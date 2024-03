Quem está a bater recordes este ano? Qual a duração dos filmes? E porque é que a cerimónia dos Óscares deste ano representa um progresso lento mas certo? Aqui encontra tudo o que precisa de saber sobre a 96ª edição dos Prémios da Academia.

Como deve saber pela nossa extensa cobertura dos Óscares, os Prémios da Academia são este fim de semana.

Terá de esperar um pouco mais para saber as nossas previsões para a 96ª cerimónia deste ano e quantos troféus achamos que Oppenheimer vai ganhar entre as 13 nomeações.

Entretanto, aqui estão os factos sobre os Óscares que deve saber para a edição deste ano, as curiosidades preciosas que o ajudarão a brilhar este domingo, caso seja o anfitrião de uma festa dos Óscares.

Infelizmente, vamos fazer a cobertura ao vivo do prémio, por isso não há tempo para nos gabarmos com cocktails. Ainda assim, alguém devia.

Eis o que precisa de saber.

Os filmes estão a ficar mais longos...

Martin Scorsese na Berlinale 2024. David Mouriquand

Este ano, a duração média de um filme nomeado para Melhor Filme é de 138 minutos.

O mais curto é The Zone of Interest, com 105 minutos; o mais longo é Killers of the Flower Moon, com 206 minutos.

Se Hitchcock tinha razão quando dizia que a duração de um filme tinha de estar diretamente relacionada com a resistência da bexiga humana, então a colheita deste ano não tem absolutamente nenhuma consideração pela sua vesica urinaria.

Ho ho ho-ldovers

Paul Giamati, do filme "The Holdovers" Jordan Strauss/Invision/AP

The Holdovers é, tecnicamente, o primeiro filme de Natal a ser nomeado para Melhor Filme desde Miracle on 34th Street, de 1948. Grinches.

O plástico é fantástico

Greta Gerwig Joel C Ryan/Invision/AP

Barbie pode ter ficado de fora de algumas nomeações, incluindo Melhor Realizador e Melhor Atriz, mas o que muitos fãs de mau humor esqueceram é que a realizadora Greta Gerwig se tornou a primeira realizadora da história a ter as suas três primeiras longas-metragens nomeadas na categoria de Melhor Filme, com Barbie a seguir a Lady Bird e Little Women.

Na categoria de Melhor Realizador, a realizadora francesa Justine Triet (Anatomia de uma Queda) tornou-se a nona mulher nomeada. A primeira foi Lina Wertmüller por Seven Beauties (1977). Seguiram-se Jane Campion com O Piano (1994), Sofia Coppola com Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow com The Hurt Locker (2010), Greta Gerwig com Lady Bird (2017), Emerald Fennell com Promising Young Woman (2020), Chloé Zhao com Nomadland (2021) e Jane Campion novamente com The Power of the Dog (2022).

Para recordar, apenas três mulheres foram galardoadas com o Óscar de Melhor Realizador: Bigelow, Zhao e Campion.

Um progresso lento... Mas um progresso

Justine Triet nos Prémios César 2024. Aurelien Morissard/AP

Este ano é a primeira vez que o alinhamento do prémio de Melhor Filme inclui três filmes realizados por mulheres - Barbie, Anatomia de uma Queda e Vidas Passadas de Celine Song. Uma estreia histórica na história dos Óscares.

Por outro lado, quatro dos 10 argumentos nomeados foram escritos ou co-escritos por mulheres - Anatomia de uma Queda (Justine Triet, co-escrita com o seu parceiro Arthur Harari), Barbie (Greta Gerwig, co-escrita com o seu parceiro Noah Baumbach), Maio de dezembro (Samy Burch) e Vidas Passadas (Celine Song).

Este é o maior número de mulheres escritoras representadas nas duas categorias num único ano.

Mais progressos...

Lily Gladstone Jordan Strauss/Invision/AP

Jeffrey Wright e Sterling K. Brown foram nomeados pela primeira vez para um Óscar na categoria de Ficção Americana. Ao fazê-lo, estabeleceram um marco histórico, pois foi a primeira vez que um ator principal e um ator secundário negros foram nomeados para o mesmo filme.

Por falar em representação, a estrela de Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone, faz história como a primeira mulher nativa americana a ser nomeada para Melhor Atriz. Gladstone é membro da Nação Blackfeet e é provável que ganhe...

... e ainda mais progressos

Colman Domingo Jordan Strauss/Invision/AP

As nomeações de Colman Domingo (Rustin) e Jodie Foster (Nyad) para as categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz Secundária, respetivamente, marcam a primeira vez no mesmo ano em que dois actores queer assumidos concorrem por interpretarem personagens LGBTQ+.

Parabéns!

Sandra Hüller Vianney Le Caer/Invision/AP

Sandra Hüller, atriz principal em Anatomia de uma Queda e atriz secundária em A Zona de Interesse, é a primeira atriz nascida na Alemanha a conseguir uma nomeação (Melhor Atriz) em 86 anos. A última foi Luise Rainer, por A Boa Terra, em 1938.

