Várias figuras de destaque no mundo do entretenimento partilharam as suas reações à tentativa de assassinato de Donald Trump. Alguns afirmaram que as eleições acabaram, enquanto muitos dos apoiantes de Trump atribuíram a culpa ao partido democrata.

Após o atentado contra a vida de Donald Trump, este fim de semana, num comício de campanha na Pensilvânia, as celebridades têm reagido ao tiroteio nas redes sociais.

O antigo presidente e presumível candidato presidencial do Partido Republicano disse ter sido atingido no ouvido por uma bala, numa situação que o FBI confirmou estar a tratar como uma "tentativa de assassinato". Um participante no comício foi morto, assim como o suspeito do disparo, que o FBI identificou como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos.

No dia seguinte (domingo, 14 de julho), Trump agradeceu à nação pela sua preocupação e apelou à união dos americanos. Mais tarde, no mesmo dia, disse que iria viajar para Milwaukee para a Convenção Nacional Republicana.

Elon Musk partilhou um vídeo do tiroteio e escreveu: "Apoio totalmente o Presidente Trump e espero a sua rápida recuperação".

Várias figuras de destaque no mundo do entretenimento também partilharam as suas reações às notícias, com o rapper 50 Cent a publicar um clip da sua canção 'Many Men (Wish Death)' juntamente com uma fotografia de Trump de pé com o punho no ar e sangue espalhado pela cara. "Eu conheço as vibrações", escreveu o rapper. "Agora estamos todos em sarilhos!"

A letra da canção inclui: "Muitos homens desejam-me a morte. Sangue no meu olho". O post foi entretanto apagado - não ficou imediatamente claro porquê.

Num post subsequente no X, publicou uma versão retocada da capa do seu álbum de estreia de 2003, 'Get Rich Or Die Tryin', com o rosto de Trump sobreposto ao seu.

"Trump leva um tiro e agora estou nas tendências", escreveu.

Kid Rock, um conhecido apoiante de Trump que se tornou uma figura vocal do movimento de extrema-direita, publicou um vídeo no Instagram onde gritava: "Se se metem com o Trump, metem-se comigo".

Eis algumas outras reações ao evento:

O rapper Soulja Boy repostou o vídeo do tiroteio, escrevendo: "Não é possível que eles tenham disparado contra Trump [emoji de mente explodida]".

"Como é que não se vêem todos aqueles tiros?", perguntou o rapper M.I.A.

"Seria engraçado se esta fosse uma daquelas experiências transformadoras de quase morte e ele se tornasse super acordado".

O comediante Frankie Boyle postou: "Tenho um forte palpite de que o atirador de Trump será um viajante do tempo".

"A eleição acabou", postou o rapper JPEGMAFIA - sentimentos ecoados pela comentarista política e apresentadora de TV Candace Owens: "Sem palavras. Donald J Trump para Presidente dos Estados Unidos. Esta eleição já acabou".

Embora estas reações das celebridades sejam de esperar, estas duas últimas têm um significado mais preocupante, especialmente porque a tentativa de assassinato de Trump poderia mudar as mentes daqueles que estão "no meio dos dois exércitos", alertou um analista.

A isto acresce o facto de muitos dos apoiantes de Trump terem atribuído as culpas da tentativa de assassinato ao Partido Democrata. Alegam que Joe Biden retratou Trump como um autocrata que representa uma ameaça à democracia.

A seguir ao tiroteio, muitos websites de direita estavam cheios de afirmações de que a retórica de esquerda tinha motivado o agressor de Trump. Alguns comentadores chegaram mesmo a avançar com teorias da conspiração sem fundamento, incluindo a afirmação de que uma cabala obscura do "estado profundo" dentro do governo orquestrou a tentativa de assassinato.

"Não pensem que esta vai ser a última tentativa de matar Trump. O Estado Profundo realmente não tem outra escolha agora", disse um utilizador do site pró-Trump Patriots.Win. "Vai ser preciso uma lei marcial para endireitar o país", escreveu outro.

Um utilizador apelou a uma purga do governo federal. "Somos nós ou eles".

No domingo, o Presidente Joe Bidenexortou os americanos a rejeitarem a violência política e a comprometerem-se novamente a resolver as suas diferenças de forma pacífica, afirmando que as próximas eleições presidenciais serão um "período de teste" na sequência da tentativa de assassinato.

Biden afirmou que as paixões políticas podem estar ao rubro, mas "nunca devemos cair na violência".

"Não há lugar na América para este tipo de violência - para qualquer tipo de violência. Nunca. Ponto final. Sem exceção. Não podemos permitir que esta violência seja normalizada".

Biden prometeu uma análise "completa e rápida" e pediu ao público para não "fazer suposições" sobre os motivos ou afiliações do atirador.