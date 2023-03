Um adolescente denunciou os passageiros frequentes super-ricos ao contabilizar as suas emissões de carbono.

Akash Shendure, de 17 anos de idade, compilou dados que mostram a pegada de carbono de 163 utilizadores de jatos privados.

A lista enumera em detalhe os voos privados de celebridades desde o multimilionário Bill Gates até ao rapper Pitbull.

"Quero realmente que não apenas se responsabilizem certas pessoas como também se espalhe a consciência da disparidade entre as emissões de carbono dos americanos ultra-ricos e médios", disse Shendure numa entrevista à estação de rádio norte-americana KUOW.

O que é a pegada de carbono de um jato privado?

O americano médio emite cerca 15,52 toneladas de dióxido de carbono por ano.

Em comparação, Thomas Siebel - o bilionário fundador da Siebel Systems e o principal poluidor listado pelo projecto ClimateJets de Shendure - emitiu 4.649 toneladas de CO2.

"As emissões dos jatos privados de Thomas Siebel excederam a totalidade das emissões de carbono de 299 americanos médios"! explica a ClimateJets.

Quem tem a maior pegada de carbono dos jatos privados?

Akash Shendure, um estudante do ensino secundário em Seattle, compilou os dados a partir de informação publicamente disponível.

O resultado é uma lista condenatória de alguns dos utilizadores de jatos privados mais poluidores do mundo.

Depois de Thomas Siebel, foi a família Murdoch - os magnatas da comunicação social encarregados dos tablóides do Reino Unido, da Fox News, e dezenas de outros órgãos - que emitiu a maior quantidade de dióxido de carbono.

Os jatos privados desta família emitiram 4.357,25 toneladas do gás que provoca o efeito de estufa.

A família Murdoch é seguida de perto pela família DeVos (4 112 toneladas), Sam Zell (4 037 toneladas) e Jared Isaacman (3 862 toneladas).

Não foram apenas os homens de negócios que entraram na lista.

O músico Pitbull fez jus ao seu apelido "Mr. Worldwide", emitindo 3 156 toneladas de CO2.

Bill Gates - que recentemente afirmou ser "parte da solução climática" e das campanhas públicas para a ação climática - emitiu 3 058 toneladas. No ano passado, efectuou 392 voos em jactos privados - uma média de mais de um por dia.

Gates insiste em compensar a sua dívida de carbono e utiliza combustível de aviação sustentável.

O magnata do software bilionário Thomas Siebel encabeçou a lista de emissões de jatos privados AP Photo

Qual é a história por detrás dos dados de Shendure?

Akash Shendure foi buscar inspiração para iniciar o projecto ClimateJets depois do Twitter ter bloqueado uma conta que seguia e que identificava a localização do jato privado de Elon Musk.

Uma rede de voluntários ajuda Shendure através dos registos digitais do controlo terrestre assim como relatórios de voo. Esta informação é então cruzada com dados relacionados com o coeficiente de combustível (o perfil de emissões de vários tipos de combustível).

Como é que os bilionários se comparam com os utilizadores normais em matéria de emissões de carbono?

Não somos todos igualmente responsáveis pela crise climática.

De acordo com a Oxfam, os bilionários são responsáveis por um milhão de vezes mais emissões de gases com efeito de estufa do que o utilizador médio.

Pesquisas da organização não governamental revelam que os investimentos de apenas 125 bilionários emitem 393 milhões de toneladas de CO2 por ano, o equivalente às emissões anuais de 85 milhões de automóveis.

Mas não se trata apenas de bilionários; as pessoas abastadas nos países ricos são também desproporcionadamente responsáveis.

Os primeiros 10% dos emissores globais de carbono geram quase metade de todas as emissões de gases com efeito de estufa, lê-se no relatório.

Se as emissões fossem igualmente distribuídas pelo mundo, o cidadão médio da República Democrática do Congo veria os seus níveis de emissões aumentarem dez vezes.

Os europeus e norte-americanos, por sua vez, sofreriam uma queda nos seus níveis de emissões de quase 40% e mais de 70%, respectivamente.