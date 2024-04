Record Store Day 2024: Quais os lançamentos a que deve estar atento?

Aqui estão as nossas escolhas para os melhores lançamentos do Record Store Day para 2024.

Este sábado é o Record Store Day, a celebração anual das lojas de discos independentes que se reúnem para selecionar lançamentos exclusivos para oferecer aos fãs de música de todo o mundo.

Desde a primeira edição, em 2008, o Record Store Day (RSD) tem desempenhado um papel importante no relançamento das vendas de discos de vinil, que atingiram o seu nível mais baixo de sempre em meados da década de 1980. Desde então, as vendas atingiram o seu nível mais elevado desde 1988.

É um dia essencial do ano para os amantes da música que procuram aumentar a sua coleção de discos ideal, e a lista de lançamentos de 2024 é mais extensa do que nunca, com a reedição de clássicos, lançamentos únicos de raridades e actuações ao vivo exclusivas prensadas em vinil pela primeira vez.

De David Bowie, Fleetwood Mac e The Beatles a Mavis Staples e Paramore, os fãs serão confrontados com muitas escolhas difíceis, uma vez que algumas prensagens são mais raras do que outras - e, por conseguinte, não são baratas.

Então, quais são os lançamentos a que deve estar atento?

Eis o nosso resumo dos 17 melhores lançamentos do Record Store Day para 2024 (sem ordem específica) - 17 para 17 anos de força...

NB:O RSD 2024 realiza-se pela segunda vez a 20/04, que muitos conhecem como 420 - dia internacional da canábis. Por isso, sem condescender nem condenar, considere bem os seus LPs, que podem ser a banda sonora perfeita para uma sessão de corte de relva atrevida.

AIR - Kelly Watch The Stars

AIR RSD

A dupla francesa AIR atingiu a estratosfera em 1998 com o seu álbum de estreia "Moon Safari", com êxitos como "Sexy Boy" e "Kelly Watch The Stars".

"Moon Safari" já recebeu uma reedição de luxo este ano, e a banda está em digressão pela Europa a tocar** o álbum ao vivo na íntegra** pela primeira vez.

Por isso, que melhor altura para voltar a entrar em órbita com este disco ilustrado de 12"?

Também tem um ótimo aspeto.

De La Soul - Live at Tramps, NYC, 1996

De La Soul RSD

Gravado a 16 de maio de 1996 no famoso clube noturno Tramps, em Nova Iorque, este lançamento "RSD First" capta a magia de uma atuação ao vivo dos De La Soul.

A banda foi pioneira do hip-hop e o seu álbum '3 Feet High And Rising' foi o nascimento do hip-hop alternativo.

Live at Tramps apresenta o trio original dos De La Soul, juntamente com participações de Yasiin Bey (Mos Def), Common e os Jungle Brothers.

Não perca esta oportunidade.

The Beatles - Edição limitada RSD Turntable + 4 singles

The Beatles RSD

Talvez já tenha ouvido falar deles, mas malditos sejam os sortudos que conseguirem pôr as mãos nesta joia. Este gira-discos de edição limitada, com uma capa para o pó com a marca dos Beatles e uma face para o gira-discos, inclui discos de 3" de quatro canções que tocaram há 60 anos no Ed Sullivan Show: 'I Want To Hold Your Hand', 'Til There Was You', 'She Loves You' e 'I Saw Her Standing There'.

Há 2300 por aí, por isso é possível - mas isso é a nível mundial.

Gabriels - Live From London 2023

Gabriels RSD

A banda britânico-americana Gabriels conquistou o primeiro lugar no Melhor Álbum de 2023 do ano passado com a sua estreia "Angels & Queens". Por isso, não é de estranhar que estejam na nossa lista de RSD.

Gravado em Sommerset House e Union Chapel, este EP de cinco canções deve ser uma prioridade.

Já estamos muito entusiasmados por ouvir o falsete aveludado do vocalista Jacob Lusk em "Amazing Grace", que fecha o EP...

Alguma hipótese de fazer uma digressão pela Europa em breve, rapazes?

Blur - Parklife / Fleetwood Mac - Rumours

Blur RSD

Não há nada de muito novo nestes dois lançamentos, uma vez que não incluem qualquer material bónus.

