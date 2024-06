De Euronews com AP

O cantor Justin Timberlake foi detido esta terça-feira e é agora acusado de conduzir embriagado em Long Island, Nova Iorque, segundo as autoridades.

De acordo com um comunicado do gabinete do procurador do condado de Suffolk, Timberlake deverá ser acusado em Sag Harbor, no extremo leste de Long Island.

Os representantes do cantor não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Associated Press.

Sag Harbor é uma vila costeira nos Hamptons, a cerca de 160 quilómetros da cidade de Nova Iorque. No verão, é um local de eleição para visitantes mais abastados

Quando jovem, Timberlake foi um Mouseketeer da Disney, gruo so qual também fazia parte a sua ex-namorada Britney Spears. Alcançou a fama na popular boys band NSYNC e embarcou numa carreira discográfica a solo em 2002. Como ator, foi aclamado em filmes como "A Rede Social" e "Amigos com Benefícios".

Ganhou dez prémios Grammy e quatro Primetime Emmy Awards.

No ano passado, esteve nas manchetes quando Britney Spears lançou o seu livro de memórias, "The Woman in Me". Vários capítulos são dedicados à sua relação, incluindo pormenores profundamente pessoais sobre uma gravidez, um aborto e uma separação dolorosa.

Em março, Justin Timberlake lançou o seu primeiro álbum novo em seis anos, o nostálgico "Everything I Thought It Was", um regresso ao seu conhecido som funk do futuro.

O artista tem dois espetáculos agendados para Chicago, na sexta-feira e no sábado, e para o Madison Square Garden, em Nova Iorque, na próxima semana, na terça e na quarta-feira.