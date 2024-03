Coachella Shmoachella. Glastonbury? Glastonblurry. Aqui estão os 12 festivais de música europeus que não vai querer perder este ano. Glastonbury? Glastonblurry. Aqui estão os 12 festivais de música europeus que não vai querer perder este ano.

Embora toda a gente possa estar a falar dos "grandes êxitos" como o Coachella, ou a aguardar ansiosamente pelo alinhamento de Glastonbury, temos notícias para si: a Europa fá-lo melhor e o Glasto é sobrevalorizado.

Qualquer pessoa que já tenha ido ao Coachella pode atestar o facto de que é impressionante. No entanto, é estupidamente caro e está cheio de multidões apáticas que são mais conquistadas pela influência das redes sociais de "estar no Coachella" do que realmente estar presente no momento. O festival tem um estatuto icónico que é, carinhosamente falando, exagerado ao extremo, e tornou-se mais um refúgio para influenciadores com dinheiro para queimar do que para pessoas realmente entusiasmadas por ver boa música ao vivo.

Quanto ao Worthy Farm's finest, os bilhetes já estão esgotados mesmo antes de o alinhamento ser anunciado... Por isso, vamos continuar.

A Euronews Culture organizou a sua agenda musical europeia ideal para 2024, para que não tenha de gastar uma fortuna a ir para o deserto do Colorado, na Califórnia ou perder tempo em festivais de que acabará por se arrepender.

Selecionámos um festival imperdível por país, e até procedemos por ordem cronológica.

Não diga que não o tratamos bem.

Reino Unido - The Great Escape

(15 a 18 de maio de 2024)

Brighton's The Great Escape The Great Escape

Em vez de Glastonbury, recomendamos que se desloque a Brighton para a festa com o título apropriado The Great Escape. Ao longo de três dias, o seu alinhamento eclético apresenta o melhor dos novos talentos. Quer seja um fã de punk, pop, electro ou rap, há realmente algo para todos.

No entanto, se estiver à procura de grandes nomes já estabelecidos, não se preocupe. Ao percorrer o alinhamento, é possível que não reconheça muitas das atuações. No entanto, essa é a parte divertida. Este é o festival da descoberta alegre, onde se tem a oportunidade de encontrar o próximo grande artista antes de toda a gente. O direito de se gabar está garantido.

Este ano, há algumas atuações já conhecidas, como Jalen NGonda**(um dos nossos favoritos de 2023**); King Hannah e as suas paisagens sonoras sombrias e espirituosas; Soft Play (anteriormente conhecidos como Slaves); a correria punk das Lambrini Girls; Lauren Mayberry (vocalista dos CHVRCHES); e o viciante trio de hip-hop da Irlanda do Norte, Kneecap, que está na boca de toda a gente neste momento, especialmente depois de uma versão ficcionada das suas vidas, estreada em Sundance, que os viu explodir no grande palco.

Para além destes, é preciso não perder de vista os irlandeses Cruel Sister (angst alt rock com um toque de Sonic Youths); a multi-instrumentista Francesca Pidgeon e o seu extravagante conjunto Dilettante; o duo sueco Lover's Skit; a belga Sylvie Kreusch e a sua ousadia pop experimental; e a it-girl do momento, Zaho De Sagazan.

Como se isso não bastasse para o deixar entusiasmado, o festival também dedicará um palco ao inovador ReBalance do Festival Republic - uma iniciativa que oferece oportunidades a mulheres e a artistas de todo o Reino Unido, tanto no palco como no estúdio.

Espanha - primavera Sound Barcelona

(29 de maio - 2 de junho de 2024)

Primavera Sound Barcelona 2024 line up Primavera Sound Barcelona

Um dos principais festivais de música da Europa (e provavelmente do mundo), o primavera Sound tem vindo a inaugurar o verão em grande estilo desde 2001, e este ano não será diferente.

