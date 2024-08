Acreditamos que Trump e a sua equipa não têm sensibilidade para as referências culturais...

Uma escolha estranha. Talvez bizarramente apropriada. Ainda assim, uma escolha não autorizada.

A equipa de Céline Dion emitiu um comunicado em nome da ícone canadiana, afirmando que Donald Trump não tinha o direito de utilizar a sua canção "My Heart Will Go On" durante um comício da campanha presidencial em Montana.

A utilização da canção vencedora de um Óscar do filme Titanic de 1997 não foi "de forma alguma" autorizada e Dion "não apoia esta utilização ou qualquer outra semelhante".

A declaração dizia: "Hoje, a equipa de gestão de Celine Dion e a sua editora discográfica, Sony Music Entertainment Canada Inc, tomaram conhecimento da utilização não autorizada do vídeo, gravação, atuação musical e imagem de Celine Dion a cantar 'My Heart Will Go On' num comício da campanha de Donald Trump / JD Vance em Montana. Esta utilização não é de forma alguma autorizada e Celine Dion não apoia esta utilização ou qualquer outra semelhante".

O comunicado conclui: "... E a sério, aquela canção?"

Mais uma vez, Trump e a sua equipa de campanha parecem ter pouca ou nenhuma consciência quando se trata de... bem, cultura.

Após a utilização não autorizada do hino LGBTQ+ do artista francês Woodkid na semana passada - cuja ironia não passou despercebida a muitos - Trump utilizou agora uma canção que foi tocada num filme sobre um navio a afundar-se...

Embora possa parecer um pouco prematuro rotular a campanha presidencial de Trump como um navio que se está a afundar, a falta de consciência demonstrada pode ser classificada como uma tragédia épica.

Isto acontece depois de Dion ter feito manchetes no mês passado com o seu regresso às atuações ao vivo, quando encerrou a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, apesar da sua luta contra a síndrome da pessoa rígida (SPS). Dion cantou "L'Hymne à l'amour" de Edith Piaf na cerimónia de abertura - o seu primeiro concerto desde que revelou sofrer de "uma síndrome rara e progressiva que afeta o sistema nervoso, especificamente o cérebro e a espinal medula", segundo o National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Donald Trump Alex Brandon/AP

Dion está longe de ser o primeiro artista a opor-se à (má) utilização das suas canções por Trump para fins de campanha.

Todos, desde os Creedence Clearwater Revival a Tom Petty, passando por Neil Young, The Rolling Stones e Adele, criticaram Trump por utilizar as suas canções sem autorização.

Outros casos incluem Bruce Springsteen que se opôs, em 2016, a que Trump usasse "Born in the U.S.A." como um hino patriótico, quando na verdade é uma acusação contundente ao tratamento dos veteranos do Vietname (oh, a ironia mais uma vez); Rihanna que exigiu que Trump parasse de tocar "Don't Stop the Music" depois de a canção ter sido tocada num comício em 2018; e R.E.M. ficaram indignados com o facto de as suas faixas "Losing My Religion", "Everybody Hurts" e "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)" terem sido utilizadas em comícios.

Em 2020, o espólio de Leonard Cohen emitiu uma declaração criticando a utilização não autorizada por Trump de "Hallelujah" de Cohen na Convenção Nacional Republicana - tendo rejeitado especificamente a autorização para a sua utilização. De forma brilhante, acrescentou que só teria considerado realisticamente a aprovação da canção de Cohen "You Want It Darker".

No início deste ano, o espólio de Sinéad O'Connor pediu a Trump que deixasse de utilizar a sua canção de sucesso de 1990, "Nothing Compares 2 U", nos seus comícios políticos, dizendo "Ao longo da sua vida, é bem sabido que Sinéad O'Connor viveu segundo um código moral feroz definido pela honestidade, bondade, justiça e decência para com os seus semelhantes. Por isso, foi com indignação que soubemos que Donald Trump tem usado a sua interpretação icónica de Nothing Compares 2 U nos seus comícios políticos".

Legalmente, os políticos norte-americanos têm alguma margem de manobra no que toca a esta prática de usar as canções a seu bel-prazer, levando os artistas discográficos ao desespero.

Na verdade, os políticos americanos nem sempre precisam da autorização dos artistas, uma vez que as campanhas podem comprar pacotes de licenciamento a organizações de direitos musicais, o que lhes dá acesso legal a milhões de canções para comícios políticos.

Os artistas têm, no entanto, o direito de retirar a sua música dessa lista.