Apoaintes de Trump lançam moda das ligaduras nas orelhas

Há novas oportunidades de merchandising após a tentativa de assassinato de Donald Trump no fim de semana passado: ligaduras para as orelhas.

Donald Trump foi ferido no passado fim de semana enquanto discursava num comício na Pensilvânia, quando uma bala disparada por um atirador identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, feriu a sua orelha direita.

A tentativa de assassinato custou a vida a um dos assistentes do comício, feriu gravemente outros dois e terminou com Crooks morto no local por um atirador dos Serviços Secretos dos EUA.

Na sequência da tentativa de assassinato falhada, apoiantes de Trump criaram uma nova tendência.

Vários apoiantes ostentaram ligaduras rectangulares brancas na orelha direita durante a convenção nacional dos republicanos (RNC) em Milwaukee, Wisconsin - imitando Trump, que tem usado uma ligadura semelhante depois de ter sido baleado.

Os membros da delegação do Arizona da RNC disseram que estavam a usar as ligaduras nas orelhas como um tributo e um sinal de solidariedade. Alguns apoiantes disseram que a nova declaração de moda era uma forma de ele saber "o quanto o amamos".

As versões dos pensos para as feridas variam entre tecidos brancos, chumaços de algodão e pedaços de papel dobrados.

Apoiante de Trump com um penso na orelha e a menção "luta, luta, luta" Spencer Platt/Getty Images

Apoiante de Trump com um penso na orelha. Andrew Harnik/Getty Images

Joe Neglia, um delegado do Arizona, disse que a sua "ligadura" representava "a mais recente tendência da moda".

Em declarações à CBS News, acrescentou: "Em breve, toda a gente no mundo vai estar a usar isto".

Neglia também disse à Fox News: "Ontem, quando ele entrou, e houve aquela erupção de amor na sala, pensei: o que posso fazer para honrar a verdade? O que é que eu posso fazer? E depois vi a ligadura e pensei, eu posso fazer isso. Então, coloquei-a simplesmente para honrar Trump e para expressar simpatia e união com ele".

E acrescentou: "Há uma versão masculina e uma versão feminina... porque só há dois géneros".

Ray Michaels, outro delegado do Arizona, disse à AP: "Percebemos que esta foi uma tragédia que nunca deveria ter acontecido e queremos que [Trump] saiba que estamos a passar por isto com ele".

O delegado do Texas, Jackson Carpenter, acrescentou mais uma dimensão à questão das ligaduras, dizendo ao Washington Post: "Precisamos de um símbolo sobre a violência política que não é aceitável na América".

Apoiante de Trump, em Milwaukee, com um penso na orelha Andrew Harnik/Getty Images

A ligadura galvanizou os apoiantes de Trump, que têm afirmado repetidamente que a sua sobrevivência se deve à "intervenção divina" - algo que Trump também disse após o tiroteio, afirmando que "só Deus impediu que o impensável acontecesse".

As ligaduras para as orelhas juntam-se a várias outras tendências que se seguem à tentativa de assassinato: o cântico "fight fight fight" é comum, assim como vários artigos que retratam Trump como um sobrevivente do tiroteio no comício.

Uma t-shirt de Trump criada após a tentativa de assassinato, com frases como "à prova de bala" e "nunca te rendas" AP Photo/Wayne Parry

As tentativas de criticar a ligadura ou de gozar com o incidente foram mal recebidas pelos fãs de Trump. Foi o caso da publicação do ator da Guerra das Estrelas, Mark Hamill na rede social X que dizia: "Primeira aparição de uma ligadura de orelha ridiculamente grande, aparentemente não necessária antes desta noite."

Vários programas que se dedicam à comédia política alteraram os seus planos na sequência do atentado. The Daily Show, da Comedy Central, cancelou o seu programa de segunda-feira e planeava transmitir a partir da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee esta semana. O seu apresentador, Jon Stewart, e os seus homólogos, Seth Meyers e Stephen Colbert, fizeram monólogos sombrios.

Quando é que se pode voltar a brincar?

"Nunca é demasiado cedo, a não ser que não tenha piada", afirmou Alonzo Bodden, um comediante de stand-up há 31 anos, durante uma entrevista telefónica à AP na quarta-feira.

Não sendo um fã de Trump, Bodden disse que os comediantes "vão sempre tornar as coisas engraçadas, aconteça o que acontecer. É isso que fazemos. É assim que comunicamos".

Mike Three publicou uma piada na rede social X: "por cada dez gostos, tornarei o penso de Trump maior".

"Neste caso, Donald Trump é uma personagem e o facto de não ter sido morto, as piadas começaram imediatamente", comentou Alonzo Bodden. "E acho que ele não se importa. É uma daquelas pessoas que, desde que se esteja a falar dele, é uma vitória."