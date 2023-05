De Euronews

Que países europeus têm os transportes públicos mais baratos e mais acessíveis? Um novo trelatório da Greenpeace ordenou os diferentes países e capitais europeias em função do custo, simplicidade e acessibilidade dos transportes públicos.

Um novo relatório da Greenpeace revela o estado dos transportes públicos em 30 países europeus.

A organização ambientalista Greenpeace classificou as nações com base em quatro critérios: a simplicidade dos seus sistemas de bilhética, a acessibilidade dos bilhetes de longa duração, os descontos para grupos socialmente desfavorecidos e as taxas de IVA. O relatório também analisou as capitais individuais, classificando-as com base nas mesmas categorias.

A cada capital e a cada país foi atribuída uma pontuação de um total de 100 pontos possíveis.

Luxemburgo, Malta, Áustria, Alemanha, Chipre e Espanha ficaram em primeiro lugar, com pontuações elevadas em termos de facilidade de utilização de bilhetes e descontos. Tallinn, na Estónia, Luxemburgo e Valletta, em Malta, ficaram nos três primeiros lugares da classificação das cidades.

A Grécia, a Croácia e a Bulgária ficaram nos últimos lugares da lista de países, sendo que a Bulgária não obteve qualquer pontuação em nenhuma das quatro categorias.

No que diz respeito às cidades individuais, Amesterdão, nos Países Baixos, Londres, no Reino Unido, e Dublin, na Irlanda, obtiveram as piores classificações em termos de custos e acessibilidade.

Em que cidades europeias é que os transportes públicos são mais baratos e mais caros?

As cidades com os bilhetes mensais ou anuais mais baratos neste momento são Praga, Bratislava, Roma e Viena. Nestes locais, o custo é de cerca de 0,85 euros ou menos por dia, após o ajustamento do nível de preços.

Madrid também faz parte da lista, mas apenas temporariamente, com um desconto de 60% nos bilhetes mensais até 30 de Junho deste ano. A Espanha também tornou os comboios regionais e suburbanos gratuitos para os utilizadores frequentes até ao final de 2023, embora existam algumas restrições, incluindo um máximo de quatro viagens por dia.

A Espanha tem feito esforços para reduzir o custo dos transportes públicos nos últimos meses.I IMAGO/viennaslide via Reuters Connect

As cidades mais caras da Europa foram Londres, Dublin, Paris e Amesterdão. Aqui, os bilhetes custam mais de 2,25 euros por dia.

Poderão os transportes públicos gratuitos convencer as pessoas a não utilizarem o automóvel?

"Não defendemos explicitamente a gratuitidade dos transportes", afirma Herwig Schuster, especialista em transportes da campanha Mobilidade para Todos da Greenpeace.

"Dizemos sempre que os transportes devem ser acessíveis, mas não gratuitos. Não faz mal que isso seja feito no Luxemburgo, que é um país super-rico."

Em vez disso, é mais fácil e mais justo que a maioria dos países tenha como objectivo cerca de 1 euro por dia.

Mas ainda há alguns casos anómalos na lista, como o Luxemburgo.

Talin foi uma das primeiras cidades a tornar os transportes públicos gratuitos para os residentes, em 2013, o que levou a um aumento de 1,2% na procura desde a sua introdução.

Passageiros esperam na estação de autocarros subterrânea de Viru, no centro de Tallinn RAIGO PAJULA/AFP

O Luxemburgo foi o primeiro país europeu a tornar os bilhetes gratuitos, tanto para os trabalhadores pendulares como para os turistas estrangeiros. No entanto, esta medida não conseguiu incentivar as pessoas a abandonarem o automóvel.

A Greenpeace salienta que isso se deve, provavelmente, ao facto de mais de 200 mil pessoas entrarem e saírem do Luxemburgo, o que significa que continuam a ter de comprar um bilhete para um país vizinho.

"As pessoas costumam ir da Alemanha para o Luxemburgo, da Bélgica para o Luxemburgo e continuam a usar o carro, porque não é muito útil se não pagarem a secção do Luxemburgo", diz Schuster.

Em 2022, Malta tornou-se o segundo país da UE a tornar os transportes públicos permanentemente gratuitos. Mas esta medida não inclui todos os meios de transporte - as linhas de autocarros expresso e os ferries estão excluídos.