No entanto, são objectos de coleção enquanto discos ilustrados.

O álbum seminal de 1994 dos Blur faz 30 anos este ano e a RSD está a celebrar com uma edição especial e limitada de discos ilustrados zoetrope.

Quanto a "Rumours" de 1977, um dos melhores álbuns alguma vez editados, o LP recebe uma primeira edição em disco ilustrado.

Não é essencial, mas os fãs tomam nota.

David Bowie - Waiting In The Sky (Before the Starman Came To Earth)

David Bowie RSD

Para assinalar o 77º aniversário de David Bow ie, é lançado este ano um novo LP em vinil para o Record Store Day. 'Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth)' é uma coleção de gravações iniciais dos Trident Studios em 1971, que foram criadas para a lista de faixas provisória do que viria a ser o álbum 'The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars'.

Essencialmente, este é o álbum que o LP de 1972 poderia ter sido - uma visão única do projeto de um clássico, com quatro canções que não entraram no álbum final, incluindo as favoritas dos fãs "Velvet Goldmine" e "Holy Holy".

Talking Heads - Ao vivo no WCOZ 77

Talking Heads RSD

Outra atuação icónica em vinil pela primeira vez...

Originalmente gravada em 1977, partes desta atuação foram originalmente lançadas como parte de 'The Name of This Band Is Talking Heads'. Esta prensagem tem a sua atuação para o WCOZ na íntegra como uma prensagem de LP duplo. Apresentando catorze faixas (sete são inéditas das fitas originais de duas faixas), a gravação inclui 'Psycho Killer', 'Uh-Oh, Love Comes to Town', e takes inéditos de canções como 'Thank You For Sending Me An Angel' e 'The Good Thing'.

Sim, por favor.

At The Drive-In - Entrada / Casino / Saída

At The Drive In RSD

Este álbum está fora de catálogo há muito tempo e inclui faixas como "Alpha Centauri", "Napoleon Solo" e "A Devil Among The Tailors" - todas favoritas para os fãs do grupo de post-hardcore do Texas, agora dissolvido.

Este segundo álbum, lançado em 1998, pode não ter tido o mesmo sucesso comercial e de crítica que o seu magnum opus "Relationship of Command", dois anos mais tarde, mas é uma viagem punk enérgica que vai esmagar os teus tímpanos até à submissão e derreter a tua cara.

Portanto, um bom momento.

Cannonball Adderley - Burnin' In Bordeaux: Live in France 1969

Cannonball Adderley RSD

Este ano marca o primeiro lançamento oficial de "Burnin' In Bordeaux: Live In France 1969", que capta o lendário saxofonista Cannonball Adderley no seu melhor.

E isso é dizer muito.

Transferido das bobinas de fita originais gravadas pela ORTF e guardado nos arquivos do INA (Institut national de l'audiovisuel), este conjunto de 2 LPs de edição limitada é uma compra obrigatória.

Mal podemos esperar para nos deliciarmos.

Fools Garden - Lemon Tree

Fools Garden RSD

O maior êxito da banda alemã é lançado com esta edição limitada RSD, que coincide com o 33º aniversário dos Fools Garden em 2024.

O melhor de tudo é que o vinil tem a forma de um limão e inclui quatro faixas áudio: "Lemon Tree" (naturalmente), "Probably", "Suzy" e "Outta Love".

Mas boa sorte para deitar as mãos a este exemplar - existem apenas 900 cópias.

Quando a vida não nos dá vinis em forma de limão... 420 é que é.

Jessie Ware - Tough Love (relançamento do 10º aniversário)

Há dois anos, na RSD, recebemos a versão deluxe do 10º aniversário do álbum de estreia de Jessie Ware, "Devotion". Este ano, temos o mesmo tratamento para o seu segundo álbum, o fantástico "Tough Love" - que faz 10 anos em 2024.