Com um alinhamento previsivelmente estelar e o seu deslumbrante local ao ar livre junto à praia, vale bem a pena a viagem até à solarenga Barcelona.

O alinhamento está recheado - Lana Del Rey está a sair da sua sexta digressão como cabeça de cartaz de "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", SZA está a aproveitar o enorme sucesso do seu segundo álbum "SOS" e os The National estão a dar início à sua digressão europeia não de um, mas de dois novos álbuns. Os britânicos Pulp completam a lista de cabeças de cartaz.

Prepare-se também para dançar ao som de alguns êxitos de discoteca, com Charli XCX, Troye Sivan e Kim Petras a tocarem músicas dos seus últimos álbuns.

França - Nuits de Fourvière

(30 maio - 25 julho)

O anfiteatro romano de Les Nuits de Fourvière Nuits de Fourvière

A França tem muito para oferecer no que diz respeito a festivais de música. Desde o Hellfest e Vieilles Charrues, Jazz a Vienne e Beauregard, até Eurockéennes e Rock en Seine, há algo para toda a gente, e em alguns cenários bastante encantadores.

Mas, de entre as alegrias festivas que o país tem para oferecer, destacamos o Les Nuits de Fourvière, em Lyon, e o seu cenário dramático do Património Mundial da UNESCO, ou seja, o impressionante anfiteatro romano construído na colina de Fourvière.

Não se trata de um festival de música no sentido de três ou quatro dias. Realiza-se ao longo de dois meses glorificados, e está repleto de coisas pluridisciplinares, com ballet, dança e teatro a juntarem-se a concertos em abundância.

O line-up deste ano conta com PJ Harvey, LCD Soundsystem, Cat Power, AIR, King Gizzard & The Lizard Wizard, MC Solaar, Justice, IAM, Nile Rodgers & Chic, Idles, Parcels e a grande Patti Smith no palco. Esperamos também que a companhia de circo australiana Gravity & Other Myths traga o seu espetáculo The Pulse para o Fourvière, bem como a vencedora do Leão de Ouro da Bienal de Veneza, Christiane Jatahy, que oferece a sua versão de Hamlet com mudança de género.

É um evento verdadeiramente vibrante, e o melhor é que pode entrar e sair, e passar algum tempo a explorar Lyon e os seus maravilhosos arredores enquanto recupera da noite em que esteve.

Consulte o nosso guia completo da edição deste ano e não perca a oportunidade de se mimar com esta glória gaulesa. Não se vai arrepender.

Holanda - O segredo mais bem guardado

(7 a 9 de junho de 2024)

Best Kept Secret BSK - X

Escondido no Safaripark Beekse Bergen, na aldeia de Hilvarenbeek, no sul dos Países Baixos, o parque de campismo do Best Kept Secret fica no meio de um bosque, o que torna o evento de três dias numa experiência muito mais acolhedora e confortável em comparação com a loucura de muitos festivais. Não é que o ambiente bastante abrigado signifique que os grandes nomes estejam ausentes, pois nenhum festival conseguiu trazer nomes de topo para os seus palcos, mantendo a sua intimidade acolhedora, como o BKS. Quer se trate de Pixies, Radiohead, Run The Jewels, Kraftwerk, Nick Cave and the Bad Seeds ou Aphex Twin, o Best Kept Secret tem vindo a crescer cada vez mais.

Este ano, o festival faz 10 anos, depois de dois anos de Covid terem feito descarrilar os seus planos para 2020 e 2021, e estão a celebrar em grande estilo. O alinhamento é o seguinte: a inigualável PJ Harvey; a glória do country pop irlandês CMAT; a maravilha guitarrista St. Vincent; o grupo francês de electro-dance Justice; o duo britânico de electro Disclosure; Fatoumata Diawara e a sua pop sensual da Malásia; os extraordinários shoegazers Slowdive; os dream punkers Mannequin Pussy; os roqueiros franceses La Femme; o glorioso grupo de 16 elementos Floating Points; e Vince Staples, o inovador implacável do hip-hop que é uma grande aquisição para a BKS.