Os utentes dos transportes públicos continuam a ter de apresentar um "cartão de bilhete Tallinja", que permite viajar gratuitamente após um registo único, mediante o pagamento de uma taxa de 15 euros. Isto significa que os transportes públicos de Malta são menos acessíveis para os não residentes.

O que é que vai incentivar mais pessoas a utilizar os transportes públicos?

A Greenpeace afirma que a redução do custo dos transportes públicos é uma das formas "mais fáceis e rápidas" de transferir as pessoas do automóvel para os comboios e autocarros. Também poderia ajudar a combater a crise do custo de vida e a crescente pobreza nos transportes.

Mas o custo dos transportes públicos tem de ser inferior ao de um automóvel e valer o preço, caso contrário as pessoas não os utilizarão. O relatório salienta que muitos países e cidades tornaram os transportes públicos mais baratos nas últimas semanas, meses e anos, mas ainda há trabalho a fazer.

"Numa perspectiva de curto prazo, o financiamento é um problema na maioria dos países", afirma Schuster.

"Se tornarmos os transportes públicos mais baratos, é claro que isso tem de ser coberto pelos contribuintes; pelo menos a curto prazo."

No entanto, existe um "enorme potencial" para retirar dinheiro dos subsídios aos combustíveis fósseis ou introduzir impostos sobre os bilhetes de avião e o querosene para pagar os preços reduzidos dos bilhetes, acrescenta Schuster. Uma das formas mais fáceis de reduzir os custos seria a eliminação do IVA, que em alguns países da Europa de Leste chega a atingir os 20%.

"Ao longo de alguns anos, penso que todos os governos poderiam introduzir esse tipo de preços justos."

Tornar os sistemas mais fáceis de navegar, com sistemas de bilhética simples, também é importante. Schuster diz que os cartões electrónicos que podem ser utilizados em todo o lado - como os dos Países Baixos - são uma boa solução. Especialmente quando comparados com os da Bulgária, onde são necessários vários bilhetes para um autocarro ou para mudar de comboio.

A combinação de baixos custos, boas infra-estruturas e um sistema de bilhética simples de compreender poderá ser a melhor forma de incentivar mais pessoas a utilizar os transportes públicos.

O que é um "bilhete climático" e poderá ser a resposta?

De acordo com a Greenpeace, vários países e cidades progressistas estão a criar uma tendência a nível europeu para algo chamado "bilhete climático".

"A nossa definição de bilhete climático é um bilhete de transporte público que é válido para todos ou para a maioria dos meios de transporte público durante um determinado período", explica Schuster.

Até à data, três dos 30 países - Áustria, Hungria e Alemanha - introduziram este tipo de bilhetes relativamente económicos que podem ser utilizados em todo o país.

"Penso que o único modelo que se aproxima bastante da nossa [recomendação] é o modelo austríaco, porque o bilhete climático austríaco abrange todos os meios de transporte. Assim, é possível utilizar o passe tanto no campo como no metro de Viena", afirma Schuster.

A Greenpeace apela a que todos os países europeus que ainda não reduziram o custo dos transportes públicos introduzam um bilhete climático. Os que já introduziram este tipo de passes também precisam de os melhorar.

Rolf Erfurt, director de operações da empresa de transportes públicos BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) de Berlim, segura o seu cartão Deutschland Ticket.John MACDOUGALL / AFP John MACDOUGALL / AFP

A análise mostra que o "bilhete climático" ideal ainda não existe na Europa. Mas há algumas iniciativas interessantes que podem ser melhoradas e aplicadas noutros locais.

Por exemplo, Schuster diz que, embora o modelo austríaco seja bom, é demasiado caro. O Deutschlandticket é mais barato, mas não é válido em algumas redes de transportes urbanos.

A emissão de bilhetes transfronteiriços, como no Luxemburgo, é também um problema na Europa. Se as pessoas tiverem de comprar dois passes nacionais de transportes públicos para percorrerem apenas 30 km, um sistema como este não é útil. Os descontos confusos e variados para grupos socialmente desfavorecidos também podem dificultar as deslocações no continente.

"Esta situação tem de mudar e penso que é algo que a Comissão Europeia pode assumir e iniciar um processo para facilitar as coisas", conclui Schuster.