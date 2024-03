Óscares 2024: "Oppenheimer" de Christopher Nolan ganha o prémio de Melhor Filme e arrecada sete Óscares

Numa 96ª edição dos Óscares bastante previsível, "Oppenheimer" ganhou o prémio de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Ator e quatro outros prémios. Aqui está o resumo da noite.

O filme biográfico de sucesso de Christopher Nolan, Oppenheimer, triunfou nos Óscares deste ano, levando para casa sete prémios, incluindo o de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Ator para Cillian Murphy.

Murphy venceu Paul Giamatti no cobiçado prémio de Melhor Ator, enquanto Robert Downey Jr. foi eleito Melhor Ator Secundário pelo seu papel em Oppenheimer. Murphy, que ganhou o seu primeiro Óscar desde a sua primeira nomeação, é também o primeiro vencedor irlandês de sempre na sua categoria.

Cillian Murphy Jordan Strauss/Invision/AP

"Para o bem e para o mal, estamos a viver no mundo de Oppenheimer. Gostaria de dedicar este prémio a todos os pacificadores que andam por aí".

Emma Thomas and Christopher Nolan winning Best Picture at the Oscars Chris Pizzello/Invision/AP

Nolan ganhou o seu primeiro Óscar de Melhor Realizador, depois de ter sido nomeado anteriormente por Dunkirk, derrotando Martin Scorsese e Jonathan Glazer.

Ao falar sobre cinema, disse: "Não sabemos para onde vai esta incrível viagem, mas saber que me consideram uma parte importante significa muito para mim".

O filme ganhou também os prémios de Melhor Montagem, Melhor Fotografia e Melhor Banda Sonora.

Por outro lado, Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, arrecadou quatro prémios, incluindo o de Melhor Atriz para Emma Stone, que derrotou a favorita Lily Gladstone, de Assassinos da Lua das Flores.É o segundo Óscar de Melhor Atriz da atriz, depois de ter vencido anteriormente por La La Land.

Emma Stone com o Óscar de Melhor Atriz Jordan Strauss/Invision/AP

O filme arrecadou ainda os prémios de Melhor Design de Produção, Melhor Maquilhagem e Cabelos e Melhor Guarda-Roupa.

O drama de Jonathan Glazer sobre o Holocausto em língua alemã A Zona de Interesse foi nomeado para Melhor Longa-Metragem Internacional, o primeiro filme britânico a ganhar nesta categoria. O filme também ganhou o prémio de Melhor Som.

No seu discurso, Glazer abordou o atual conflito israelo-palestiniano, chamando a atenção para a "desumanização" demonstrada tanto no seu filme como na realidade. "Neste momento, estamos aqui como homens que refutam o seu judaísmo e o Holocausto, que está a ser sequestrado por uma ocupação que levou ao conflito de tantas pessoas inocentes", disse ele, "quer sejam as vítimas do 7 de outubro em Israel ou o ataque em curso em Gaza".

Arthur Harari e Justine Triet com os Óscares de Melhor Argumento para Anatomia de Uma Queda Jordan Strauss/Invision/AP

O filme francês Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, recebeu um prémio: Melhor Argumento Original. Triet, a primeria mulher a ganhar um prémio nesta categoria, venceu com o parceiro e co-argumentista Arthur Harari.

Outros filmes que também ganharam apenas um prémio entre os 10 nomeados para Melhor Filme são Os Excluídos (Melhor Atriz Secundária para Da'vine Joy Randolph), American Fiction (Melhor Argumento Adaptado) e Barbie (Melhor Canção Original para 'What Was I Made For? de Billie Eilish). Ao ganhar o prémio, Eilish, de 22 anos, torna-se a mais jovem vencedora de dois Óscares na história - depois de ter recebido um prémio pelo seu hino do filme de James Bond "No Time to Die" em 2022.

Os vencedores da representação: Da esquerda para a direita, Robert Downey Jr., Da'Vine Joy Randolph, Emma Stone, Cillian Murphy Jordan Strauss/Invision/AP

Os vencedores Jordan Strauss/Invision/AP

O filme de Martin Scorsese Assassinos da Lua das Flores, o filme de Bradley Cooper Maestro e o filme de Celine Song Vidas Passadas saem todos de mãos vazias.

Ah, e aqui estão os cinco momentos virais da cerimónia de entrega de prémios que podem ter a certeza de que todos vão falar:

1) Ryan Gosling a libertar toda a sua Kenergy com 65 Kens

2) Messi, o cão de "Anatomia de uma Queda", estava presente - tão bom rapaz

3) Al Pacino a fazer um dos anúncios de Melhor Filme mais anticlímax de sempre e a não anunciar os nomeados enquanto apresentava o último prémio da noite

4) John Cena a usar um envelope e umas Birkenstocks para anunciar o prémio de Melhor Guarda-Roupa

5) "Já não passou a tua hora de ir para a cadeia?" -O apresentador Jimmy Kimmel critica Donald Trump

Desça até ao fim da página para ver o nosso liveblog completo dos Óscares e os resultados na íntegra - e por ordem cronológica:

LIVEBLOG dos Óscares:

* MELHOR FILME: OPPENHEIMER

Al Pacino apresenta o melhor filme... e balbucia bizarramente o vencedor, deixando a audiência silenciosa. Bem, o vencedor era previsível e, graças a Pacino, bastante anticlímax. Mesmo assim, lá está ele. Tornou-se o vencedor do Óscar, destruidor da Barbie.

Melhor Filme

Nomeados:

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Excluídos

Os Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

A Zona de Interesse

Aqui está ele - o último prémio da noite.

Não ficaria chateado se Vidas Passadas ou A Zona de Interesse criassem uma reviravolta, mas este deve ir para Nolan e Oppenheimer.

