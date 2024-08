David Lynch retira-se da realização devido a problemas de saúde?

O realizador de Twin Peaks e Mulholland Drive revelou que não pode continuar a dirigir filmes, uma vez que lhe foi diagnosticado um enfisema e que não consegue sair de casa.

PUBLICIDADE

O realizador americano David Lynch revelou que já não consegue sair de casa desde que lhe foi diagnosticado um enfisema.

O criador de lugares "tanto maravilhosos como estranhos" por detrás de filmes como Eraserhead, Veludo Azul e Mulholland Drive, bem como da série televisiva Twin Peaks, partilhou esta revelação numa recente entrevista à revista Sight & Sound.

Lynch, de 78 anos, disse que lhe foi diagnosticado um enfisema devido ao facto de ter fumado durante toda a vida e afirmou que, se voltar a realizar filmes, terá de ser à distância, uma vez que não pode "sair" devido ao receio de contrair COVID.

"Tenho enfisema por fumar há muito tempo e, por isso, estou preso em casa, quer queira quer não. Seria muito mau para mim ficar doente, mesmo com uma constipação", explicou Lynch, acrescentando que "só consegue andar uma pequena distância antes de ficar sem oxigénio".

Quanto ao futuro da realização referiu que "Se for preciso, fá-lo-ia remotamente", mas que "não gostaria muito" desta ideia.

David Lynch fala sobre a estreia de Twin Peaks no canal Showtime, maio de 2017 Eric Charbonneau/ Invision/ AP

Apesar desta notícia ter sido uma seta direta no coração dos fãs de cinema que adoram os ambientes surrealistas únicos criados pelo realizador, Lynch esclareceu os comentários que estes foram deixando na rede social X.

"Sim, tenho enfisema devido aos meus muitos anos de fumador. Devo dizer que gostava muito de fumar e adoro tabaco - o seu cheiro, acender os cigarros, fumá-los - mas há um preço a pagar por este prazer e, para mim, esse preço é o enfisema. Já deixei de fumar há mais de dois anos. Recentemente, fiz muitos exames e a boa notícia é que estou em excelente forma, à exceção do enfisema. Estou cheio de felicidade e nunca me reformarei. Quero que todos saibam que aprecio muito a vossa preocupação. Com amor, David", escreveu o realizador no X.

O enfisema, também conhecido como doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), é causado principalmente pelo tabagismo, e pela exposição a poeiras e a produtos químicos de forma constante.

A Organização Mundial de Saúde previu que, até 2030, o enfisema vai tornar-se na terceira principal causa de morte a nível mundial.

O facto de não poder sair de casa não limitou a criatividade de Lynch que, durante a pandemia da COVID-19, lançou a série de vídeos "What is David Working on Today?" na plataforma Youtube.

Para além disto, lançou lançou recentemente um álbum intitulado "Cellophane Memories" com Chrystabell. O realizador e a cantora americana já tinham gravado álbuns juntos no passado e trabalharam juntos na terceira temporada de Twin Peaks, na qual Chrystabell interpretou o papel da agente Tammy Preston.

O último projeto de Lynch no ecrã foi a série televisiva de 18 episódios Twin Peaks: The Return em 2017, que foi nomeada pela revista francesa Cahiers du Cinéma como o Melhor Filme da Década, apesar de ser um programa de televisão.

A última longa-metragem do realizador foi Inland Empire, lançada em 2006.

Twin Peaks: The Return Showtime

Os seus projetos inéditos incluem a longa-metragem Antelope Don't Run No More e uma série de 13 episódios da Netflix, intitulada de Wisteria/Unrecorded Night.

Outro projeto de que se tem falado é um filme de animação conhecido por Snootworld, no qual Lynch tem vindo a trabalhar há mais de duas décadas com Caroline Thompson [The Nightmare Before Christmas]. O projeto terá sido apresentado à Netflix, mas a empresa rejeitou-o.

Sr. Lynch, desejamos-lhe felicidades e agradecemos-lhe por estar atento ao futuro por nós.