A estrela pop americana, que namorou Timberlake de 1999 a 2002, fez a revelação no seu livro de memórias, contando que fez um aborto porque "ele não queria ser pai".

É um dos livros de memórias mais aguardados de 2023: "The Woman in Me", de Britney Spears, que chega às livrarias a 24 de outubro.

De acordo com uma espreitadela no interior do livro de memórias, Britney Spears escreveu que fez um aborto enquanto namorava com Justin Timberlake, há mais de 20 anos.

"Se tivesse sido deixada apenas a mim, nunca o teria feito", escreve sobre o procedimento, de acordo com o excerto de "The Woman in Me" publicado na revista People. "E, no entanto, Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai".

No trecho publicado na People, ela caraterizou o aborto como "uma das coisas mais agonizantes que já vivi na minha vida".

A gravidez "foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia", escreveu ela, dizendo que queria começar uma família com Timberlake. "Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebé nas nossas vidas, que éramos demasiado jovens", escreveu ela.

A cantora tinha 17 anos quando começou a namorar a estrela do NSYNC, Timberlake, em 1999. O casal separou-se em 2002. Não se sabe ao certo quando é que a gravidez aconteceu.

Spears, uma utilizadora assídua das redes sociais, não fez qualquer publicação no Instagram ou no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter, desde que as histórias da People foram publicadas.

O tão aguardado livro de memórias de Spears será publicado a 24 de outubro, poucos meses depois de ter sido anunciado o seu divórcio com Sam Asghari e prometendo lançar luz sobre as tumultuosas décadas da cantora de 41 anos na ribalta. O audiolivro será narrado pela atriz Michelle Williams.

