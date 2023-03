Planos para taxa de vasilhame na Escócia geram polémica

No Reino Unido, estão a gerar controvérsia os planos da Escócia para introduzir uma taxa de vasilhame sobre garrafas e latas vazias para aumentar a taxa de reciclagem.

The Deposit Return Scheme (esquema de retorno de depósito) deve começar em agosto e permitirá que as lojas na Escócia adicionem 20 pence (€ 0,23) ao preço das garrafas e latas descartáveis. Os clientes receberão esse dinheiro de volta se os devolverem para serem reciclados.

O objetivo é atingir uma taxa de recolha de 90% de garrafas e latas até 2024.

Mas, para funcionar corretamente, os especialistas dizem que será necessário haver uma isenção de regras que impeçam a aplicação de regulamentos diferentes ao mesmo produto vendido na Escócia e na Inglaterra.

O ministro para a Escócia, Alister Jack, pretende negar um pedido do Partido Nacional Escocês para esta isenção, o que poderia impedir o plano de seguir em frente. Jack criticou o esquema, dizendo que seria mau tanto para os consumidores quanto para as empresas.

Também há planos para um esquema de devolução de garrafas na Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Foi anunciado pela primeira vez em 2018, mas os atrasos significam que agora não será introduzido antes de outubro de 2025. O plano na Irlanda do Norte e em Inglaterra também não inclui recipientes de vidro, enquanto o da Escócia e o do País de Gales o fará.

A Zero Waste Scotland estima que essa pequena diferença permitiria reciclar mais de 500 milhões de garrafas de vidro por ano. Isso representa mais de 1,2 milhão de toneladas de CO2 economizadas nos próximos 25 anos.

Que outros países europeus têm esquemas de devolução de garrafas?

Vários países europeus já possuem um esquema de devoluçao de garrafas, incluindo a Noruega, que tem um dos esquemas mais antigos do mundo.

Um sistema com recipientes de vidro que voldem voltar a encher-se foi introduzido pela primeira vez em 1902. No início dos anos 1970, foram instaladas "máquinas de venda automática" que permitem aos consumidores devolver as garrafas.

Os clientes pagam 2 NOK (cerca de 0,20€) por recipientes de 0,5 litros ou menos e 3 NOK (cerca de 0,30€) por recipientes superiores a 0,5 litros. Podem devolver recipientes de plástico e metal de todos os tipos de bebidas.

Em 2021, uma média de 92,3% das embalagens foram devolvidas - 91,5% eram latas e 92,8% eram garrafas plásticas.

A Alemanha é outro país com um esquema de depósito de garrafas altamente bem-sucedido. Em 2002, inspirou-se nos países escandinavos e introduziu o Einwegpfand.