* MELHOR ATRIZ: EMMA STONE (Pobres criaturas)

Segundo Óscar para Emma Stone, que ganha merecidamente pela sua atuação em Pobres Criaturas. O vestido está estragado (ela diz que aconteceu durante "I'm Just Ken") e o discurso choroso é realmente muito comovente.

Emma Stone vence Óscar de Melhor Atriz AP Photo

Melhor Atriz

Nomeadas:

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores)

Sandra Hüller (Anatomia de uma Queda)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Pobres Criaturas)

Este é o grande desafio da noite e, tal como o de Melhor Ator, resume-se a dois nomeados: Emma Stone, que ganhou o Globo de Ouro (Comédia), o Critics Choice Award e o BAFTA por Pobres Criaturas, e Lily Gladstone, que ganhou o Globo (Drama) e o SAG Award por Assassinos da Lua das Flores. As coisas pareciam estar a correr a favor de Stone, mas quando Gladstone foi nomeada para Melhor Atriz e não para Melhor Atriz Secundária, as coisas mudaram. Ela já fez história como a primeira nativa americana a ser nomeada para Melhor Atriz e é, inegavelmente, a melhor coisa do épico americano de Scorsese. No entanto, o desempenho de Stone é o mais ousado e inventivo dos dois.

Por outro lado, todas as esperanças europeias recaem sobre Sandra Hüller, atriz principal de Anatomia de uma Queda. É a primeira atriz nascida na Alemanha a ser nomeada para o prémio de melhor atriz em 86 anos.

A última foi Luise Rainer, por The Good Earth, em 1938.

Entrevistei-a e ela é encantadora. Dedos cruzados...

Como me vou sentir se Emma Stone não ganhar. (Na foto: o marido de "Anatomia de Uma Queda" Neon

* MELHOR REALIZADOR: CHRISTOPHER NOLAN (OPPENHEIMER)

O ano sempre foi dele... É a primeira vez que Nolan ganha o prémio, tendo sido anteriormente nomeado por Dunkirk em 2018. Dedica de forma amorosa o prémio à mulher Emma Thomas - "produtora de todos os nossos filmes e de todos os nossos filhos".

Christopher Nolan vence Óscar para melhor realização Chris Pizzello/Invision/AP

Melhor Realizador

Nomeados:

Jonathan Glazer (A Zona de Interesse)

Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Justine Triet (Anatomia de uma Queda)

Martin Scorsese (Assassinos da Lua das Flores)

Prevejo a vitória de Nolan.

Para aqueles que gostam de curiosidades, Scorsese recebeu a sua 10.ª nomeação para Melhor Realizador este ano, o que significa que não só se torna a pessoa mais velha alguma vez nomeada para Melhor Realizador, aos 81 anos, como também ultrapassa Steven Spielberg no que diz respeito ao maior número de nomeações para Melhor Realizador por qualquer cineasta vivo. Portanto, Sobrancelhas vence Barba.

Caso se esteja a perguntar, William Wyler - Roman Holiday, Ben Hur) ainda detém o recorde geral com 12 nomeações.

* MELHOR ATOR: CILLIAN MURPHY (OPPENHEIMER)

Cillian Murphy wins Best Actor for Oppenheimer Chris Pizzello/Invision/AP

É isso mesmo! Primeira nomeação para um Óscar e uma vitória! Não podia estar mais contente.

"Sou um irlandês muito orgulhoso por estar aqui esta noite."

"Para o bem e para o mal, estamos a viver no mundo de Oppenheimer. Gostaria de dedicar este prémio a todos os pacificadores."

Melhor Ator

Nomeados:

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Os Excluídos)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

O prémio de Melhor Ator parece poder ser atribuído de duas maneiras.

Num canto, está Cillian Murphy, com aquele que é o papel mais importante da sua carreira no grande ecrã.

No outro canto está Paul Giamatti, que há muito é um queridinho da crítica e cuja atuação em Os Excluídos é perfeita.

Quando chegar a hora, pensamos que Murphy e o seu intenso papel em Oppenheimer é que vão ganhar. Ele já levou para casa os prémios de representação nos Globos de Ouro, BAFTAs e SAGs, por isso é lógico que saia vitorioso nesta categoria impressionante.

Agora é a reta final, com o Melhor Realizador, os dois principais prémios de representação e o Melhor Filme. Ótimo. Estas cerimónias duram demasiado tempo e, neste momento, estou tão estável como uma torre de Jenga em fase avançada. Quero dormir. Preciso de dormir.

* MELHOR CANÇÃO ORIGINAL: BILLIE EILISH E FINNEAS - 'WHAT WAS I MADE FOR?' (BARBIE)

Billie Eilish, 22 anos, faz história (previsível) ao tornar-se a mais jovem vencedora de dois Óscares da história. E a Barbie recebe finalmente um Óscar - não vai sair de mãos vazias esta noite.

Melhor Canção Original

Nomeados:

"It Never Went Away"- Jon Batiste e Dan Wilson (American Symphony)

"What Was I Made For?"- Billie Eilish e Finneas (Barbie)

"Wahzhazhe (A Song for My People"-The Osage Tribe (Assassinos da Lua da Flores)

"I'm Just Ken"- Mark Ronson e Andrew Wyatt (Barbie)

"The Fire Inside"- Diane Warren (Flamin' Hot)

Se Billie Eilish e Finneas ganharem o prémio de Melhor Canção por "What Was I Made For?" de Barbie, a dupla de irmãos de 22 e 26 anos tornar-se-á a mais jovem vencedora de dois Óscares da história. Já tinham ganho um prémio pelo hino de James Bond "No Time to Die" em 2022.

* MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL: LUDWIG GORANSSON (OPPENHEIMER)

Melhor Banda Sonora Original

Nomeados:

Jerskin Fendrix (Pobres Criaturas)

Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Laura Karpman (American Fiction)

Robbie Robertson (Assassinos da Lua das Flores)

John Williams (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

O compositor John Williams, aos 92 anos, recebeu a sua 54ª nomeação este ano por Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Sim, isso significa que o pior filme da série pode agora ser referido como "Indiana Jones and the Dial of Destiny, nomeado para um Óscar". E All of Us Strangers não recebeu nada... Algo correu mal algures.

Ainda assim, esta 54ª nomeação significa que ele está apenas a cinco nomeações do recorde de Walt Disney de 59 nomeações na carreira. No entanto, Williams mantém o seu recorde de compositor mais nomeado para um Óscar de todos os tempos e continua a ser a pessoa viva mais nomeada.

É tempo de "I'm Just Ken"... E é... É glorioso.

Onde é que se arranja aquele fato cor-de-rosa brilhante e as luvas cor-de-rosa a condizer?

Tantas perguntas. Tantas sensações.

A ver Gosling em palco DM - X

*MELHOR SOM: A ZONA DE INTERESSE

Bem, estou surpreendido! Pensei mesmo que o prémio estava no papo para o Oppenheimer - e o filme merecedor levou-o! Muito bem, Academia. O som desempenha um papel tão importante em The Zone of Interest. É um filme que se ouve tanto quanto se vê - e Johnnie Burn e Tarn Willers contribuem em grande medida para o clima tenso do filme de Glazer.

Melhor Som

Nomeados:

O Criador; Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich e Dean Zupancic

Missão: Impossível - Ajuste de Contas Parte Um; Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon e Mark Taylor

A Zona de Interesse; Johnnie Burn e Tarn Willers

Oppenheimer; Willie Burton, Richard King, Kevin O'Connell e Gary A. Rizzo

Maestro; Richard King, Steve Morrow, Tom Ozanich, Jason Ruder e Dean Zupancic

Estou a dar o prémio a Oppenheimer - mas meu Deus, se A Zona de Interesse o merece...

Então, vamos recapitular - Oppenheimer e Pobres Criaturas têm três Óscares cada um... Os próximos prémios devem agitar um pouco as coisas... Não tenho a certeza se as minhas células cerebrais conseguem aguentar este nível de conclusão antecipada. Espero que haja algumas surpresas, caso contrário, o resto da noite vai ser um pouco monótono.

* MELHOR CURTA-METRAGEM DE AÇÃO AO VIVO: THE WONDERFUL STORY OF HENRY SUGAR

Wes Anderson ganha um Óscar - o seu primeiro - e não está cá para receber...

Melhor curta-metragem de ação ao vivo

Nomeados:

O Depois

Invincible

Knight of Fortune

Vermelho, Branco e Azul

The Wonderful Story of Henry Sugar

Estou a pensar em "The Wonderful Story of Henry Sugar" - mas já me enganei antes...

* MELHOR CINEMATOGRAFIA: HOYTE VAN HOYTEMA (OPPENHEIMER)

Anteriormente nomeado por Dunkirk de Nolan, este prémio é merecido - e previsível. Oppenheimer soma agora três vitórias, em pé de igualdade com Pobres Criaturas.

Melhor Cinematografia

Nomeados:

Ed Lachman (El Conde)

Matthew Libatique (Maestro)

Rodrigo Prieto (Assassinos da Lua das Flores)

Robbie Ryan (Pobres Criaturas)

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Este tem Hoyte van Hoytema escrito por todo o lado...

* MELHOR DOCUMENTÁRIO: '20 DIAS EM MARIUPOL'

"Este é o primeiro Óscar da história da Ucrânia", diz Mstyslav Chernov. "Quem me dera nunca ter feito este filme - quem me dera poder trocá-lo por a Rússia nunca ter atacado a Ucrânia."

"O cinema forma memórias - e as memórias formam a história."

Um dos discursos mais comoventes da noite.

20 Dias em Mariupol AP

Melhor Documentário

Nomeados:

Bobi Wine: O Presidente do Povo

A Memória Eterna

Four Daughters

Matar um Tigre

20 Dias em Mariupol

Esta é uma categoria forte. 20 Dias em Mariupol, de Mstyslav Chernov, é um filme oportuno e poderoso que se apresenta como favorito.

E quando se tem em consideração a guerra em curso na Ucrânia e o facto de os votantes terem escolhido um filme anti-Putin no ano passado com Navalny (que, devido à sua morte, deve estar na mente de muitos), a Academia provavelmente não deixará passar a oportunidade de dar mais uma pancada nas terríveis transgressões da Rússia.

No entanto, somos grandes fãs de Four Daughters, por isso fazemos figas para Kaouther Ben Hania...

* MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTAL: 'THE LAST REPAIR SHOP'

"É sobre os heróis desconhecidos das nossas escolas."

"A educação musical é sobre a criação de seres humanos incríveis."

Estou muito contente com este.

Melhor Documentário de Curta Metragem

Nomeados:

The ABCs of Book Banning

O Barbeiro de Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Não vou ficar chateado com a vitória de nenhum destes, mas estou a pensar em The ABCs of Book Banning para ganhar - mas The Last Repair Shop é o meu favorito.

* MELHOR EDIÇÃO DE FILME: JENNIFER LAME (OPPENHEIMER)

O segundo Óscar de Oppenheimer da noite, e Montagem normalmente rima com Melhor Filme... Como já foi dito, este era para Lame perder e, tendo em conta a estrutura temporal de Nolan, ela esteve certamente no centro do que fez do filme um visionamento tão memorável. Um filme memorável, se pensarmos bem.

