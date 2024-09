Streamings da música de Sean 'Diddy' Combs aumentam após prisão e acusação

De Euronews com AP

A empresa de dados e análises do sector, Luminate, afirmou que a música do magnata do hip-hop registou um aumento médio de 18,3% nas transmissões a pedido durante a semana da sua detenção, em comparação com a semana anterior.

Sob as suas muitas alcunhas musicais - incluindo Diddy, Puff Daddy e P. Diddy - a empresa de dados e análises da indústria Luminate afirmou que a música do magnata do hip-hop registou um aumento médio de 18,3% nas transmissões a pedido durante a semana da sua detenção, em comparação com a semana anterior.

George Howard, professor de gestão de negócios musicais na Berklee College of Music, disse não estar surpreendido com o aumento. Para ele, o streaming é semelhante a uma pesquisa no Google sobre o artista como forma de satisfazer a curiosidade.

"A música se torna mais uma informação enquanto as pessoas tentam compreender as atrocidades", disse Howard à AP. "É do tipo: 'O que é que alguém cujo cérebro funciona assim, alegadamente, como é que a sua música soaria?

Com os vários empreendimentos comerciais de Combs - da Revolt TV à vodka Ciroc, com as quais já não está relacionado - Howard disse que muitas pessoas provavelmente pensam em Combs como um homem de negócios antes de pensar nele como músico.

"A curiosidade natural que este tipo de acusações suscita faz sentido", disse Howard. "É como passar por um acidente de viação. As pessoas querem ver".

O aumento dos números de streaming na sequência de uma polémica não é invulgar. Depois de um documentário sobre R. Kelly ter acusado o cantor de R&B de má conduta sexual envolvendo mulheres e meninas menores de idade, os números quase dobraram.

Howard disse que o "anonimato" do streaming também é um fator que pode ter levado ao aumento tanto de Combs quanto de Kelly.

"Imagine entrar numa loja de discos e dizer: 'Sim, quero comprar este CD do Diddy'", disse.

Combs está indiciado por tráfico sexual e extorsão. A acusação, que detalha alegações que remontam a 2008, acusa-o de abusar, ameaçar e coagir mulheres durante anos "para satisfazer os seus desejos sexuais, proteger a sua reputação e ocultar a sua conduta". Ele declarou-se inocente das acusações.