O diretor executivo do Telegram, Pavel Durov, foi detido em França no mês passado por não ter conseguido gerir os conteúdos extremistas na plataforma.

A aplicação de mensagens Telegramanunciou que irá fornecer os endereços IP e os números de telefone dos utilizadores às autoridades se estas tiverem pedidos legais válidos, marcando uma importante reviravolta na política da empresa.

"Deixámos claro que os endereços IP e os números de telefone daqueles que violam as nossas regras podem ser revelados às autoridades competentes em resposta a pedidos legais válidos", disse Pavel Durov, CEO do Telegram, numa mensagem enviada na segunda-feira aos seus 13 milhões de subscritores.

A decisão da empresa, que há anos se recusa a policiar a plataforma, surge depois de o seu diretor executivo e cofundador, Pavel Durov , ter sido detido em França, em agosto, por não ter conseguido gerir os conteúdos extremistas no Telegram.

Durov foi libertado sob fiança, mas tem de permanecer em França durante a investigação em curso sobre a empresa.

O Telegram agora declara explicitamente no seu site que "se o Telegram receber uma ordem válida das autoridades judiciais relevantes que confirme que o utilizador é suspeito num caso que envolve atividades criminosas que violam os Termos de Serviço do Telegram, realizaremos uma análise legal da solicitação e poderemos divulgar seu endereço IP e número de telefone para as autoridades relevantes".

A empresa disse que essas divulgações de dados serão incluídas nos seus relatórios de transparência.

O Telegram refere ainda que pode recolher metadados, como o endereço IP, os dispositivos e as aplicações do Telegram utilizadas, e o histórico de alterações do nome de utilizador para combater o spam, os abusos e outras violações.

Lançado em 2013 por Durov e pelo seu irmão Nikolai, o Telegram começou por ser uma aplicação de mensagens que dava prioridade à velocidade, à segurança e a uma forma de evitar interferências governamentais.

O Telegram é comercializado como uma plataforma que não faz uma grande moderação, nem entrega os dados dos utilizadores aos Estados, embora possa fazê-lo, uma vez que a encriptação de ponta a ponta não é uma configuração padrão, o que significa que muitos utilizadores não sabem que os seus dados estão a ser guardados, a menos que selecionem a encriptação para cada mensagem.

Estas liberdades na plataforma suscitaram preocupações quanto à sua utilização para atividades ilegais, incluindo o tráfico de droga, a pornografia infantil e o branqueamento de capitais.

A aplicação tornou-se uma ferramenta popular para organizar protestos contra o Governo, como no Irão ou na Bielorrússia, e um instrumento de comunicação na guerra da Ucrânia. Também tem sido utilizada por grupos militares e de propaganda russos, bem como por organizações extremistas e criminosas de todo o mundo.

Na semana passada, o governo ucraniano disse que estava a proibir a utilização do Telegram por funcionários públicos, militares e outros trabalhadores da Defesa e de infraestruturas críticas, alegando preocupações com a segurança nacional.

Em agosto, os analistas disseram à Euronews Next que a reputação do Telegram é a de um projeto que vai contra a cooperação com o Estado.

Agora que está a mudar a sua marca, resta saber se os seus 800 milhões de utilizadores ativos vão continuar na plataforma.