Desde o cenário deslumbrante do palco à beira-mar até ao alinhamento diversificado e aos bilhetes baratos em comparação com os seus concorrentes, o Best Kept Secret não é um festival que queira perder.

Ah, e esquecemo-nos de mencionar que, para além do ambiente natural deslumbrante, o BKS é também um festival gastronómico, com uma seleção francamente deliciosa de camiões de comida que servem tudo, desde os melhores hambúrgueres de carne de porco desfiada que comerá neste continente, sidras locais de morrer e até ostras deliciosas - se quiser mimar-se... Quem disse que os festivais não podem ter um toque gastronómico?

Bélgica - Rock Werchter

(4 a 7 de julho de 2024)

Rock Werchter Rock Werchter

Se há um festival que não pode mesmo perder na Bélgica este ano, é o Rock Werchter.

Esta extravagância musical anual, que tem lugar na acolhedora aldeia de Werchter, perto de Lovaina, desde 1976, destaca-se não só como um dos maiores festivais da Bélgica, mas também como um dos principais no panorama dos festivais europeus.

Este ano, a programação de quatro dias é espetacular e há algo para todos os gostos. A quinta e a sexta-feira dão início à festa com cabeças de cartaz como Lenny Kravitz, os vencedores da Eurovisão Måneskin, Snow Patrol e a enigmática PJ Harvey.

Não é bem o seu género? Não tema. No sábado, a princesa da pop discoteca, Dua Lipa, bem como Khruangbin, o vencedor do prémio Mercury, Arlo Parks, e a sempre rockeira Avril Lavigne.

E se os seus tímpanos aguentarem, o grande final no domingo inclui os lendários Foo Fighters, Royal Blood, o soulful Michael Kiwanuka e Jungle.

Parece-lhe bem? Nós achamos que sim.

Sérvia - EXIT Festival

(10 a 14 de julho de 2024)

EXIT EXIT Festival

Se está a pensar em ir a um festival na Sérvia este ano, não procure mais, o EXIT é o paraíso dos Balcãs para tudo o que é drum n' bass, techno e hip-hop.

A Euronews Culture teve o privilégio de assistir à edição de 2023 do festival, uma celebração espetacular que assinala os 50 anos do hip-hop. O ponto alto do evento foi uma atuação eletrizante dos lendários Wu Tang Clan, acompanhada por espetaculares atuações do fenómeno do dubstep Skrillex, do icónico grupo eletrónico The Prodigy e da hipnotizante banda punk sueca Viagra Boys. E podemos confirmar que os sérvios sabem uma coisa ou duas sobre festas.

À medida que a expetativa aumenta para a próxima edição de 2024, a EXIT revelou um alinhamento impressionante com cabeças de cartaz como os Black Eyed Peas, o virtuoso guitarrista dos Rage Against the Machine Tom Morello, a lenda do trap Gucci Mane, o eminente DJ inglês Carl Cox e o famoso produtor-DJ Bonobo.

Situado nos limites históricos da deslumbrante Fortaleza de Petrovaradin, com vista para Novi Sad, a segunda maior cidade da Sérvia, o festival apresenta uma escala colossal. Aproveita artisticamente o espaço único, criando visuais e cenários distintos para cada um dos seus numerosos palcos.

Por isso, guarde as datas de 10 a 14 de julho nos seus calendários, pois esta é uma experiência que não vai querer perder.

Portugal - NOS Alive Lisboa

(11 a 13 de julho de 2024)

NOS NOS Alive Festival

O NOS Alive de Lisboa promete músicas de arrasar que o vão deixar a dançar até de madrugada.

É difícil não dançar ao som do cabeça de cartaz do festival este ano - a princesa pop britânico-albanesa Dua Lipa, que deverá lançar o seu aguardado terceiro álbum de estúdio algures este ano.