Melhor Montagem de Filme

Nomeados:

Jennifer Lame (Oppenheimer)

Yorgos Mavropsaridis (Pobres Criaturas)

Thelma Schoonmaker (Assassinos da Lua das Flores)

Laurent Sénéchal (Anatomia de uma Queda)

Kevin Tent (Os Excluídos)

Três vezes vencedora de um Óscar, Thelma Schoonmaker conseguiu a sua nona nomeação para a montagem de um filme com Os Assassinos da Lua das Flores. A lendária montadora trabalha com Scorsese desde 1967 e, com esta nomeação, ultrapassa o colaborador frequente de Steven Spielberg, Michael Kahn, que tem oito nomeações para montagem. Estamos a fazer figas, mas esta é a vez de Jennifer Lame, de Oppenheimer, perder...

***MELHORES EFEITOS VISUAIS:**Godzilla Minus One

Melhores Efeitos Visuais

Nomeados:

O Criador; Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts e Neil Corbould

Godzilla Minus One; Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi e Tatsuji Nojima

Guardians of the Galaxy Vol. 3; Theo Bialek, Stephanie Ceretti, Alexis Wajsbrot e Guy Williams

Mission: Impossível - Ajuste de Contas Parte Um; Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland e Neil Corbould

Napoleão; Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco e Neil Corboul

Um dos meus momentos favoritos da noite (até agora):

*MELHOR ATOR SECUNDÁRIO: ROBERT DOWNEY JR. (OPPENHEIMER)

Tal como previsto, o discurso de Downey Jr. - o melhor da noite até à data - é como um arpão para os sentimentos. Agradeceu à mulher, que "me encontrou um animal de estimação para resgatar e a rosnar e me amou de volta à vida".

Robert Downey Jr. e Cillian Murphy Universal Pictures

Melhor ator secundário

Nomeados:

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Ryan Gosling - Barbie

Robert Downey Jr - Oppenheimer

Mark Ruffalo - Pobres Criaturas

Embora possa haver algumas surpresas nas categorias de ator principal, as categorias de ator secundário são praticamente um dado adquirido. Robert Downey Jr. ocupou a pole position durante toda a temporada de prémios deste ano pelo seu papel como Lewis Strauss, o rival político de Oppenheimer. É um desempenho fantástico e, considerando a ótica de Hollywood por um momento, a sua vitória faz sentido. É uma história contra todas as probabilidades, uma fénix das chamas, depois de ter sido colocado na lista negra pelas suas peripécias de bad boy pós-Chaplin, apenas para reemergir como o rapaz-propaganda da Marvel e protagonista fiável nas bilheteiras. A Academia adora um bom arco de redenção, e este seria o grande final.

No entanto, é de salientar Mark Ruffalo, que parecia estar a divertir-se imenso no cenário de Pobres Criaturas, e que teve um desempenho hilariante que, em qualquer outro ano, o teria levado a ganhar o troféu.

Emily Blunt e Ryan Gosling agradecem aos coordenadores de duplos.

Ótimo, mas onde está a categoria de Óscar deles?

Emily Blunt and Ryan Gosling Chris Pizzello/Invision/AP

*MELHOR LONGA-METRAGEM INTERNACIONAL: A ZONA DE INTERESSE

Pela primeira vez, um filme britânico ganha o prémio de Melhor Filme Internacional - pode não ser em língua inglesa, mas é de um dos maiores realizadores do Reino Unido, Jonathan Glazer.

PUBLICIDADE

Glazer subiu ao palco para dizer que a desumanização vista em A Zona de Interesse está a acontecer no atual conflito Israel-Palestina.

"Todas as nossas escolhas foram feitas para nos confrontar e refletir no presente, o nosso filme mostra onde a desumanização leva ao seu pior, que moldou todo o nosso passado e presente".

Melhor Longa-Metragem Internacional

Nomeados:

Io Capitano (Matteo Garrone, Itália)

Sociedade da Neve (J.A. Bayona, Espanha)

The Teachers' Lounge (İlker Çatak, Alemanha)

A Zona de Interesse (Jonathan Glazer, Reino Unido)

Dias Perfeitos (Wim Wenders, Japão)

Esta é a nossa categoria favorita.

A Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, está nomeado este ano tanto na categoria de Melhor Filme como na de Melhor Longa-Metragem Internacional, por ser um filme não falado em língua inglesa.

PUBLICIDADE

Isto tem vindo a acontecer cada vez mais ao longo dos anos: A Vida é Bela (1998); Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000); Amour (2012); Roma (2018); Parasitas (2019); Drive My Car (2021); e A Oeste Nada de Novo (2022). O primeiro a conseguir isso? Z, em 1969.

Se ao menos a França tivesse tido o bom senso de escolher Anatomia de uma Queda como seu campeão, em vez do (não menos excelente) O Gosto das Coisas, outro nome poderia ter sido acrescentado a esta lista...

De qualquer forma, estamos a prever que A Zona de Interesse leve este.

* MELHOR GUARDA-ROUPA: POBRES CRIATURAS

Três a três para _Pobres Criaturas_até agora. Por favor, que isto continue. No entanto, estas vitórias são um golpe para a Barbie. Será que só vai para casa com a Melhor Canção? Parece cada vez mais provável.

Melhor Figurino

Nomeados:

Jacqueline Durran (Barbie)

Ellen Mirojnick (Oppenheimer)

Holly Waddington (Pobres Criaturas)

Jacqueline West (Assassinos da Lua das Flores)

Janty Yates e David Crossman (Napoleão)

Vamos lá, três em três para Pobres Criaturas, por favor...

Oh, John Cena está no palco nu, como uma homenagem àquele "streaker" de 1974 com que David Niven teve de lidar. Bem, semi-nu.

John Cena Chris Pizzello/Invision/AP

Claro, porque não. Embora não tenha a certeza quanto à escolha dos sapatos... Birkenstocks em nu? Faux pas.

* MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO: COITADINHOS

Excelente. Dois prémios já para Pobres Criaturas. Vamos continuar com isto.

