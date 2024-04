Este ano assinala-se o 150º aniversário do Impressionismo, um dos movimentos mais significativos da história da arte. Eis como a Europa está a festejar.

A 15 de abril de 1874, um coletivo de artistas recém-formado expõe as suas obras pela primeira vez em conjunto. A exposição, no número 35 do Boulevard des Capucines, contou com a presença de artistas como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot e Paul Cézanne.

A exposição foi um enorme sucesso e apresentou ao mundo uma inovadora abordagem à arte. Nascia o Impressionismo.

Embora os sete artistas acima referidos sejam os mais famosos desse grupo de impressionistas, a exposição original do grupo Batignolles, como eram conhecidos, incluía 31 artistas.

Quando a exposição foi inaugurada, chocou o mundo da arte. O trabalho deste grupo arrojado representava uma rutura com a tradição, com uma nova abordagem estética meticulosamente criada para a representação visual. No início, os críticos criticaram as obras, nomeadamente as de Monet e Cézanne.

Paisagem entre tempestades (1874/1875) Auguste Renoir Canva

Mas a abordagem estética foi adorada pelo público e tornou-se num dos movimentos artísticos mais importantes da história, influenciando artistas como Vincent van Gogh e Georges Seurat.

Passaram 150 anos desde essa exposição fatídica e, este ano, a Europa está a celebrar o movimento artístico com exposições, eventos e festivais.

Celebrações

Uma das maiores exposições para reconhecer o marco histórico do estilo artístico, o Museu d'Orsay em Paris está a organizar "Paris 1874: A invenção do impressionismo". A exposição apresentará 130 obras dos 31 artistas envolvidos na exposição original de 1874.

A exposição do Museu d'Orsay só começa no final do ano, abrindo a 8 de setembro e prolongando-se até 20 de janeiro de 2025.

Na Normandia, região vizinha da Île-de-France parisiense, onde o impressionismo deixou uma marca cultural profunda, a zona está a organizar numerosas celebrações do movimento.

O Festival Normandie Impressionniste 2024, com 150 eventos para os 150 anos, metade centrados em obras clássicas e a outra metade virada para a arte contemporânea. Os destaques do festival incluem uma grande exposição de obras do artista impressionista britânico contemporâneo David Hockney no Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Ponte Charing Cross, Londres (1890) Camille Pissarro Canva

Para além das exposições, há também uma instalação audiovisual do encenador americano Robert Wilson que traça a vida de Claude Monet e que será projetada na fachada da Catedral de Rouen. A Normandia está também a organizar muitas aulas de pintura para que as pessoas possam experimentar o Impressionismo.

Também estão a decorrer exposições de artistas individuais em toda a França, com celebrações dedicadas a Maurice Denis, Édouard Vuillard e Eugène Boudin, a título de três exemplos.

Existem dois recursos excelentes para encontrar uma exposição ou festival impressionista perto do local para onde poderá viajar em França este ano, Impressionist Adventures e esta lista em Explore France.

Fora de França, a casa de leilões de arte britânica Sotheby's está a organizar uma série de leilões, palestras e exposições para celebrar o aniversário.

Estudo para Um domingo em La Grande Jatte (1884) Georges Seurat Canva

Nos Países Baixos, o Museu Van Gogh apresenta "Vive l'impressionnisme!", uma exposição de obras-primas impressionistas da coleção holandesa, que terá início a 11 de outubro e decorrerá até 26 de janeiro de 2025.

Haverá também uma exposição de obras impressionistas no Museu Barberini em Potsdam, Alemanha, que inclui a Coleção Hasso Plattner, com 113 obras-primas da época, incluindo "O Moinho em Limetz" (1888) de Claude Monet e "O Louvre, Manhã, primavera" (1902) de Camille Pissarro.

Em Itália, o Museu Histórico da Infantaria, em Roma, acolherá a exposição "Impressionistas: A aurora da modernidade", de 30 de março a 28 de julho deste ano.

O que é o Impressionismo?

O Impressionismo nasceu formalmente no início da agora famosa exposição de 1874. Batizado com o nome de "Impression, soleil levant" (Impressão, nascer do sol) de Monet, o movimento tinha estado em gestação durante a década anterior.

Um grupo de jovens artistas, Monet, Renoir, Sisley e Frédéric Bazille, estava frustrado com o domínio da Académie des Beaux-Arts no gosto artístico francês, que exigia que qualquer artista fosse exposto na exposição anual do Salon de Paris para ter hipóteses de sucesso.

Impressão, Soleil Levant, 1872 Claude Monet musée Marmottan Monet, Paris / Studio Baraja SLB

O júri do Salon de Paris era conhecido pela sua abordagem conservadora da arte, evitando tudo o que fosse demasiado ousado ou inovador. Os quatro artistas defendiam novas formas de arte visual, juraram pintar ao ar livre, utilizando cores puras na tela e construindo a imagem através da unificação da luz e da cor, em vez da abordagem tradicionalista de contornos e sombras.

Com esta abordagem, informada pelas obras de pintores como John Constables, Eugène Delacroix e J. M. W. Turner, o grupo foi sistematicamente rejeitado pelo Salon antes de resolver formar a sua própria coletividade artística e expor as suas obras.

Entre a formação da exposição de 1874, Bazille seria morto em 1870 na Guerra Franco-Prussiana, com apenas 28 anos. O fracasso da campanha de Napoleão deixou a França em frangalhos e, embora os críticos tenham rejeitado as obras dos impressionistas - "impressionista" era, no início, um insulto que implicava "inacabado" -, o público ligou-se às suas imagens de um mundo à parte da guerra.

Atualmente, os impressionistas são alguns dos pintores mais amados da história da arte pelas suas obras evocativas e emotivas. As paletas de cores tornaram-se mais vivas, a composição dos quadros inspirou-se na fotografia e a vida contemporânea foi posta na tela com uma vivacidade nunca antes vista.