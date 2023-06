De Euronews

Tornado mortal varreu a cidade de Perryton, norte do Texas, provocando pelo menos três vítimas mortais e 75 feridos. O governador do Texas ativou a resposta de emergência.

O tornado que atingiu a cidade de Perryton, no Texas, no sul dos Estados Unidos, agiu como um poderoso gigante que devasta tudo no seu caminho, deixando uma paisagem de morte e destruição.

Na cidade, pelo menos três pessoas morreram e 75 ficaram feridas, embora o número possa aumentar à medida que as operações de busca e salvamento continuam no meio de montanhas de destroços.

O governador do Texas ativou a resposta de emergência para ajudar as pessoas afetadas.