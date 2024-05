Brian May e Jean-Michel Jarre em concerto em Bratislava

De Euronews com AP

O guitarrista dos Queen e o pioneiro francês da música eletrónica foram os cabeças de cartaz do festival Starmus, na capital eslovaca.

Jean-Michel Jarre iluminou os céus de Bratislava com o seu concerto "Bridge from the Future" no domingo à noite.

O pioneiro francês da música eletrónica foi o cabeça de cartaz do festival Starmus. A ele juntou-se Brian May, guitarrista dos Queen e cofundador do festival.

Jean-Michel Jarre prometeu que a sua atuação não seria "apenas mais um concerto de música", mas um verdadeiro "evento cívico no coração da Europa".

O evento atraiu mais de 100.000 pessoas.

O músico, que descreve os receios suscitados pela inteligência artificial como infundados, utilizou a mesma tecnologia para criar o fogo de artifício e os espetáculos de laser que iluminaram a sua atuação. Estes foram também visíveis a partir dos países vizinhos Áustria e Hungria.

O palco, o maior alguma vez construído na Eslováquia, foi concebido pelo cantor e compositor e montado durante mais de um mês por uma equipa de mais de 100 pessoas que trabalharam dia e noite. A instalação incluiu centenas de quilómetros de cabos, 21 ecrãs, 150 projetores e mais de 170 toneladas de equipamento.

O concerto incluiu 19 peças que abrangem a carreira de Jean-Michel Jarre, incluindo um novo arranjo da "Sinfonia do Novo Mundo" de Antonin Dvořák.

Concebido pelo astrofísico Garik Israelian e pelo guitarrista dos Queen, Brian May, o festival Starmus combina as artes e as ciências.

O tema da edição de 2024 do festival foi "Starmus Earth: o futuro do nosso planeta". O programa incluiu palestras de cerca de cinquenta astronautas e cientistas sobre as alterações climáticas, a IA e a cibersegurança.

"Bridge from the Future" foi transmitido em direto no canal YouTube de Jean-Philippe Jarre gratuitamente e está disponível durante os próximos 7 dias. O festival Starmus decorre até 17 de maio.