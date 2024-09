Autoridades estão preocupadas com cortes de Internet. Até que ponto os cabos submarinos são vulneráveis a ataques?

Analisamos esta parte crítica da infraestrutura mundial da Internet e o que poderia acontecer se fosse efetuado um ataque em grande escala.

PUBLICIDADE

As autoridades norte-americanas manifestaram este mês a sua preocupação por estarem a assistir a uma maior atividade russa em torno dos cabos submarinos, o que poderia conduzir a uma potencial sabotagem numa parte crítica da infraestrutura mundial da Internet.

As autoridades estão preocupadas com o facto de os russos poderem levar a cabo uma ameaça feita no ano passado por Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

Medvedev terá dito no Telegram que a Rússia não tinha "quaisquer restrições, mesmo morais, que nos impedissem de destruir as comunicações por cabo no fundo do oceano dos nossos inimigos".

O aviso das autoridades norte-americanas surge após uma série de alegados ataques de sabotagem a infraestruturas submarinas, como oataque ao Nord Stream em 2022, que rompeu dois gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha.

E, no início deste ano, três cabos submarinos foram danificados no Mar Vermelho durante os ataques dos Houthi na região.

Os cabos submarinos são cabos grossos de fibra ótica que correm ao longo do fundo do oceano e transportam grandes quantidades de dados para ligar a Internet entre países.

Os cabos estendem-se atualmente por cerca de 1,1 milhões de km debaixo de água. São responsáveis por cerca de 95% das transferências de dados e voz a nível mundial, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).

Como pode acontecer um ataque aos cabos submarinos?

Christian Bueger, professor da Universidade de Copenhaga e autor do livro "Understanding Maritime Security", afirma que existe um risco real de que governos ou organismos estrangeiros possam atacar a rede de cabos submarinos.

Os ataques às infraestruturas de cabo podem ser operações de baixo custo que não exigem necessariamente capacidades de topo de gama. Avaliação da UE das vulnerabilidades dos cabos submarinos de 2022

"A grande quantidade de incidentes suspeitos levou a que se pensasse que as novas ameaças de atores estatais devem ser levadas a sério", afirmou Bueger.

Há várias formas de o fazer, disse Bueger, como por exemplo através de danos físicos, em que um agente estrangeiro poderia arrastar anonimamente uma âncora pelo fundo do oceano e alegar que se tratava de danos acidentais provocados por barcos de pesca.

Isto porque os operadores de embarcações podem desligar o seu sistema de identificação automática para não serem detetados quando cortam um cabo ou provocam danos, uma atividade frequentemente designada por "zona cinzenta", segundo Jonas Franken, investigador da Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha.

A Comissão Europeia analisou as vulnerabilidades dos cabos submarinos do bloco numrelatório pós-Nord Stream 2022, que afirma que outras formas de atacar o sistema são através de "explosivos submarinos" ou drones que são "fáceis de fabricar e baratos na produção".

"Os ataques às infraestruturas de cabo podem ser operações de baixo custo que não requerem necessariamente capacidades de ponta", acrescenta o relatório.

Se ocorrer um ataque, é difícil saber se foi intencional porque existem "centenas de milhares de quilómetros de cabos de dados" sem qualquer vigilância subaquática, segundo Bueger.

Os operadores de cabo podem enviar "pings" através do cabo para descobrir onde foi quebrado ou intercetado, mas sem câmaras ou outros tipos de vigilância, é difícil saber o que causa as quebras, continuou Bueger.

PUBLICIDADE

O risco de um apagão da Internet em qualquer país depende do número de ligações por cabo, ou redundâncias, que existem. Quanto maior for o número de cabos, maior é a probabilidade de os serviços de Internet poderem continuar apesar dos danos.

Há alguns países ou regiões da UE que são mais vulneráveis a interrupções da Internet se os seus cabos forem danificados, como as ilhas dos Açores ao largo da costa de Portugal, acrescentou Bueger.

A avaliação de 2022 da UEtambém refere a Irlanda, Malta e Chipre como áreas de preocupação, porque têm menos redundâncias do que outros Estados-membros.

As ilhas "são geralmente mais vulneráveis a interrupções da Internet relacionadas com cabos submarinos porque não têm acesso a redes de cabos terrestres densas", afirma o relatório.

PUBLICIDADE

Ataque mais coordenado é "improvável"

De acordo com Bueger, um ataque mais coordenado poderia atingir uma "super autoestrada de dados" como o Estreito de Gibraltar, ao largo da costa espanhola.

Outra zona de pressão é o Mar Vermelho, onde 16 cabos ligam a Europa à Ásia, segundo o relatório da UE. Estes cabos passam pela costa maltesa até um importante ponto de ligação em Marselha, França, e, em alguns casos, até ao Reino Unido.

