De Euronews

O mundo precisa de eliminar o carvão cinco vezes mais depressa do que actualmente para evitar o "caos climático", de acordo com um novo relatório.

Em todo o mundo, mais de 2.400 centrais alimentadas a carvão ainda estão em funcionamento.

Um novo relatório da ONG americana Global Energy Monitor diz que todas estas devem ser encerradas até 2040 e que nenhuma nova central pode abrir se os países quiserem cumprir os seus objectivos climáticos do Acordo de Paris.

O mundo não está actualmente no bom caminho para cumprir estes objectivos, adverte Flora Champenois, a principal autora do relatório e gestora do projecto localizador global de centrais a carvão da Global Energy Monitor.

"A este ritmo, a transição do carvão existente e do carvão novo não está a acontecer com a rapidez suficiente para evitar o caos climático", diz ela.

"Quanto mais novos projectos de carvão entrarem em linha, mais acentuados serão os cortes e os compromissos no futuro".

Que países estão a construir mais centrais alimentadas a carvão?

A combustão do carvão produziu 14,98 mil milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono em 2021 - equivalente às emissões anuais geradas por 3,3 mil milhões de automóveis. Isto é o dobro da quantidade de carros actualmente existente, tornando o combustível fóssil num factor-chave do aquecimento global.

Na COP26, o Presidente da Cimeira Alok Sharma exortou os delegados a "consignar o carvão à história".

Alguns países tomaram medidas. Os EUA fecharam 13,5 gigawatts de capacidade energética alimentada a carvão no ano passado.

Um gigawatt é um bilião de watts, ou mil megawatts. Uma típica central a carvão tem uma capacidade energética de cerca de 600 megawatts.

A UE encerrou 2,2 GW de capacidade de carvão no ano passado - contra 14,6 GW no ano anterior. A desaceleração ocorre quando o bloco lutou para manter os preços da energia baixos na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Globalmente, a quantidade de centrais eléctricas a carvão em funcionamento e planeadas caiu tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, excluindo a China em 2022.

As centrais a carvão contribuem grandemente para as emissões globais canva

Mas a China aumentou maciçamente as centrais a carvão.

"Globalmente, a frota de carvão em funcionamento cresceu 19,5 GW, ou menos de 1%, em 2022", declara o relatório.

"Mais de metade (59%) dos 45,5 GW da nova capacidade comissionada estava na China".

Globalmente, os países encerraram 26 gigawatts de capacidade de produção a carvão em 2022. No entanto, o aumento na China "cobre de longe" estes encerramentos - levando ao aumento de 1%.

A que velocidade precisamos de eliminar gradualmente o carvão?

O abandono progressivo da capacidade de produção a carvão até 2040 exigirá que sejam retirados uma média de 117 GW por ano, adverte o relatório.

"[Isto é] quatro vezes e meia a capacidade retirada no ano passado", escrevem os autores.

"Uma média de 60 GW deve ser retirada todos os anos nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) para cumprir o seu prazo de retirada do carvão de 2030, e para os países não-OCDE, 91 GW por ano para o seu prazo de 2040.

"A contabilidade das centrais de carvão em construção e em consideração (537 GW) exigiria cortes ainda mais acentuados".

O relatório também apelou a um investimento acelerado em energia limpa para fazer face à eliminação progressiva do carvão.