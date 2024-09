AtorJames Earl Jones, a voz de Darth Vader, morre aos 93 anos

O ator americano, vencedor de um Óscar e com um barítono inconfundível, deu voz a Darth Vader, um dos vilões mais famosos do cinema.

O lendário ator James Earl Jones morreu aos 93 anos. Conhecido como a voz de Darth Vader na saga Guerra nas Estrelas e de Mufasa em O Rei Leão, bem como por atuações em Dr. Estranho Amor (o seu primeiro papel no grande ecrã), Campo de Sonhos, Limites da Cidade e Um Príncipe em Nova Iorque, Jones foi também um ator de televisão e de teatro de sucesso.

No palco, foi protagonista de várias produções importantes, incluindo Othello, Of Mice and Men, Hamlet, Driving Miss Daisy e, mais recentemente, The Gin Game.

Jones foi um dos poucos artistas a ganhar os prémios EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), tendo ganho um Grammy pela narração de "Great American Documents", em 1977. Embora nunca tenha ganho um Óscar competitivo, foi-lhe atribuído um Óscar honorário em 2011.

Sofrendo há muito de diabetes, James Earl Jones morreu em casa rodeado pelos familiares, segundo o agente Barry McPherson. Não foi indicada a causa da morte.

James Earl Jones posa com o seu Óscar honorário na 84ª edição dos Prémios da Academia Chris Carlson/AP

Fãs e colaboradores famosos prestaram homenagem ao ator premiado, incluindo Mark Hamill, que interpretou Luke Skywalker, o filho de Vader na Guerra das Estrelas. No X, Hamill escreveu: "Um dos melhores atores do mundo, cuja contribuição para a Guerra nas Estrelas foi incomensurável. Sentiremos muito a sua falta", acrescentou: "RIP pai".

George Lucas emitiu uma declaração: "James era um ator incrível, uma voz única tanto na arte como no espírito. Durante quase meio século ele foi Darth Vader, mas o segredo de tudo é que ele era um ser humano maravilhoso. Deu profundidade, sinceridade e significado a todos os seus papéis, entre os mais importantes o de marido dedicado à falecida Ceci e pai de Flynn. Muitos de nós sentiremos a falta de James... amigos e fãs".

"Lendário nem sequer começa a descrever os seus papéis icónicos e o seu impacto no cinema para sempre", escreveu Octavia Spencer no Istagram. "A sua voz e o seu talento serão sempre recordados. Enviando amor à sua família, amigos e inúmeros fãs em todas as galáxias, muito, muito distantes."

Veja mais homenagens abaixo:

"Da sabedoria gentil de Mufasa à ameaça de Darth Vader, James Earl Jones deu voz a alguns dos maiores personagens da história do cinema", disse o CEO da Disney, Bob Iger, em comunicado. "Um célebre ator de teatro com quase 200 créditos no cinema e na televisão, as histórias que deu vida com uma presença única e uma verdadeira riqueza de espírito deixaram uma marca indelével em gerações de audiências".

"James Earl Jones será para sempre recordado como The GOAT", afirmou a atriz e bailarina Debbie Allen, que dirigiu Jones na produção da Broadway de 2008 de "Gata em Telhado de Zinco Quente". "Foi um verdadeiro privilégio dirigi-lo e uma bênção ser amada por ele. Diremos para sempre o seu nome e contaremos as grandes histórias que se tornarão lenda e mito e semearão as gerações vindouras."

O Empire State Building publicou nas redes sociais uma imagem do início do ano, do marco histórico de Nova Iorque iluminado com uma imagem impressionante de Vader, com a legenda: "Descansa em paz, Lord Vader".