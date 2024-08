Livro autobiográfico de Britney Spears vai dar um filme

A Universal Pictures adquiriu os direitos do livro de memórias de Britney Spears, "A mulher que há em mim", e vai produzir um filme biográfico sobre a estrela pop.

A Universal Pictures comprou, em leilão, os direitos cinematográficos dobest-sellerde Britney Spears, "A mulher que há em mim", publicado em outubro passado.

Só na primeira semana de lançamento, o livro vendeu mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. Em Portugal, foi publicado pela Arena, uma chancela da Penguin Random House Grupo Editorial.

O leilão de direitos terá recebido, também, o interesse de Margot Robbie e da produtora de Brad Pitt, Plan B, tal como da Sony, Warner Bros, Fox, Disney e Netflix.

Marc Platt, o produtor de Wickede La La Land (2016) - IMDb, irá assegurar a produção do filme e Jon M. Chu(Crazy Rich Asians, In the Heights) será o realizador.

A própria Spears celebrou a notícia na rede social X, referindo: "Estou entusiasmada por partilhar com os meus fãs que tenho estado a trabalhar num projeto secreto com #MarcPlatt. Ele sempre fez os meus filmes favoritos ... fiquem atentos".

No seu livro de memórias, a artista de 42 anos, conta-nos como começou a sua carreira, desde "The Mickey Mouse Club" até se transformar numa estrela pop. Uma história sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e que não deixa de lado as as suas lutas com a tutela que terminou em 2021

O livro de memórias, que está também disponível na versão de audiolivro narrado por Michelle Williams, revela que Spears fez um abortoenquanto namorava Justin Timberlake há mais de 20 anos.

Nos últimos anos, as biografias musicais têm sido um dos géneros mais populares em Hollywood. Veja-se por exemplo, o exemplos dos filmes sobre Elvis, Elton John, Amy Winehouse e Bob Marley.

Os próximos lançamentos incluem "A Complete Unknown", com Timothée Chalamet no papel de Bob Dylan, e um filme biográfico sobre Michael Jackson que será lançado no próximo ano.

Os Beatles também estão prontos para receber tratamento cinematográfico, não apenas uma vez, mas num Fab Four, ou seja num conjunto de quatro filmes- onde cada um deles mostra a perspetiva de cada membro da banda. A liderar este ambicioso projeto cinematográfico está Sam Mendes, o premiado realizador de Beleza Americana, 1917 e dois filmes de James Bond (Skyfall e Spectre).

A questão que se coloca agora é quem irá protagonizar a própria Britney Spears? Apostamos na estrela de Euphoria, Sydney Sweeney...