Melhor Design de Produção

Nomeados:

Ruth De Jong e Claire Kaufman (Oppenheimer)

Jack Fisk e Adam Willis (Assassinos da Lua das Flores)

Sarah Greenwood e Katie Spencer (Barbie)

Elli Griff e Arthur Max (Napoleão)

Shona Heath, Szusza Mihalek e James Price (Pobres Criaturas)

Estou a chamar outra vez para Pobres Criaturas. Por favor. Por favor.

* MELHOR MAQUILHAGEM E PENTEADO: POBRES CRIATURAS

Ah, um primeiro prémio para Pobres Criaturas, um dos nossos favoritos aqui na Euronews Culture. É bom que não seja o último... "Um grande obrigado ao Willem Dafoe", diz Josh Weston. É verdade. Ele devia receber mais agradecimentos. Adoro isto para o Pobres Criaturas - bem merecido.

É uma pena que Kazu Hiro, Kay Georgiou e Lori McCoy-Bell tenham sido nomeados para Maestro, o que praticamente garante que Maestro não receberá qualquer prémio.

Melhor Maquilhagem e Penteado

Nomeados:

Luisa Abel, Jason Hamer, Jaime Leigh McIntosh e Ahou Mofid (Oppenheimer)

Mark Coulier, Nadia Stacey e Josh Weston (Pobres Criaturas)

Kay Georgiou, Sian Grigg, Kazu Hiro e Lori McCoy-Bell (Maestro)

Karen Hartley e Suzi Battersby (Golda)

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí e Montse Ribé (Sociedade da Neve)

* MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO: AMERICAN FICTION

Interessante. Não estava à espera deste, mesmo que o material de origem seja sem dúvida a leitura mais agradável. Isto pode ser um sinal de que Oppenheimer não consegue varrer a noite toda. E isso é bom.

Melhor Argumento Adaptado

Nomeados:

Noah Baumbach e Greta Gerwig (Barbie)

Jonathan Glazer (A Zona de Interesse)

Cord Jefferson (American Fiction)

Tony McNamara (Pobres Criaturas)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Esta categoria é outra das nossas favoritas...

Tendo explorado os nomeados literários deste ano, este Óscar poderia ir para qualquer um dos outros argumentistas... O argumento de American Fiction de Cord Jefferson venceu o Critics Choice, o Indie Spirits e os BAFTAs, e seria uma escolha sólida. O mesmo aconteceria com a audaciosa versão de Tony McNamara do romance de Alasdair Gray, "Pobres Criaturas", e com a adaptação de Jonathan Glazer de "A Zona de Interesse", de Martin Amis, que é, sem dúvida, o tratamento mais bem conseguido do livro para o ecrã este ano. Depois há Barbie, que foi colocado na categoria de Argumento Adaptado, apenas porque o filme se baseia em personagens e propriedade intelectual existentes. Tendo em conta que o filme foi rejeitado nas categorias de Melhor Realizador e Melhor Atriz, poderá emergir como o "wild card".

Se nos cingirmos às estatísticas, o vencedor de Melhor Filme recebe normalmente um prémio de escrita. Foi o que aconteceu em quatro dos últimos cinco anos, por isso estamos a jogar com as probabilidades e a dizer que o prémio vai para Oppenheimer - uma vez que pensamos que vai ganhar o prémio de Melhor Filme.

*MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL: ANATOMIA DE UMA QUEDA

Justine Triet conseguiu-o de uma vez por todas. O filme francês Anatomia de uma Queda ganhou a Palma de Ouro no ano passado em Cannes e tem sido o queridinho dos prémios durante toda a temporada. Este pode ser o único Óscar que o filme ganha esta noite, mas é uma vitória merecida.

PUBLICIDADE

Arthur Harari and Justine Triet (Anatomy of a Fall) Chris Pizzello/Invision/AP

Melhor Argumento Original

Nomeados:

Samy Burch e Alex Mechanik (May December)

Bradley Cooper e Josh Singer (Maestro)

Arthur Harari e Justine Triet (Anatomia de uma Queda)

David Hemingson (Os Excluídos)

Celine Song (Vidas Passadas)

Gostaríamos muito que Vidas Passadas ganhasse este prémio...

Este é um ano muito forte, com três escritoras na competição, o que é um recorde para a categoria. Apesar de todos merecerem, continuamos a apostar que Anatomia de uma Queda ganhará pelo argumento de Justine Triet e Arthur Harari e pelas suas cenas de argumentação muito bem escritas e de grande impacto.

Se ganhar, será o primeiro argumento francês a ganhar desde Um Homem e Uma Mulher, de Claude Lelouch, em 1966.

*MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO: O RAPAZ E A GARÇA

Bem, são excelentes notícias. Pensei mesmo que o Homem-Aranha ia ganhar, mas é maravilhoso que Miyazaki tenha ganhado o Óscar por aquele que se diz ser o seu último filme. Mas ele costuma dizer o mesmo de todos os seus filmes. É pena que não tenha estado presente para receber o prémio, mas foi uma vitória muito agradável.

Melhor Longa-Metragem de Animação

Nomeados:

O Rapaz e a Garça

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miyazaki ou o Aranha? É a isso que se resume o prémio para Melhor Filme de Animação. Spider-Man: Across the Spider-Verse tem a vantagem, apesar de ser muito animador ver a lenda japonesa Hayao Miyazaki, de 83 anos, ganhar o seu segundo Óscar competitivo, depois do Óscar Honorário em 2014.

Além disso, O Rapaz e a Garça é, aparentemente, o seu canto do cisne, e Spirited Away é o único filme do Studio Ghibli a ganhar este prémio... O que é muito errado.

No entanto, não se pode negar que Spider-Man: Across the Spider-Verse é um filme vibrante e inventivo, e parece ser a aposta segura.

No entanto, o Robot Dreams é a nossa escolha ideal.

*MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO: 'WAR IS OVER! INSPIRADO NA MÚSICA DE JOHN & YOKO

Como previsto. (Dois em dois agora com as nossas previsões - só estou a dizer)

Melhor curta-metragem de animação

Nomeados:

Carta a um Porco

Ninety-Five Senses

O Nosso Uniforme

Pachyderme

A Guerra Acabou! Inspirado na Música de John & Yoko

* MELHOR ACTRIZ SECUNDÁRIA: DA'VINE JOY RANDOLPH (Os EXCLUÍDOS)

Da’Vine Joy Randolph Focus Features

O primeiro prémio da noite é...

Melhor Atriz Secundária

Nomeados:

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (A Cor Púrpura)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da'Vine Joy Randolph (Os Excluídos)

O papel de Da'Vine Joy Randolph como cozinheira enlutada em Os Excluídos, de Alexander Payne, arrebatou praticamente todos os prémios que antecederam os Óscares. Este é o mais fácil de acertar, e pode apostar que ela vai (merecidamente) acrescentar mais um troféu à sua coleção cada vez maior.

Jamie Lee Curtis, Mary Steenburgen, Lupita Nyong'o, Rita Moreno, Regina King estão todos aqui para apresentar os nomeados...

Nova categoria

Kimmel menciona o prémio "Achievement in Casting", que será atribuído dentro de alguns anos. Porque é que não o começaram a atribuir agora? E quando é que vamos ter uma categoria de Melhor Duplo?

Longos assassinos

"Quando fui ver Assassinos da Lua das Flores, mandei reencaminhar o meu correio para a sala de cinema", partilha Kimmel.

PUBLICIDADE

Sim, parece-me correto. Como lembrete, Assassinos da Lua das Flores durou 206 minutos.

MESSI ESTÁ AQUI!!!

"Não via um ator francês a comer vómito assim desde Gérard Depardieu", diz Kimmel.

Yes yes yes X

Jimmy Kimmel está a apresentar pela quarta vez esta noite

"Obrigado pela ovação parcial de pé".

Uma primeira crítica à Madame Web. Excelente. Meu Deus, esse filme era um "lixo sensual".

Barbie está a receber alguma atenção, como um "ícone feminista graças a Greta Gerwig, que muitos pensavam que merecia ser nomeada para Melhor Realizador." Aí está. Está feito. Vamos seguir em frente, por favor.

"Ryan, és tão giro", diz Kimmel a Ryan Gosling. "Vamos acampar juntos e não contamos às nossas mulheres."

Junta-te à deixa, Jimmy.

E está quase a começar...

Antes de começar, rezemos... Querido Senhor... Não te metas no caminho dos P_obres_... Amém.

Fiquem atentos, sirvam-se de uma bebida, e aqui vamos nós...

As certezas desta noite

Oscars Universal Pictures - Searchlight Pictures - Focus Features - Netflix

Da'Vine Joy Randolph (Os Excluídos ) parece ser uma certeza para Melhor Atriz Secundária. O mesmo se aplica a Robert Downey Jr.(Oppenheimer) para Melhor Ator Secundário.

Aliás, para Melhor Ator Secundário, Downey Jr. contra Mark Ruffalo - Homem de Ferro contra Hulk... Ah, alguém se lembra dos bons velhos tempos em que se podia pensar no MCU e não se encolher?

O resto das categorias de atuação são menos certas...

Veja as nossas previsões para os Óscares deste ano.

Por falar em guiões...

Uma bomba caiu ontem, pois o filme indicado ao Oscar Os Excluídos - indicado cinco vezes para Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz Secundária, Melhor Argumento Original e Melhor Montagme (e um dos nossos filmes favoritos de 2023) - está a enfrentar algumas acusações preocupantes.

O filme de Alexander Payne, com guião de David Hemingson, foi acusado de plágio linha a linha. O pior é que o filme está nomeado para Melhor Argumento Original, contra Maestro, Anatomia de uma Queda, May December e Vidas Passadas, que terminou a sua janela de votação no final do mês passado.

De acordo com Luca e o escritor de Paddington 2, Simon Stephenson, o guião tem semelhanças impressionantes com o seu argumento não produzido de 2013, Frisco.

Para continuar... Mas se Os Excluídos ganhar algum dos principais Óscares esta noite - prevemos potencialmente dois - estas vitórias serão ofuscadas por uma grande controvérsia de última hora.

Primeiro facto histórico

Mais factos para si...

Este ano é a primeira vez que o alinhamento de Melhor Filme inclui três filmes realizados por mulheres - Barbie, Anatomia de uma Queda e Vidas Passadas de Celine Song. Uma estreia na história dos Óscares.

Por outro lado, quatro dos 10 argumentos nomeados foram escritos ou co-escritos por mulheres - Anatomia de uma Queda (Justine Triet, co-escrita com o seu parceiro Arthur Harari), Barbie (Greta Gerwig, co-escrita com o seu parceiro Noah Baumbach), May December (Samy Burch) e Vidas Passadas (Celine Song). Este é o maior número de mulheres escritoras representadas nas duas categorias num único ano.

Voltámos à passadeira vermelha

Cillian Murphy está aqui - e apostamos que ele vai ganhar o prémio de Melhor Ator esta noite por Oppenheimer.

Cillian Murphy in the house Richard Shotwell/Invision/AP

O plástico é fantástico

Margot Robbie - snubbed in Acting but still a winner Chris Pizzello/Invision

Um dos principais pontos de discussão deste ano é o confronto entre Barbenheimer e Oppie, que está fortemente inclinado para Oppie.

No entanto, Barbie pode ter perdido algumas nomeações, incluindo a de Melhor Realizador e Melhor Atriz, mas o que muitos fãs se esqueceram é que a realizadora Greta Gerwig tornou-se a primeira realizadora da história a ter as suas três primeiras longas-metragens nomeadas na categoria de Melhor Filme, com Barbie a seguir a Lady Bird e Little Women.

