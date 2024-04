Rapper iraniano condenado à morte por protestar contra o governo

Toomaj Salehi foi condenado à morte no Irão por apoiar protestos a nível nacional provocados pela morte de Mahsa Amini.

O rapper dissidente Toomaj Salehi foi condenado à morte pelo envolvimento nos protestos que varreram o Irão em 2022.

“Foi emitida uma ordem para a execução de Toomaj Salehi”, afirmou o advogado de Salehi, Amir Raesian.

O rapper foi detido, mantido em confinamento solitário e alegadamente torturado após a detenção.

Numa ação sem precedentes, um tribunal em Isfahan reverteu a decisão do Supremo Tribunal sobre o caso de Salehi na semana passada, mantendo o veredito original de “corrupção na terra”, e condenou-o à pena máxima de morte, de acordo com os meios de comunicação iranianos pró-reforma Shargh e Entekhab.

Os meios de comunicação estatais referiram que a sentença de Salehi poderá ser reduzida por uma comissão de indulto se ele voltar a recorrer.

Uma mulher segura um cartaz do rapper Toomaj Salehi, que foi preso por ter apoiado os protestos de Mahsa Amini Getty Images

Salehi, de 32 anos, tem sido crítico do regime iraniano e falou contra o governo nas letras de rap e nas redes sociais.

Esteve envolvido nos protestos de semanas que varreram o país após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, que terminaram com uma brutal repressão por parte das autoridades iranianas. Amini morreu sob custódia da polícia moral do país depois de ter sido detida por usar o hijab demasiado largo.

Salehi é conhecido principalmente pelas suas canções de protesto sobre as questões sociais do Irão e as políticas do governo da República Islâmica do Irão — canções como 'Mouse Hole', 'Turkmenchay' e 'Pomegranate'.

O seu último vídeo no YouTube, publicado antes da detenção em 2022, incluía a letra: “O crime de alguém foi dançar com o cabelo ao vento/O crime de alguém foi que ele ou ela foi corajoso e criticado... 44 anos do seu governo/ É o ano do fracasso".

Salehi não é o único artista a ter sido alvo por mostrar oposição ao governo. O rapper curdo-iraniano Saman Yasin, que também foi preso no auge dos protestos de 2022 no Irão, foi levado para um hospital psiquiátrico duas vezes em menos de um ano, segundo a agência de notícias IranWire. Um tribunal em Teerão condenou Yasin a cinco anos de prisão, segundo o grupo curdo de direitos humanos Hengaw.

As notícias recentes suscitaram protestos por parte das organizações de direitos humanos.

“Condenamos veementemente a sentença de morte de Toomaj Salehi e a sentença de cinco anos para o rapper curdo-iraniano Saman Yasin. Apelamos à sua libertação imediata”, publicou nas redes sociais o Gabinete do Enviado Especial para o Irão dos Estados Unidos. “Estes são os exemplos mais recentes do abuso brutal do regime aos seus próprios cidadãos, do desrespeito pelos direitos humanos e do medo da mudança democrática que o povo iraniano procura”.

Os especialistas da ONU pediram também a libertação de Salehi, instando as autoridades iranianas a reverterem a sentença de morte.

“Estamos alarmados com a imposição da sentença de morte e os alegados maus-tratos ao Sr. Salehi, que parecem estar relacionados unicamente com o exercício do seu direito à liberdade de expressão artística e criatividade”, afirmaram.

Entretanto, o patrocinador político de Salehi na Europa, o deputado alemão Ye-One Rhie, descreveu a sentença de morte como “absurda e desumana”.

“Ainda não está completamente claro como surgiu esse veredito”, afirmou. “É inacreditável a forma irresponsável e arbitrária como o regime iraniano trata os arguidos. É impossível reconhecer o Estado de direito no caos dos tribunais".

A Recording Academy, que organiza os prémios Grammy, também divulgou um comunicado sobre o caso, dizendo estar “profundamente perturbada” com a sentença.

“Nenhum artista deve ter de temer pela sua vida ou pelo seu sustento ao expressar-se através da sua arte. A música é uma força poderosa para o bem no mundo e é necessária hoje mais do que nunca. Estamos ao lado de criadores de música em todo o mundo que usam os seus dons para lançar luz sobre a condição humana e continuarão a trabalhar incansavelmente para proteger a liberdade artística".