A Dua junta-se a Jessie Ware, ícone da pop britânica, cujo último disco "That! Feels Good!" foi um dos nossos álbuns favoritos de 2023.

Se a pop não é a sua praia, não há problema. Os Pearl Jam também são cabeça de cartaz, juntamente com a banda canadiana de indie rock Arcade Fire. As lendas do alt-rock de Chicago, The Smashing Pumpkins, atuarão como parte da etapa europeia da sua digressão "The World Is A Vampire", e o cantor e compositor britânico Michael Kiwanuka agraciará os seus ouvidos com os seus tons doces.

Roménia - Electric Castle

(17 a 21 de julho)

Electric Castle returns this July Electric Castle

A decorrer no Castelo de Banffy, em Cluj, na Roménia, o Electric Castle é um dos poucos festivais verdadeiramente 24 horas da Europa, com concertos 24 horas por dia, instalações, stand-up, tudo num castelo da Transilvânia e... Bem, precisas de ser mais convincente?

Na ausência de vampiros sedentos de sangue (desculpem, mas não conseguimos evitar esta velha história), o Electric Castle tem um alinhamento poderoso para a sua 10ª edição, com Massive Attack, Queens Of the Stone Age, Bring Me The Horizon, Chase & Status, Bonobo, DJ Shadow, Sleaford Mods e muitos mais, para o que promete ser um festival imersivo que não esquecerá tão depressa.

A nova sensação dos festivais europeus? É melhor acreditar.

Alemanha - Parookaville

(19 a 21 de julho de 2024)

Parookaville Parookaville Festival

Para além do Tomorrowland, o Parookaville é O festival para os fãs de música eletrónica de dança, que se realiza durante três dias numa cidade falsa elaboradamente criada no aeroporto de Weeze.

Tendo começado em 2015, o Parookaville já se afirmou como um dos maiores festivais de EDM da Alemanha, com 225 000 pessoas a assistir em 2023 e mais de 300 DJs a atuar nos dez palcos.

O alinhamento deste ano inclui uma série de incríveis conjuntos de DJ, incluindo Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Andromedik, Neelix, W&W, Cristoph, Mariana BO, Coone, MARTEN HØRGER e muito mais.

O design impressionantemente imersivo, a energia dos grandes amantes e a vasta gama de atuações - além de muita comida boa - fazem com que as vibrações sejam perfeitas em Parookaville, com a oportunidade de perder a cabeça ao som de batidas fortes até às 4 da manhã nos palcos principais ou de assistir a actuações menos conhecidas em palcos mais pequenos e conviver com outros fãs de EDM. Café recomendado.

Irlanda - Festival All Together Now

(1 a 4 de agosto)

All Together Now Festival at the Curraghmore estate in County Waterford All Together Now

O All Together Now Festival é um evento de três dias que tem lugar na propriedade Curraghmore, no condado de Waterford, entre 1 e 4 de agosto. Agora no seu quinto ano, é o maior festival independente da Irlanda, com 18 palcos de música, teatro, palavra falada, narração de histórias, comédia, bem-estar, comida e muito mais.

"Damos as boas-vindas aos amantes da música, aos rebeldes, aos criadores, às famílias e às mentes curiosas para um fim de semana de exploração, escapismo e união", lê-se na descrição oficial do festival.

Continua...

"Delicie-se com banquetes sumptuosos e cocktails artesanais no meio da nossa paisagem de cortar a respiração. Embarque numa viagem holística de bem-estar, onde o rejuvenescimento se encontra com a revelação."

Intrigante...

"Ao abraçar o melhor de todas estas formas de expressão, pretendemos criar um verdadeiro banquete para os sentidos e um local acolhedor para famílias e pessoas de todas as origens."

Porreiro. Quem é que vai atuar?

Bem, o festival revelou a primeira vaga de atuações para 2024, com The National, Jorja Smith e Róisín Murphy como cabeças de cartaz.