Na categoria de Melhor Realizador, a realizadora francesa Justine Triet (Anatomia de uma Queda) tornou-se a nona mulher nomeada.

A primeira foi Lina Wertmüller por Seven Beauties (1977). Seguiram-se Jane Campion com O Piano (1994), Sofia Coppola com Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow com The Hurt Locker (2010), Greta Gerwig com Lady Bird (2017), Emerald Fennell com Promising Young Woman (2020), Chloé Zhao com Nomadland (2021) e Jane Campion novamente com The Power of the Dog (2022).

Para recordar, apenas três mulheres foram galardoadas com o Óscar de Melhor Realizador: Bigelow, Zhao e Campion.

As probabilidades da Barbie esta noite

Mal podemos esperar que Ryan Gosling interprete "I'm Just Ken" de Barbie com Mark Ronson esta noite, e que Billie Eilish e Finneas interpretem também "What Was I Made For?".

Está praticamente assegurado que ganhará o prémio de Melhor Canção e, provavelmente, o de Melhor Guarda-Roupa (ainda que o déssemos a Pobres Criaturas, sem dúvida).

Mas, tendo em conta os snobs, os votantes podem decidir dar-lhe um pouco de amor - especificamente em Melhor Argumento Adaptado, e fazer as pazes com os fãs da Barbie que ficaram furiosos por Greta Gerwig não ter recebido um aceno de Melhor Realizador, e Margot Robbie ter sido ignorada para Melhor Atriz.

Até lhe chamaram sexista. Mas não é. Eis porquê.

Compreender o escândalo Messi

Messi the dog, as 'Snoop' in Anatomy of a Fall Neon

Foi revelado no início desta semana que Messi, o border collie e estrela de Anatomia de uma Queda, não iria participar nos Óscares deste ano.

O astro indiscutível do filme, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes no ano passado, tornou-se a estrela improvável da temporada de campanha do Oscar 2024. No entanto, de acordo com uma fonte do filme distribuído pela Neon, a presença de Messi causou um alvoroço, uma vez que alguns membros da Academia não ficaram nada satisfeitos com o cão que andava a circular. De facto, algumas empresas com filmes nomeados queixaram-se da presença do bom rapaz, sim, sim, ele é um bom rapaz, nos almoços dos Óscares, porque o cão estava a dar um impulso injusto ao filme durante a janela de votação. Maldita Hollywood...

A sério, não se pode trazer o bom rapaz mas o Mark Ruffalo pode fazer campanha? Ele é um fofo de verdade e todos os filmes estrelados por ele recebem uma vantagem injusta, com certeza...

NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA: Messi pode estar cá esta noite. ISTO NÃO É UM EXERCÍCIO - MESSI PODE ESTAR AQUI. Resta saber se isto é um bom presságio para Anatomia de uma Queda...

Mais passadeira vermelha...

Todas as esperanças europeias estão hoje depositadas em Sandra Hüller, atriz principal de Anatomia de uma Queda. É a primeira atriz nascida na Alemanha a receber uma nomeação para Melhor Atriz em 86 anos.

A última foi Luise Rainer, por The Good Earth, em 1938.

Entrevistámo-la e ela é encantadora. Vamos fazer figas...

Veja a nossa conversa com Sandra Hüller aqui.

Sandra Huller Richard Shotwell/Invision/AP

Mais a sério, os manifestantes juntaram-se durante uma manifestação de apoio aos palestinianos que pedem um cessar-fogo em Gaza, numa altura em que a cerimónia dos Óscares decorre nas proximidades...

PUBLICIDADE

Há cinco dias, várias celebridades, incluindo o neto de J. Robert Oppenheimer, assinaram uma carta aberta a favor do desarmamento nuclear. Leia mais aqui.

Protesters gather during a demonstration in support of Palestinians Etienne Laurent/ AP

Pára, Ryan, estou a tentar concentrar-me. Não preciso de me lembrar que, geneticamente falando, sou um troll em comparação.

Ryan Gosling Jordan Strauss/Invision/AP

Consegues sentir a Kenergy? O Ryan Gosling está aqui e vai cantar "I'm Just Ken" no palco mais tarde... Os Óscares estão claramente a tentar atrair um público mais jovem este ano - as audiências têm sido... bem, uma merda nos últimos anos.

No ano passado, 18,7 milhões de espectadores sintonizaram para ver Jimmy Kimmel como apresentador, o terceiro pior desempenho de sempre, depois dos 15,4 milhões de 2022 e do pior ano, 2021, com 10,4 milhões de espectadores.

Talvez Ken consiga trazer os telespectadores de volta este ano. Basta olhar para os seus olhos e para o seu sorriso atrevido. E aquela camisa desabotoada... Porque é que os homens não podem ser todos assim? Preciso de um pouco de Kenergy.

Ryan Gosling arrives at the Oscars Jordan Strauss/Invision/AP

Justine Triet está nomeada para Melhor Realizador por Anatomia de uma Queda - que tem 5 nomeações esta noite. Embora fosse ótimo que ganhasse algumas, as probabilidades são de que vá para casa com o Melhor Argumento Original. O que já é muito importante.

Para além disso, as produções europeias representam alguns dos melhores filmes deste ano nos Óscares. Eis a nossa classificação dos filmes europeus deste ano.

Justine Triet AP Photo/Ashley Landis

Christopher Nolan e a sua mulher Emma Thomas estão na passadeira vermelha... Oppenheimer está claramente na linha da frente esta noite, e prevejo (não é uma previsão muito forte) uma grande vitória esta noite, depois das vitórias anteriores nos Globos de Ouro, nos Critics Choice Awards, nos BAFTAs e nos Screen Actors Guild Awards.

