Proteger os nossos oceanos é fundamental para a nossa saúde - mas será que estamos a fazer o suficiente?

As Áreas Marinhas Protegidas (AMP) são cruciais para a preservação da saúde dos nossos oceanos. Infelizmente, mesmo estas enfrentam frequentemente ameaças que põem em perigo o bem-estar tanto marinho como humano.

Nesta entrevista bónus, Ocean fala com o biólogo marinho Josep Lloret, pioneiro no campo da investigação sobre oceanos e saúde humana e líder do projeto financiado pela União Europeia BIOPAÍS.

Lloret está a avaliar os impactos ecológicos e sociais de grandes parques eólicos offshore flutuantes, incluindo propostas controversas de construção destes parques em algumas das áreas protegidas do Mediterrâneo espanhol.

"Ainda existem parques naturais ou reservas marinhas com atividades muito intensas, que mesmo a nível local põem em perigo a saúde dos oceanos que queremos proteger - como a navegação de recreio excessiva que leva à poluição do ar e a problemas de saúde.

Outro exemplo são os navios de cruzeiro - apesar de não passarem por áreas protegidas, podem passar muito perto, causando também grande contaminação e problemas para a saúde das pessoas e para a saúde dos oceanos.

Finalmente, a possível industrialização do mar, que é algo que podemos estar a observar nesta área marinha protegida de Cap de Creus, que é considerada para grandes parques eólicos offshore com turbinas de 250 metros de altura - quase a altura da Torre Eiffel - com uma instalação em grande escala de cabos e âncoras no fundo do mar, que acreditamos poder perturbar esta qualidade do ambiente, esta qualidade das águas e os benefícios para a saúde que o mar nos oferece. Por isso, temos de ter muito cuidado para que a economia azul, que avança a toda a velocidade, não acabe por causar danos", explica o investigador.