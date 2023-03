Milionários vão queimar dois terços do orçamento mundial de carbono até 2050

Os milionários irão queimar mais de dois terços do orçamento mundial de carbono durante os próximos 30 anos, alertam os cientistas, com base nas última investigações.

Para limitar o aquecimento global a menos de 1,5°C, só podemos queimar uma certa quantidade de carbono. Mas só as emissões milionárias irão esgotar 72% desta licença antes de 2050, de acordo com um artigo publicado na última revista Cleaner Production Letters.

"O crescimento contínuo das emissões no topo torna menos provável uma transição de baixo carbono, uma vez que a aceleração do consumo de energia pelos mais ricos está provavelmente para além da capacidade de descarbonização do sistema", pode ler-se na publicação.

A investigação coincide com a publicação do último relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), que adverte que um "futuro habitável" requer cortes urgentes nas emissões.

Os mais pobres a nível global são desproporcionadamente afetados pelas consequências do aquecimento global, alertou a coautora do relatório, Aditi Mukherji

"A justiça climática é crucial porque aqueles que menos contribuíram para as alterações climáticas estão a ser afetados de forma desproporcionada", afirmou.

O que é o orçamento do carbono?

De acordo com o projeto GLOBAL Carbon, temos 380 mil milhões de toneladas no orçamento mundial do carbono (CO2).

Esta é a quantidade de dióxido de carbono que podemos libertar e termos 50% de hipóteses de evitar 1,5 graus de aquecimento.

As emissões globais de gases com efeito de estufa atingiram 58 mil milhões de toneladas só em 2022. É provável que utilizemos o orçamento de carbono dentro de nove anos, após o que as emissões continuarão a aumentar.

Como é que os milionários irão gastar o orçamento climático?

Para se adaptarem à inflação, os autores do relatório deslocaram o limiar do que constitui um "milionário" para pessoas que têm mais de 2,4 milhões de dólares (2,24 milhões de euros) em 2050.

Utilizando trajetórias de crescimento para a riqueza entre 1990-2020, preveem que haverá 318,2 milhões de pessoas com mais dinheiro até 2050 - cerca de 3,3% da população mundial. Atualmente, os milionários constituem 0,7% da população global.

O aumento de pessoas ricas terá ramificações climáticas preocupantes. Os milionários emitem significativamente mais carbono do que o resto dos cidadãos. Até 2050, libertarão cerca de 45 toneladas de CO2 por ano cada - totalizando cumulativamente cerca de 14,3 giga toneladas (Gt) de CO2.

Em 30 anos, este total de emissões será de cerca de 286 giga toneladas. Isto representa 72% do nosso orçamento climático restante. Combinado com outras fontes de emissões, isto significaria que todo o orçamento de carbono será consumido até 2031.

Como podemos limitar as emissões climáticas dos ricos?

O relatório conclui que abordar os "muito ricos" será uma tarefa complexa.

Mas com a intensificação do aquecimento global, trata-se de um imperativo moral e prático.

A maioria das pessoas não contribui muito para as alterações climáticas. Mas os 10% que mais contribuem geram quase metade de todas as emissões de gases com efeito de estufa.

A pressão está a aumentar sobre indivíduos ricos como Bill Gates e Elon Musk para reduzirem as suas emissões, nomeadamente as provenientes de jatos privados.

O relatório também sugere que é necessária uma abordagem sistémica, tal como "impostos progressivos sobre as emissões".