Impresso em vinil branco sólido de 140 gramas, este álbum incluirá o álbum original (com os singles "Tough Love", "Say You Love Me", "You & I (Forever)" e "Champagne Kisses") mais algumas faixas bónus - incluindo misturas de Cyril Hahn, Shift K3Y, Alex Adair e TCTS - bem como a canção "Meet Me In The Middle", da banda sonora de 50 Shades Of Grey. Foi a melhor parte do filme, por isso, abraça-a.

Jeff Buckley & Gary Lucas - Songs To No One 1991-1992

Esta é a primeira vez que o álbum está disponível em vinil em mais de vinte anos - e a primeira vez que estará disponível em vinil colorido.

'Songs To No One' capta Jeff Buckley no início da sua curta carreira, acompanhado pelo seu parceiro de escrita original Gary Lucas. As canções são de sessões de estúdio, gravações caseiras e actuações íntimas, e formam um arquivo indispensável que traça a progressão de Buckley até ao seu primeiro (e último) álbum de estúdio, "Grace" de 1994 - que faz 30 anos em agosto de 2024.

Esperemos que este apareça na nossa série de aniversários de álbuns...

Pharoah Sanders - Harvest Time / Love Will Find A Way

Luaka Bop compartilha edições de rádio japonesas de edição limitada de 'Harvest Time' e 'Love Will Find A Way' nesta edição limitada de 7 ″, lançada como um acompanhamento para a recente reedição do álbum de Sanders de 1977 'Pharoah'.

Apenas pelo impressionante trabalho artístico japonês e pela imagem de Sanders com um ar ligeiramente paranoico, este será um disco obrigatório para os completistas de Sanders.

E nós, aqui na Euronews Culture, somos fãs de Sanders.

Mavis Staples - Have A Little Faith

O ícone da soul e dos direitos civis, de 84 anos, pode ter rejuvenescido a sua carreira aos olhos de uma nova geração de fãs através das suas colaborações com os Run The Jewels e Justin Vernon, mas tudo começou com "Have A Little Faith", o seu verdadeiro relançamento de carreira em 2004.

O álbum foi lançado após um hiato de cerca de oito anos. Ela financiou-o com as suas poupanças, uma vez que foi recusada por uma dúzia de editoras antes de a Alligator manifestar interesse. Fazendo 20 anos este ano, é um álbum que vai querer revisitar uma e outra vez, e um RSD'24 essencial.

Lost In Translation - Deluxe Edition

É provável que já tenha uma cópia desta banda sonora estelar, que já foi lançada durante a DER. No entanto, a banda sonora do filme de Sofia Coppola recebe uma edição de luxo este ano, que inclui um LP bónus com curadoria do supervisor original Brian Reitzell, com faixas adicionais incluídas no filme (mas não na banda sonora original) de Peaches, The Chemical Brothers, bem como as faixas de karaoke do filme - incluindo "God Save The Queen", "Brass In Pocket" e "Nobody Does It Better".

Talvez não seja de esbanjar se já tiver o LP original, mas se não tiver, pegue na sua carteira.

Freddie Gibbs & Madlib - Piñata (relançamento do 10º aniversário)

Um clássico do hip-hop moderno celebra uma década...

"Piñata" é o primeiro álbum de estúdio do rapper americano Freddie Gibbs e do produtor discográfico Madlib e é... bem, é ótimo.

Além disso, o artista Jeff Jank regressa à sua capa icónica com pele de zebra falsa.

E não sabemos quanto a si, mas qualquer vinil fica instantaneamente melhor com uma capa felpuda.

(The Furry Sleeves - ótimo nome para uma banda punk, não acham?)

Paramore - Re: This Is Why

Depois do sucesso de "This Is Why" (um dos nossos álbuns favoritos de 2023), os Paramore lançaram um álbum de remisturas intitulado "Re: This Is Why'.

Nunca antes lançado em formato físico, o álbum conta com Bartees Strange, Wet Leg, Foals, Romy, The Linda Lindas e DOMi & JD Beck.

Talvez já tenhas o álbum, mas quem não quer ouvir "The News" retocada pelos The Linda Lindas, "C'est Comme Ca" cortesia dos Wet Leg e a versão de Julien Baker para "Thick Skull"? Nós certamente queremos.

Aqui está. Desfrutem do vosso RSD & 420 - e tenham calma com as couves do diabo.