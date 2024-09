Irão perdoa vencedor de Grammy cuja canção se tornou hino dos protestos de 2022

O cantor iraniano Shervin Hajipour foi condenado a pena de prisão pelo seu hino de protesto na sequência da morte de Mahsa Amini. Na semana passada, após o aniversário dos dois anos da morte de Amini, foi-lhe concedido um indulto.

Um cantor iraniano vencedor de um Grammy anunciou na segunda-feira que foi perdoado e não terá de cumprir uma pena de três anos por causa da sua música, que se tornou um hino dos protestos de 2022 que abalaram o país após a morte de Mahsa Amini sob custódia policial.

Shervin Hajipour, que recebeu o Grammy em 2023 das mãos da primeira-dama dos EUA, Jill Biden, publicou um vídeo no Instagram, parecendo emocionado e dizendo: "Foi emitida uma nova ordem relativa à amnistia, que incluía o meu caso, que foi completamente arquivado". Hajipour diz ter tomado conhecimento do arquivamento do caso no domingo.

Há dois meses, Hajipour anunciou que tinha sido condenado a três anos e oito meses de prisão, pena que lhe foi aplicada pelo tribunal em março. Já tinha cumprido alguma pena de prisão, mas foi libertado sob fiança em 2023, enquanto aguardava a decisão do tribunal.

A sua canção, "Baraye", ou "For" em inglês, começa com: "Por dançar nas ruas", "pelo medo que sentimos quando nos beijamos". A letra enumera as razões que os jovens iranianos publicaram na Internet para protestar contra a teocracia no poder no Irão após a morte de Amini.

Biden atribuiu a Hajipour o prémio de mérito especial de nova canção para mudança social dos Grammy durante a cerimónia do ano passado e declarou: "Esta canção tornou-se o hino dos protestos por Mahsa Amini, um apelo poderoso e poético à liberdade e aos direitos das mulheres. Shervin foi preso, mas esta canção continua a ecoar em todo o mundo com o seu poderoso tema: mulheres, vida, liberdade".

Os protestos rapidamente se transformaram em apelos ao derrube dos dirigentes clericais do Irão. A repressão subsequente matou mais de 500 pessoas e mais de 22.000 foram detidas.

Na sexta-feira, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, perdoou e comutou as penas de 2.887 prisioneiros. Não é claro se o caso de Hajipour fazia parte da ordem de amnistia.

Na semana passada, completaram-se dois anos da morte de Mahsa Amini, detida por alegadamente ter violado o código de vestuário das mulheres no Irão. Os protestos continuam, ainda que atualmente limitados e metodicamente esmagados pelo governo. 34 mulheres presas políticas entraram em greve de fome na prisão de Evin, em Teerão, para assinalar o trágico aniversário.

Dois anos após a morte de Amini, dois filmes iranianos que se atrevem a desafiar a censura estatal e a expor os crimes do Estado Islâmico começaram a ser exibidos nas salas de cinema europeias. Estes filmes recordam-nos a sorte que temos em ter cineastas que se atrevem a desafiar a opressão, a misoginia e a tirania. Leia mais sobre eles aqui (artigo apenas em inglês).