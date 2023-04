Alterações climáticas podem fazer tornados mais comuns e mais destruidores

Mais de 50 pessoas morreram nas últimas duas semanas, quando uma série de tornados mortais atingiu os Estados Unidos. A vaga de tornados rasgou o Alabama, Illinois, Mississippi, Tennessee e Arkansas, destruindo casas e empresas e ceifando dezenas de vidas. Os avisos meteorológicos severos ainda estão em vigor para milhões de americanos.

É impossível identificar exatamente qual o papel desempenhado pelas alterações climáticas na geração das recentes tempestades.

Mas os cientistas advertem que tais eventos devastadores podem tornar-se cada vez mais mortais à medida que o clima global se aquece.

O que são tornados?

É fácil visualizar mentalmente um tornado. São colunas de ar estreitas e violentamente giratórias que se estendem desde uma trovoada até ao chão.

Os tornados nascem de tempestades de supercélulas, que têm uma corrente de ar giratória no seu centro. À medida que a tempestade cresce, esta coluna de ar - o vórtice da tempestade - inclina-se, puxando o ar quente e a humidade para cima. O vórtice incha com vapor de água, enquanto o ar frio é empurrado para baixo. Estas pressões concorrentes forçam a nuvem do funil para o chão, criando a icónica forma de cone'de tornado.

Estes fenómenos dramáticos são encontrados em todo o mundo, mas são mais comuns nos Estados Unidos. O país é responsável por cerca de 75% do total global do tornados, registando cerca de mil por ano. Os tornados concentram-se principalmente no ano na região sinistramente chamada "Tornado Alley", que se estende do Texasà Dakota do Sul.

Estão principalmente nos EUA porque os sistemas de baixa pressão puxam ar quente e húmido do Golfo do México e ar fresco e seco do alto das Montanhas Rochosas.

A maioria é inofensiva e dura apenas alguns minutos. Mas os mais destrutivos podem durar horas, abrangendo vários quilómetros e girando a 480km p/h.

Cenário de destruição depois dos recentes tornados Julio Cortez/AP

Como é que as alterações climáticas terão impacto nos tornados?

Quando se trata de clima extremo, como as ondas de calor, a mudança climática é o culpado óbvio. Com os tornados, a ligação é menos clara - mas um corpo emergente de investigação sugere que a alteração dos padrões climáticos poderia torná-los mais comuns.

De acordo com um estudo publicado na American Meteorological Society (AMS), o número médio anual de supercélulas que atingem a costa oriental dos EUA aumentará em 6,6% até 2100.

Este aumento pode ser parcialmente explicado pelo aquecimento das temperaturas. Formam-se tempestades quando o ar quente e húmido próximo do solo choca com o ar seco e frio na atmosfera superior. O ar quente sobe, e o ar frio desce. A humidade no ar quente condensa-se, formando precipitação.

As temperaturas globais deverão subir 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais dentro de uma década. Isto significa mais ar quente próximo do solo - o que significa mais instabilidade atmosférica, mais tempestades, e mais tornados.

A época dos tornados pode tornar-se mais longa e mais generalizada

É difícil determinar como as alterações climáticas terão impacto noutras características-chave dos tornados como a direção e velocidade do vento. Mas apesar da complexidade da ciência, o quadro geral não é positivo.

"Estamos fundamentalmente a mudar os ingredientes que fazem um tornado, estamos a carregar os dados para tempestades mais severas", disse Walker Ashley, autor principal do estudo da supercélula, à cadeia noticiosa norte-americana ABC News. "Estamos a aumentar as probabilidades de termos tornados mais severos ao longo do século XXI, estamos a ver que a mudança já está a acontecer. Os perigos destas tempestades também irão provavelmente aumentar", acrescenta.

A época dos tornados decorre tipicamente entre o início de maio e julho nos EUA. No entanto, pode prolongar-se, pois os invernos frios encurtam - evidenciados pelos tornados do início de Abril que devastam os EUA neste momento. Partes do sul dos EUA acabam de registar a estação de tornados de inverno mais activa.

Parece também que a cintura de tornados está a deslocar-se para leste, disse Ashley. É difícil perceber porquê - mas cidades como Atlanta, Charlotte e Nashville podem em breve estar na cintura: "É um alvo em expansão", diz Ashley. "Um tornado que ocorresse há 50 anos atrás na zona de Jackson, no Mississippi, provavelmente não teria feito muitos estragos. Mas, hoje, o impacto seria muito mais substancial", conclui.