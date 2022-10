"Em breve, as lojas terão secções inteiras dedicadas às algas"

"Vemos isto como uma espécie de revolução azul que está a chegar" - quem o diz é Jonatan Gerrbo, da Nordic Seafarm. Esta pequena empresa cultiva algas marinhas ao longo da costa ocidental da Suécia e fornece-as congeladas ou secas para o emergente mercado escandinavo.

A cultura de espécies de algas como a alga açucareira ou a alface marinha pode fornecer alimentos mais saudáveis e nutritivos para a crescente população do planeta - de uma forma mais amiga do ambiente do que a agricultura tradicional. As explorações de algas marinhas de tamanho razoável têm demonstrado absorver CO2 e nutrientes excessivos na água, ajudando a manter o mar limpo e criando novos habitats para os peixes. Além disso, a cultura de algas marinhas pode ser boa para a economia costeira: segundo a associação "Saweed for Europe", esta indústria pode criar 115 mil novos empregos até 2030.

Diz Jonatan Gerrbo:

"Precisamos de cultivar algas marinhas para podermos produzir alimentos e outros materiais de uma forma mais sustentável. Se olharmos para a agricultura e produção de alimentos, utilizamos demasiada terra e demasiada água doce. O que é bom nas algas marinhas é que não utilizamos terra de todo. A única coisa de que precisamos é da luz do sol e do que já está no oceano".

"As pessoas comem-nas na Ásia há milhares de anos. E quanto mais as utilizamos e tornamos disponíveis para as pessoas na Europa, mais nos habituamos a comê-las e a levá-las para as nossas próprias cozinhas e para a nossa própria tradição", acrescenta.

"O oceano é quase infinito. É realmente grande, é tridimensional. Por isso, é eficiente em termos de espaço utilizá-lo para cultivar alimentos. É cada vez melhor, com todos os regulamentos e licenças, cultivar algas marinhas em grande escala. Nos próximos anos, espera-se que haja explorações agrícolas em toda a costa sueca e também nas costas da Europa. Vejo isso a partir de uma procura crescente em diferentes áreas, não só em alimentos e bioplásticos, mas também em cosméticos, nutrientes e outras coisas.

"Portanto, há uma vasta gama de diferentes áreas de aplicação. A dada altura, vai haver uma secção completa de algas marinhas nas lojas. Vai ser fácil para o cliente escolher, de entre diferentes produtos, para diferentes pratos e coisas, e simplesmente ir para casa e cozinhá-las na sua cozinha. Vai ser cada vez mais comum nos próximos anos", conclui.