Há também James Vincent McMorrow, Slowdive, Future Islands, Floating Points e Barry Can't Swim. Ah, e os The Wailers estão programados para marcar o 40º aniversário do álbum "Legend" de Bob Marley And The Wailers com um set especial ao vivo.

Aqui tens. O nosso. Dinheiro. Agora.

Hungria - Festival Sziget

(7 a 12 de agosto de 2024)

Sziget Festival László Mudra http://www.mudralaszlo.hu - Rockstar Photographers/Photo: László Mudra http://www.mudralaszlo.hu - Rockstar Photographers

Um dos maiores festivais da Europa, o Sziget irá mais uma vez transformar a ilha de Óbuda, no 3º distrito de Budapeste, numa fuga eufórica durante seis dias de festa em agosto.

A entrar no seu 31º ano, o festival começou por ser um pequeno encontro antes de se tornar num dos favoritos do continente; foi mesmo eleito o melhor festival da Europa pelos European Festival Awards em 2012 e 2015.

Até agora, o alinhamento de 2024 inclui os excitantes cabeças de cartaz Fred Again..., Sam Smith, Stormzy e Martin Garrix, com outros artistas como Louis Tomlinson, Four Tet, AURORA, Fontaines D.C., Becky Hill, Big Thief e muitos, muitos mais. Fique atento a mais anúncios!

A bela ilha isolada do Festival Sziget torna-o verdadeiramente único; é como se desaparecesse noutra dimensão, onde a atmosfera é inebriante com enormes multidões de pessoas felizes e euforia sónica.

No ano passado, o evento contou com a presença de cerca de 420.000 pessoas de todo o mundo e este ano será, sem dúvida, ainda maior e melhor.

Finlândia - Flow Festival

(9 a 11 de agosto)

Finland's Flow Festival Flow Festival

Está à procura do primeiro festival neutro em termos de carbono do mundo, que inclui um alinhamento de vanguarda e instalações artísticas?

Já imaginava. Bem, não procure mais e dirija-se ao coração de Helsínquia este verão para o Flow Festival. Organizado pelo coletivo musical Nuspirit Helsinki, o festival tem-se concentrado, desde 2004, na apresentação de música que os organizadores consideram pessoalmente excitante e em trazer os melhores talentos internacionais à capital da Finlândia.

Celebrando o seu 20º aniversário este ano, o festival apresenta uma seleção de artistas com uma curadoria soberba, cimentando a sua crescente reputação como líder internacional na cena dos festivais.

O programa completo ainda não foi divulgado, mas deixe-nos abrir-lhe o apetite...

PJ Harvey. Sim, ela está em vários festivais da nossa lista, mas se ainda não a viu ao vivo, não sabe o que está a perder.

The Smile, o projeto paralelo do Radiohead de Thom Yorke, Johnny Greenwood e o baterista Tom Skinner. O seu último álbum, 'Wall of Eyes', é um lançamento emocionante e essencialmente o álbum que os Radiohead deveriam ter lançado. Na ausência da banda, The Smile mais do que preenche esse vazio.

RAYE. Oh, RAYE. Tendo tomado de assalto a indústria musical com o seu álbum de estreia "My 21st Century Blues", um dos nossos melhores discos de 2023, e ganhando uns impressionantes seis BRIT Awards (de sete nomeações - tornando-se a artista mais condecorada num único ano), não há desculpa para não a ver ao vivo. Ela é tão boa que até dói um pouco.

Pulp. Sim, Jarvis Cocker e sua turma estão de volta, e o "bis" de reunião dos ícones do Britpop continua. Esta vende-se a si própria, a sério.

Fred Again..., nomeado para os Grammys, tornou-se uma figura imponente da música eletrónica, e não o ver ao vivo é quase criminoso nesta altura. Confie em nós.

Serão anunciadas mais atuações durante a primavera e o verão, e este parece ser um dos festivais obrigatórios deste ano.