Entrevistámo-la e ela é encantadora. Vamos fazer figas...

As sobrancelhas vencem a barba

Martin Scorsese na Berlinale 2024. David Mouriquand

Killers of the Flower Moon é o décimo filme realizado por Martin Scorsese a receber uma nomeação para Melhor Filme. (Os nove anteriores foram Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Hugo, The Wolf of Wall Street e The Irishman).

Para além disso, Scorsese recebeu a sua 10ª nomeação para Melhor Realizador, o que significa que não só se torna a pessoa mais velha alguma vez nomeada para Melhor Realizador, aos 81 anos, como também ultrapassa Steven Spielberg no que diz respeito ao maior número de nomeações para Melhor Realizador por qualquer realizador vivo.

Para o caso de se estar a perguntar, William Wyler (Roman Holiday, Ben Hur) ainda detém o recorde geral com 12 nomeações.

No entanto, Marty só levou para casa o prémio de realização uma vez - pelo seu filme de 2006 The Departed - e Steve ganhou duas vezes (Schindler's List, Saving Private Ryan).

Touro envelhecido

Robert De Niro Vianney Le Caer/Invision/AP

Por falar em Killers of the Flower Moon, Robert De Niro está nomeado para Melhor Ator Secundário e estabelece um novo recorde para o maior período de tempo entre a primeira e a última nomeação de um ator para um Óscar, ultrapassando o intervalo de 48 anos de Katherine Hepburn.

De facto, o seu reconhecimento em 2024 ocorre 49 anos depois de ter sido nomeado pela primeira vez pelo seu desempenho em O Padrinho Parte II (que ganhou) em 1975. De Niro bate o recorde de Hepburn, que se estendeu por 48 anos entre a sua primeira nomeação por Morning Gl__ory, em 1938, e a sua última nomeação por On Golden Pond, em 1982.

A pessoa viva mais nomeada volta a atacar

O compositor John Williams, à esquerda, e o realizador Steven Spielberg posam juntos na Gala de Homenagem a John Williams do AFI Life Achievement Award 2016. Chris Pizzello/Invision/AP

O compositor John Williams, aos 92 anos, recebeu a sua 54ª nomeação este ano por Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Sim, isso significa que o pior filme da série pode agora ser referido como "Indiana Jones e o Disco do Destino". E All of Us Strangers não recebeu nada... Algo correu mal algures.

Ainda assim, esta 54ª nomeação significa que ele está apenas a cinco nomeações do recorde de Walt Disney de 59 nomeações na carreira. No entanto, Williams mantém o seu recorde de compositor mais nomeado para um Óscar de todos os tempos e continua a ser a pessoa viva mais nomeada.

No outro extremo do espetro etário

Billie Eilish Jordan Strauss/Invision/AP

Se Billie Eilish e Finneas ganharem o prémio de Melhor Canção por "What Was I Made For?", de Barbie, a dupla de irmãos de 22 e 26 anos tornar-se-á a mais jovem vencedora de dois Óscares da história.

Já tinham ganho um prémio pelo hino de James Bond "No Time to Die" em 2022.

Oh, Bradley...

Bradley Cooper Richard Shotwell/Invision/AP

Bradly Cooper é a quinta pessoa viva mais nomeada a nunca ter ganho um Óscar.

Foi nomeado 12 vezes, mas nunca ganhou. É muito provável que não ganhe este ano, pois Maestro provavelmente não ganhará o prémio de Melhor Filme, Melhor Ator ou Melhor Argumento Original este ano.

Ele junta-se ao engenheiro de som Greg P. Russell (16 nomeações), ao compositor Thomas Newman (15), à compositora Diane Warren (15) e ao supervisor de efeitos especiais Daniel Sudick (13).

Oh Thelma...

Thelma Schoonmaker na Berlinale 2024. AP Photo/Markus Schreiber

Três vezes vencedora de um Óscar, Thelma Schoonmaker conseguiu uma nona nomeação recorde para montagem de filmes com Killers of the Flower Moon. A lendária montadora trabalha com Scorsese desde 1967 e, com esta nomeação, ultrapassa o colaborador frequente de Steven Spielberg, Michael Kahn, que tem oito nomeações para montagem.

Longa-metragem internacional / Dupla de Melhor Filme

Jonathan Glazer Chris Pizzello/Invision/AP

The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, está nomeado este ano tanto na categoria de Melhor Filme como na de Melhor Longa Internacional, por ser um filme não falado em língua inglesa.

Isto tem vindo a acontecer cada vez mais ao longo dos anos: A Vida é Bela (1998); Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000); Amour (2012); Roma (2018); Parasite (2019); Drive My Car (2021); e All Quiet on the Western Front (2022). O primeiro a conseguir isso? Z, em 1969.

Se ao menos a França tivesse tido o bom senso de escolher Anatomia de uma Queda como seu campeão em vez de (o não menos excelente) O Gosto das Coisas, mais um nome poderia ter sido acrescentado a esta lista...

A cerimónia de entrega dos prémios da Academia realiza-se este domingo, 10 de março.