Um grupo de mulheres suíças está a levar o seu governo ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), por causa das alterações climáticas.

Com uma idade média de 73 anos, dizem que as políticas climáticas do país estão a colocar a sua saúde - e os direitos humanos - em risco.

KlimaSeniorinnen (Mulheres Seniores para a Proteção Climática) acusa o governo de violar o direito à vida e à saúde das mulheres idosas.

Após uma batalha de seis anos e tendo sido derrotadas no Tribunal Federal, a mais alta via legal da Suíça, elas levaram o caso para o TEDH, em Estrasburgo.

A Suíça não nega que as alterações climáticas podem afetar a saúde, mas argumenta que as emissões não podem estar especificamente ligadas à saúde das mulheres idosas e afirma que a ação climática é um assunto que cabe aos políticos decidir.

O processo foi agora remetido aos juízes da Grande Câmara, um tribunal reservado apenas para as questões mais importantes.

O veredicto poderá ter repercussões importantes não só para os 46 estados membros do Conselho da Europa, mas para o mundo.

Porque é que a KlimaSeniorinnen está a levar o governo suíço a tribunal?

A 29 de março, membros da KlimaSeniorinnen estão a apanhar o comboio da Suíça para Estrasburgo no nordeste de França. É aí que a sua equipa jurídica, apoiada pela Greenpeace Suíça, apresentará o seu caso numa audiência pública do TEDH.

O grupo argumenta que a Suíça não está a fazer o suficiente em matéria de proteção climática e que a política climática do país é "claramente inadequada" para o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1.5℃.

Idosas suíças ativistas do clima acusam o Estado helvético de não fazer o suficiente em matéria de mudanças climáticas © Greenpeace / Joël Hunn

As mulheres seniores dizem que se a resposta de cada país fosse a mesma da Suíça, o aquecimento global de até 3℃ atingiria até 2100.

O dossier das provas científicas recolhidas por KlimaSeniorinnen para apoiar o seu caso ilustra o impacto das alterações climáticas na saúde das pessoas. Destaca como as pessoas mais velhas e as mulheres são particularmente vulneráveis.

Argumentarão em tribunal que a Suíça violou os artigos 2 e 8 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Estes dois artigos protegem o direito à vida e o direito ao respeito pela vida privada e familiar.

"O sistema político é demasiado lento''.

Elisabeth Stern é um dos membros da KlimaSeniorinnen que viaja para Estrasburgo.

Envolveu-se pela primeira vez no ativismo nos anos 70, após ter percebido a ligação entre a fome mundial e o sobreconsumo no norte Global.

A partir daí, interessou-se pelo movimento pela paz e, mais tarde, pelo movimento climático após um "alerta" sobre os efeitos das mudanças climáticas do nosso planeta no Zimbabué nos anos 90. Depois de trabalhar para uma empresa financeira ambiental durante vários anos, Elisabeth reformou-se.

"Quando me reformei, era muito claro que teria de ser uma ativista. Não podia ser outra coisa qualquer", diz à Euronews Green.

Assim, juntou-se ao KlimaSeniorinnen, um grupo de mulheres da sua faixa etária que lutavam pela mesma causa. Tinham vivido os mesmos acontecimentos políticos e históricos fulcrais que ela, com muitas a dedicarem toda a sua vida ao ativismo.

Muitas delas têm corpos frágeis, mas as suas mentes são muito lúcidas. Elisabeth Stern Membro do KlimaSeniorinnen

"Estas mulheres, foram uma grande inspiração", confessa.

"Sabe, muitas delas têm corpos frágeis, mas a sua mente é tão clara. Foram também ativistas durante toda a sua vida, começando com o movimento anti-nuke, e o movimento das mulheres".

Juntar-se ao grupo revelou a Elizabeth mesmo algumas coisas que aos 74 anos de idade não tinha percebido que eram possíveis, como levar o seu governo a tribunal. Ela afirma que "o sistema político ainda é demasiado lento para o que é necessário".

O que significará o veredicto do caso para KlimaSeniorinnen?

Em Estrasburgo, Elisabeth e as outras mulheres seniores esperam que possa ser aberto um precedente sobre se a proteção do clima é um direito humano.

É a primeira vez que o TEDH vai realizar uma audiência pública para determinar até que ponto um país como a Suíça deve reduzir as emissões para proteger os direitos humanos da sua população. É também o primeiro caso climático a comparecer perante a Grande Câmara do Tribunal.

KlimaSeniorinnen acredita que o resultado poderia ter ramificações muito mais amplas.

"Esta é a primeira vez que um tribunal tem de decidir se a proteção climática é um direito humano", diz Elisabeth.

Ela espera que eles possam analisar a alegação "sem ideologia" para determinar se os artigos 2 e 8 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem foram violados.

Se o tribunal decidir que a proteção do clima é uma questão de direitos humanos, a decisão terá um impacto nos outros 46 Estados do Conselho Europeu. Qualquer um destes países poderia também apresentar uma queixa, remeter de novo para esse veredicto e dizer que querem o mesmo.

Se não decidirem a nosso favor eles quase legitimam o caminho climático insatisfatório que a Suíça e, claro, muitos outros países estão a percorrer. Isso seria muito mau. Elisabeth Stern Membro da KlimaSeniorinnen

Um momento histórico fulcral para a ação climática

Seja qual for o resultado do caso, Elisabeth acredita que, de certa forma, já ganhou.

Quando começaram, há seis anos, muito poucas pessoas sabiam do processo judicial. Agora, membros da KlimaSeniorinnen estão a apresentar vários pedidos por dia para entrevistas sobre o caso e espera-se que várias centenas de pessoas se reúnam em Estrasburgo para os apoiar.

Hoje, o TEDH irá também ouvir um caso de Damien Carême, antigo presidente da Câmara de Grande-Synthe, em França. À semelhança da KlimaSeniorinnen, ele argumenta que o governo francês não fez tudo o que estava ao seu alcance para reduzir as emissões e, por conseguinte, violou os seus direitos humanos.

O número de casos está a crescer e países como os Países Baixos e a Bélgica já tomaram decisões cruciais. A decisão sobre se a ação em matéria de alterações climáticas é uma questão de direitos humanos poderia ser um momento histórico.