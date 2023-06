De Rebecca Ann Hughes

Penwarden diz que a carta falsa nunca teve a intenção de enganar ou de ser credível, mas que foi, antes, um “protesto satírico.” Dirigiu um email a executivos da indústria petrolífera.

Uma ativista climática da Nova Zelândia arrisca uma pena de dez anos de prisão depois de enviar uma carta falsa a dizer que uma conferência sobre combustíveis fósseis tinha sido cancelada.

Rosemary Penwarden fez-se passar por organizadora do evento, dirigindo-se aos delegados da indústria do petróleo que deveriam comparecer ao encontro.

Apesar de a ativista ambiental ter declarado que se tratou de um protesto satírico, foi considerada culpada de falsificação.

Penwarden diz-se “surpresa” com as acusações

Por que é que a ativista climática da Nova Zelândia arrisca dez anos de prisão?

Ao fazer-se passar por organizadora da conferência anual de 2019 da Associação de Exploração e Produção de Petróleo da Nova Zelândia (PEPANZ), Penwarden escreveu um e-mail aos executivos da indústria petrolífera notificando-os sobre o cancelamento do evento.

A carta endereçada pela ativista de 64 anos apresentava os logótipos da PEPANZ e associação oficial e logótipos de membros no fundo. Penwarden enviou a carta aos delegados uma semana antes da conferência pelo endereço de e-mail “conferencepepanz@gmail.com”.

Quando os organizadores nos escritórios da PEPANZ tomaram conhecimento do e-mail, informaram rapidamente os delegados que a conferência não tinha sido cancelada e que o evento ocorreu conforme planeado.

Penwarden afirma que a carta falsa nunca teve a intenção de enganar ou de ser credível, mas que foi um “protesto satírico.”

“Gosto de pensar que fui uma ameaça para esta indústria, mas, pelo amor de Deus, tenho 52 kg, 1,70 metro de altura e 64 anos”, disse Penwarden ao jornal "The Guardian."

“Estas são as maiores empresas poluidoras do mundo inteiro. Achei importante que ouvissem as avós.”

Apesar do advogado da ativista argumentar que a carta nunca teve a intenção de parecer legítima, Penwarden foi acusada de duas acusações de falsificação.

Na quarta-feira, um tribunal do distrito de Dunedin considerou-a culpada de falsificar e de usar um documento falsificado.

A sentença de Penwarden está marcada para setembro e a pena máxima é de dez anos de prisão.

O que é que a ativista escreveu na carta falsa dirigida aos delegados da indústria do petróleo?

Penwarden assinalou a sua carta como “urgente” e começou, formalmente, por notificar os delegados sobre o cancelamento da conferência sobre o petróleo, pedindo desculpas pela inconveniência.

No entanto, o fim do e-mail levantou suspeitas.

“Estamos profundamente preocupados com as mudanças sociais e políticas em rápida expansão que nos envolvem, destacadas por muitos dos nossos próprios filhos que se preparar para fazer greve na escola para exigir um futuro seguro”, escreveu.

“Apesar dos nossos melhores esforços para manter o sigilo, os ativistas descobriram a conferência deste ano e mais uma vez planearam fazer ruído e protestos. Mas há uma esperança em tudo isso: não estaremos lá para ouvir esse canto incessante.”

Embora acreditasse que a carta fosse real, o cientista-chefe da Petroleum Geo-Services (PGS) Austrália, Dr. Andrew Long, questionou-se a conta de e-mail havia sido pirateada.

Em junho de 2020, sete meses após a conferência, a polícia apreendeu o computador portátil e o telefone de Penwarden, onde encontraram vários rascunhos da carta e um artigo a detalhar as preocupações ambientais sobre a conferência.

Penwarden diz que as acusações a “surpreenderam”, mas não abalaram a sua determinação.

“Esta é uma motivação para continuar a fazer o que faço”, disse Penwarden no exterior do tribunal.