Christopher Nolan, left, and Emma Thomas arrive at the Oscars Jordan Strauss/Invision/AP

Dwayne "The Rock" Johnson chega... Não queremos entrar em política neste momento, com o flashback do inferno a aproximar-se na corrida presidencial dos EUA, mas veja as nossas escolhas para as Melhores Celebridades que poderiam ser Presidente.

The Rock...

The Rock is here Jordan Strauss/Invision/AP

O mestre do absurdo grego Yorgos Lanthimos chega - está nomeado para Melhor Realizador por Poor Things - e o filme está nomeado 11 vezes esta noite. Esperemos que não vá para casa de mãos vazias... Pelos meus cálculos, pode perder alguns prémios importantes...

Confira as previsões para esta noite.

Yorgos Lanthimos arrives at the Oscars Jordan Strauss/Invision/AP

Emma Stone acabou de chegar... E esperamos mesmo que ela ganhe o seu segundo Óscar pelo seu papel em Pobres Criaturas. Adoramos o filme, e por muito boa que Lily Gladstone seja em Killers of the Flower Moon, o desempenho de Stone é o mais ousado dos dois. O tempo dirá. Seja como for, estamos a ganhar.

Emma Stone Jordan Strauss/Invision/AP

Alguém nomeou o Roger Federer para alguma coisa?

Independentemente disso, estou feliz por te ver, Roger. Suave como sempre. E potencialmente a fazer uma audição para Bond, pelo que parece. A propósito, aparentemente os produtores de Bond ficaram tão impressionados com Cillian Murphy em Oppenheimer que ele se tornou o favorito.

Adoramos a ideia de Murphy como 007. O que é que acha?

Roger Federer arrives at the Oscars Richard Shotwell/Invision/AP

Castigar a bexiga

Enquanto esperamos que a passadeira vermelha termine e a cerimónia comece, gostaria de ouvir uma anedota muito divertida?

Para o caso de se estar a perguntar, a duração média de um filme nomeado para Melhor Filme este ano é de 138 minutos. O mais curto A Zona de Interesse, com 105 minutos; o mais longo é Assassinos da Lua da Flores com uns impressionantes 206 minutos.

Se Hitchcock tinha razão quando dizia que a duração de um filme tinha de estar diretamente relacionada com a resistência da bexiga humana, então a colheita deste ano não tem absolutamente nenhuma consideração pela sua vesica urinaria.

**Passadeira Vermelha - Vamosmanter a ação da passadeira vermelha no mínimo, mas não vou resistir a publicar algumas fotografias dos nossos favoritos...

É a irmã de Paul Atreides na passadeira vermelha...

Toda a gente já viu Dune Parte Dois, certo?

Anya Taylor-Joy Jordan Strauss/Invision/AP

Billie Eilish está na passadeira vermelha... Se ela ganhar o prémio de Melhor Canção por "What Was I Made For?" de Barbie esta noite, a jovem de 22 anos tornar-se-á a mais jovem vencedora de dois Óscares na história. Ela já ganhou um prémio pelo hino de James Bond "No Time to Die" em 2022.

Billie Eilish Richard Shotwell/Invision/AP

Só Wim Wenders, a sua mulher e Koji Yakusho estão aqui para Perfect Days na categoria de Melhor Longa-Metragem Internacional. Um dos nossos favoritos. Entrevistámos o lendário realizador - veja aqui.

Donata Wenders, from left, Wim Wenders and Koji Yakusho AP Photo/Ashley Landis

Rita Moreno está cá em casa, com um ar de gloriosa mãe dos corvos. Adoramos isto para ela.

Rita Moreno AP Photo/Ashley Landis

Jamie Lee Curtis está cá!!! Ganhou o prémio de Melhor Atriz Secundária no ano passado por Everything Everywhere All At Once. Que lenda.

Jamie Lee Curtis arrives at the Oscars AP Photo/John Locher

Por exemplo, Celine Song chegou ao Dolby Theatre em Los Angeles...

Celine Song AP Photo/Ashley Landis

Esperamos que Vidas Passadas, um dos nossos filmes favoritos de 2023, não vá para casa de mãos vazias... Com apenas duas nomeações, parece um pouco provável...

Recapitulação das nomeações

Aqui está o número de nomeações para os filmes que disputam a glória do Oscar:

Oppenheimer - 13 nomeações

Pobres Criaturas - 11 nomeações

Assassinos da Lua das Flores- 10 nomeações

Barbie - 8 nomeações

Maestro - nomeações

American Fiction a - 5 nomeações

Os Excluídos - 5 nomeações

Anatomia de uma Queda - 5 nomeações

A Zona de Interesse - 5 nomeações

Vidas Passadas - 2 nomeações

E estamos prontos para o trabalho...

Há um ligeiro ar de inevitabilidade na cerimónia, com o ambicioso filme biográfico de Christopher Nolan, Oppenheimer, a ser apontado para uma grande vitória, depois dos Globos de Ouro, dos Critics Choice Awards, dos BAFTAs e dos Screen Actors Guild Awards.

O filme tornou-se um imparável vencedor de prémios e ficaríamos muito surpreendidos se não levasse para casa o maior número de troféus esta noite.

No entanto, quem sabe? Talvez os deuses dos Óscares sejam inconstantes e tenhamos uma noite de surpresas...

Boa noite...

Olá e bem-vindos ao liveblog da Euronews Cultura para a 96ª edição dos Prémios da Academia, ou noite de Oppenheimer, como passará a ser conhecida.

É o fim de mais uma temporada de prémios.

A 96ª edição dos Prémios da Academia tem lugar esta noite em Los Angeles, no Dolby Theatre, com Jimmy Kimmel a apresentar o espetáculo pela quarta vez.

Acompanhe connosco, enquanto o nosso cromo de cinema residente (e perpetuamente privado de sono) David Mouriquand o mantém a par dos procedimentos da noite em direto.