Related Rebeldes Houthi do Iémen atacam mais navios no Mar Vermelho e no Mediterrâneo

Os cabos que ligam as bases militares ou navais também podem ser alvo de ataques para que os funcionários dos serviços secretos deixem de ter acesso aos sistemas de vigilância que estão a utilizar no oceano, continua o relatório da UE.

Franken e Bueger afirmam que "não é muito provável" que um governo estrangeiro tenha os meios ou o incentivo para criar um ataque em grande escala a vários cabos.

PUBLICIDADE

Os grandes ataques coordenados revelariam também um "padrão" que as autoridades reconheceriam e travariam antes que outro ataque começasse, disse Franken.

Direito internacional "ambíguo" em alto mar

Os próximos passos imediatos para responder a um ataque a um cabo submarino dependem da sua localização, disse Bueger.

Os países têm controlo sobre o que acontece até 24 milhas náuticas (38 km) das suas costas, de acordo com otratado de 1994 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS).

Até às 200 milhas náuticas (321 km), existe a Zona Económica Exclusiva (ZEE) de um país, onde os países podem explorar, investigar e gerir os recursos naturais. O relatório da UE de 2022 refere que não é claro quais os direitos que os Estados têm na ZEE para fazer cumprir o direito internacional.

PUBLICIDADE

Qualquer oceano que não seja o território direto de um Estado ou uma zona económica é considerado "alto mar", onde a regulamentação é "ambígua". A grande maioria dos cabos relevantes para a UE encontra-se em alto mar,continua o relatório da UE.

A UNCLOS também diz a todos os países signatários que devem tornar a destruição de cabos punível por lei e que quaisquer custos associados a um cabo danificado serão assumidos pelo fornecedor de telecomunicações a que pertence.

Alguns Estados da UE estão mais preparados do que outros.

Alguns países da UE estão mais preparados do que outros quando se trata de enfrentar um ataque de frente, disse Bueger.

A França tem uma estratégia abrangente de guerra no fundo do mar que estabelece umplano para mapear os cabos em todo o país, desenvolver a vigilância submarina e aprovar novos regulamentos sobre o que é permitido ou não na ZEE francesa.

PUBLICIDADE

A avaliação dos cabos submarinos da UE também aponta a Irlanda e Portugal como Estados da UE que estão a proteger proativamente os seus cabos.

Por outro lado, os alemães designam qualquer questão náutica para a polícia nacional e não para a marinha, o que pode significar que a resposta a um ataque a um cabo seria "muito complicada", disse Bueger.

"A Alemanha é talvez um bom caso de um país que não levou esta questão suficientemente a sério e que deveria intensificar os planos de resposta", afirmou Bueger.

Quase demasiadas iniciativas

Depois dos ataques ao Nord Stream em 2022, Franken disse que os intervenientes não estão em "modo de alarme", mas estão "muito interessados" em trabalhar na proteção dos cabos submarinos.

PUBLICIDADE

A UE aprovou uma recomendação em fevereiro que pede aos membros que protejam os cabos submarinos de ameaças físicas e de cibersegurança, incluindo através de uma melhor coordenação.

Os incidentes de sabotagem e de monitorização hostil ocorridos nos últimos anos tornaram claro que não podemos considerar a resiliência das infraestruturas críticas da UE como um dado adquirido. Porta-voz da UE

A Comissão também criou um grupo de peritos em cabos submarinos para aconselhar sobre a forma como a recomendação deve ser aplicada.

A recomendação diz que a UE vai reforçar a sua cooperação com a NATO, apesar de a aliança estar a tomar iniciativas separadas, como a divisão de infraestruturas submarinas críticas. De acordo com um comunicado de imprensa divulgado na altura, a recomendação ajudará o comando militar da NATO a decidir onde colocar as forças.

"Os incidentes de sabotagem e de monitorização hostil dos últimos anos tornaram claro que não podemos considerar a resiliência das infraestruturas críticas da UE como um dado adquirido", disse um porta-voz da UE à Euronews Next.

PUBLICIDADE

A Comissão diz que realizou "testes de stress" em 2023 com operadores de cabo para "aumentar a preparação" em caso de sabotagem.

Um projeto de infraestruturas críticas, adotado pelo Conselho em junho, irá "assegurar uma coordenação rápida" entre os Estados em caso de ataque transfronteiriço a infraestruturas como os cabos submarinos.

O equilíbrio para os governos individuais e organismos como a NATO ou a UE é descobrir "o que é suficiente" para que a rede seja adequadamente protegida, disse Bueger.

"Parece que temos quase demasiadas iniciativas", afirmou Bueger.

PUBLICIDADE

"Desenvolver muitos programas é uma coisa muito boa, mas temos de estar atentos para não exagerar".