Martina Hefter ganhou este ano o Prémio do Livro Alemão, um dos mais prestigiados galardões da literatura em língua alemã, com o romance "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" ("Olá, bom dia, como estás?").

O anúncio surge no momento em que arranca esta semana a Feira do Livro de Frankfurt, a maior feira de livros do mundo.

"Hey guten Morgen, wie geht es dir?" conta a história de uma mulher de meia-idade que escapa às dificuldades de cuidar do seu marido, doente crónico, entrando no estranho mundo da burla amorosa online como uma marca voluntária.

Hefter já ganhou este ano o Grande Prémio do Fundo Alemão de Literatura e o Prémio de Literatura da Capital do Estado de Wiesbaden por este romance. É o seu quarto romance e surge 16 anos depois da sua última obra em prosa, "Die Küsten der Berge" ("As costas da montanha"), em 2008. Entretanto, Heft publicou várias antologias de poesia.

"Navegando entre a melancolia e a euforia, refletindo sobre a confiança e a deceção, o romance combina de forma fascinante o quotidiano duro com figuras mitológicas e dimensões cósmicas", declarou o júri do Prémio do Livro Alemão .

"Martina Hefter escreve sobre tudo isto no seu romance inteligentemente coreografado, que exerce uma atração muito própria".

Como vencedora do Prémio do Livro Alemão, Hefter recebe 25.000 euros, enquanto os cinco autores pré-selecionados - Maren Kames, Clemens Meyer, Ronya Othmann, Markus Thielemann e Iris Wolff - recebem 2.500 euros cada um.

A maior e mais antiga feira do livro

O anúncio do maior prémio alemão do livro coincide com a abertura da maior feira do livro do mundo, em Frankfurt. De 16 a 20 de outubro, os três primeiros dias da feira são dedicados aos profissionais do sector, sendo o público em geral admitido no fim de semana.

A edição do ano passado atraiu mais de 200.000 visitantes de 130 países. Dos 215.000 visitantes, mais de 110.000 eram do público em geral. Salman Rushdie foi galardoado com o Prémio da Paz durante o evento de 2023.

A Feira do Livro de Frankfurt é a maior feira do mundo e também uma das mais antigas. A sua história remonta a mais de 500 anos, antes do aparecimento dos livros impressos. No início, existia uma pequena feira para a venda de livros manuscritos, tendo a feira mais formal sido criada depois de Johannes Gutenberg ter sido o pioneiro da imprensa no século XV.

Feira do Livro de Frankfurt

Restabelecida após a Segunda Guerra Mundial, em 1949, a Feira do Livro de Frankfurt celebra a sua 76ª edição na sua versão atual.

Este ano, o lema da feira é "FBM24 is Read!ng - Read. Refletir. Relate" e o convidado de honra nacional é a Itália, pela primeira vez desde 1988.

Como parte do seu estatuto de convidado de honra, o comité italiano selecionou o físico e autor Carlo Rovelli, a escritora Susanna Tamaro e o filósofo Stefano Zecchi como oradores literários.

Com mais de 90 autores a participar na feira, o programa deste ano inclui um debate entre o autor de "Sapiens", Yuval Noah Harari, e o filósofo Kohei Saito sobre o tema "Será o reinício do sistema a única forma de ter um futuro que valha a pena viver?

Outros autores presentes são Roberto Saviano, Mai Thi Nguyen-Kim, Eva Menasse e Omri Boehm.

A polémica de 2023

No ano passado, a feira esteve envolta em polémica quando a cerimónia de entrega do prémio LitProm LiBeraturpreis à autora palestiniana Adania Shibli foi abruptamente cancelada. O romance de Shibli, "Minor Detail", publicado pela primeira vez em 2020, conta a história verídica de uma violação e assassinato de uma jovem palestiniana por soldados israelitas em 1949.

O cancelamento da cerimónia pela LitProm foi criticado por muitos autores, tendo mais de 1000 assinado uma carta aberta contra a decisão, incluindo os vencedores do Prémio Nobel Abdulrazak Gurnah, Annie Ernaux e Olga Tokarczuk.

Feira do Livro de Frankfurt

Desde então, o LitProm emitiu um comunicado em que pede "formalmente desculpa a Adania Shibli" e afirma que, devido à escalada da guerra entre Israel e o Hamas, "achou por bem realizar a cerimónia de entrega dos prémios numa altura diferente e numa atmosfera menos carregada de política, para evitar possíveis distúrbios ou mesmo ataques à pessoa de Adania Shibli".

Em resposta às críticas, o LitProm decidiu suspender a atribuição do prémio na edição deste ano da feira.