho duras e salários mais baixos.

Em 1910, Clara Zetkin, advogada dos direitos da mulher e líder do Gabinete da Mulher Alemã para o Partido Social Democrata, propôs a ideia de um Dia Internacional da Mulher global.

A 19 de março de 1911, realizou-se o primeiro Dia Internacional da Mulher, com a participação de mais de 1 milhão de pessoas na Áustria, Dinamarca, Alemanha, e Suíça.

Foi preciso esperar até 1975, para as Nações Unidas começarem a celebrar o Dia Internacional da Mulher. Desde então, a ONU tem sido o principal patrocinador do evento anual, encorajando mais países a reconhecer "atos de coragem e determinação por parte de mulheres comuns que desempenharam um papel de destaque na história dos seus países e comunidades".

E para aqueles que se sentem excluídos, há um Dia Internacional do Homem, que é celebrado a 19 de novembro em mais de 80 países em todo o mundo, incluindo o Reino Unido. Só é assinalado desde os anos 90 e não é reconhecido pela ONU.

Qual é o símbolo e a cor do Dia Internacional da Mulher?

O símbolo do Dia Internacional da Mulher é um símbolo do género feminino. É normalmente acompanhado pelas cores roxo, verde e branco.

De acordo com o website do Dia Internacional da Mulher, roxo significa dignidade e justiça, verde significa esperança, e branco significa pureza. "As cores tiveram origem na União Social e Política da Mulher (WSPU), no Reino Unido, em 1908".

É feriado?

"Coletivamente, vamos construir um mundo mais inclusivo para as mulheres." International Women's Day

O objetivo do dia varia consoante o país. Em alguns, é um dia de protesto, enquanto em outros, é um meio de promover a igualdade de género. Em alguns países, o Dia Internacional da Mulher é um feriado nacional: Afeganistão, Arménia, Bielorrússia, Camboja, Cuba, Geórgia, Laos, Mongólia, Montenegro, Rússia, Uganda, Ucrânia e Vietname.

Em certos países como a Albânia, Macedónia, Sérvia e Uzbequistão, o Dia da Mulher juntou-se ao Dia da Mãe.

Na China, muitas mulheres recebem meio-dia de folga, enquanto a "Festa da Donna Italiana" é celebrada com a oferta de mimosas.

Porque é que é uma celebração histórica na Rússia?

Manifestantes em São Petersburgo a 8 de Março de 1917 Getty

Em 1917, a celebração do Dia da Mulher na Rússia deu-lhes o direito de voto.

As mulheres na Rússia comemoraram o dia desse ano entrando em greve pelo "pão e paz", para protestar contra a Primeira Guerra Mundial e fazer campanha pela igualdade de género. O Czar Nicholas II autorizou o General Khabalov do Distrito Militar de São Petersburgo a abater qualquer mulher que se recusasse a renunciar à greve. Elas não recuaram e os protestos permaneceram e levaram à renúncia do czar. O governo interino concedeu às mulheres o direito de voto como resultado da sua ação de protesto.

Qual é o tema deste ano?

O tema da campanha para o Dia Internacional da Mulher de 2024 é Inspirar a Inclusão. Canva

Desde 1996, cada Dia Internacional da Mulher tem um tema oficial.

O primeiro tema adotado pela ONU, em 1996, foi "Celebrating the Past, Planning for the Future".

No ano passado, o tema deste dia foi #EmbraceEquity, e este ano, a ONU designou o tema como "Invest in Women: Accelerate Progress" (Investir nas Mulheres: Acelerar o Progresso), centrando-se na resolução do problema do desempoderamento económico. O tema da campanha de 2024 é "Inspire Inclusion" (Inspire a Inclusão).

"Quando inspiramos os outros a compreender e a valorizar a inclusão das mulheres, criamos um mundo melhor", diz o site do Dia Internacional da Mulher. "E quando as próprias mulheres são inspiradas a serem incluídas, há um sentimento de pertença, relevância e capacitação. Coletivamente, vamos forjar um mundo mais inclusivo para as mulheres".

Através desta campanha, é dada ênfase ao reconhecimento da importância da diversidade e do empoderamento em várias esferas da sociedade, e sublinhado o papel fundamental da inclusão no avanço da igualdade de género.

"Quando as mulheres não estão presentes, temos de perguntar: "Se não estão, porque não?" Quando as mulheres são discriminadas, temos de denunciar as más práticas. Quando o tratamento das mulheres não é equitativo, temos de tomar medidas. E temos de o fazer sempre, sempre".

De acordo com o site, as pessoas podem inspirar outras para ajudar a criar um mundo inclusivo, procurando a inclusão das mulheres e partilhando conhecimentos. Numa base de grupo, as organizações podem recrutar, reter e desenvolver talentos diversificados, bem como apoiar as mulheres em posições de liderança. Outras áreas incluem ajudar as mulheres a tomar decisões informadas sobre a sua saúde, proporcionar às mulheres e raparigas acesso a educação e formação de qualidade, bem como promover o talento desportivo, criativo e artístico.

A organização acrescenta que partilhar a sua imagem #InspireInclusion nas redes sociais utilizando #IWD2024 #InspireInclusion" também faz parte da campanha deste ano.