O Mundo assinalou o Dia Internacionald da Mulher

Madrid uniu-se mais uma vez para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

Em defesa da igualdade de género, cerca de 27 mil pessoas encheram as ruas da capital do país, que é considerado uma referência com leis pioneiras nesta área. Duas dessas leis foram aprovadas em fevereiro: a lei do aborto e da saúde sexual e a lei que permitir a mudança de género no registo civil sem necessidade de pareceres ou tratamentos médicos.

No outro lado do Atlântico, na Cidade do México, no meio de um forte dispositivo policial, ouviram-se as mesmas queixas

No país, mais de 20 mulheres são mortas todos os dias. E por cada 100 mulheres mortas, apenas quatro dão origem a uma sentença de prisão.