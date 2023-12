Ativistas e especialistas reagem ao acordo da cimeira da ONU sobre o clima no Dubai.

Na COP28 foi alcançado um acordo que assinala o "princípio do fim" dos combustíveis fósseis.

É a primeira vez que uma cimeira da ONU sobre o clima termina com um apelo à resolução da principal causa da crise climática.

A Presidência da COP28, no Dubai, chama-lhe "histórico" por essa razão. De certa forma, não pode deixar de o ser, tendo em conta o momento crítico em que o mundo se encontra, com 1,2ºC de aquecimento global e o aumento das catástrofes climáticas.

Mas a COP e os especialistas em clima estão muito divididos quanto à direção em que o acordo nos leva - e à rapidez com que o faz. Aqui, apresentamos algumas das reações sobre as principais questões.

1. O que é que o acordo da COP28 diz sobre os combustíveis fósseis?

A certa altura, parecia que não chegaria lá, mas a COP28 alcançou o destino que as COP devem alcançar: um conjunto de decisões legais, acordadas por todas as partes no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC).

Com um texto crucial - o fundo de perdas e danos - acordado logo no início da cimeira, o evento foi dominado por discussões em torno dos combustíveis fósseis.

Em particular, tem havido uma atenção especial à forma como o texto do balanço global descreverá o futuro dos combustíveis fósseis. Este primeiro balanço global é uma resposta ao Acordo de Paris - o acordo verdadeiramente histórico alcançado em 2015 para limitar o aquecimento global a 1,5ºC - e estabelece a forma como os países irão atingir esse objetivo.

O texto acordado no Dubai: "reconhece a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas das emissões de gases com efeito de estufa, em conformidade com as trajetórias de 1,5 °C, e apela às Partes para que contribuam para os esforços globais, de uma forma determinada a nível nacional, tendo em conta o Acordo de Paris e as suas diferentes circunstâncias, trajetórias e abordagens nacionais".

Relativamente aos combustíveis fósseis, apela aos países para que: "abandonem os combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crítica, de modo a atingir o zero líquido até 2050, de acordo com a ciência".

Os peritos da COP estão a analisar cada palavra desta declaração. Desde as expressões "apelar a "até "abandonar a transição" - muito longe da opção inicial de eliminação gradual desejada pelos ativistas - e o prazo recomendado.

2. O que é que o acordo da COP28 significa para os combustíveis fósseis?

O acordo envia um forte sinal às indústrias e aos investidores de que o tempo está a esgotar-se para o petróleo e o gás - bem como para o carvão, que foi alvo de uma "eliminação progressiva" na COP26 em Glasgow.

Os grandes produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, lutaram para se livrarem das opções de eliminação progressiva que constavam das versões anteriores do texto. Por seu lado, as economias emergentes resistiram a uma eliminação progressiva que lhes poderia ter sido pedida sem o apoio financeiro adequado para abandonarem os combustíveis fósseis.

Hoje, os títulos dos jornais de todo o mundo referem que estamos a abandonar os combustíveis fósseis. As futuras COP só irão aumentar ainda mais a pressão sobre as energias sujas", afirma Mohamed Adow, Diretor da Power Shift Africa.

"As instituições financeiras e os investidores não devem ter ilusões", afirma Mark Campanale, fundador e diretor da Carbon Tracker.

No entanto, os ativistas apontam para as "lacunas" deixadas à indústria - como a tecnologia não comprovada de captura e armazenamento de carbono que o texto menciona - e para os "buracos" no caminho a percorrer.

3. E as energias renováveis?

Na mesma seção, o texto do balanço global apela a "triplicar a capacidade de produção de energia renovável a nível mundial e a duplicar a taxa média anual global de melhoria da eficiência energética até 2030".

De acordo com os peritos em energia, esta é uma grande vitória. "Pela primeira vez, o mundo reconheceu a escala de ambição necessária nesta década para construir o novo sistema de energia limpa", afirma Dave Jones, do grupo de reflexão sobre energia limpa Ember.

"As energias renováveis e a eficiência devem agora estar no topo de todos os planos energéticos e climáticos. Em conjunto, são as maiores ações que podem permitir uma redução rápida dos combustíveis fósseis nesta década."

O Diretor-Geral da Agência Internacional para as Energias Renováveis, Francesco La Camera, considera o resultado "monumental" e "a correção de rumo mais realista para acelerar urgentemente a transição energética global".

4. O que é que a COP28 fez pelo financiamento da luta contra as alterações climáticas?

Subjacente à ação climática está a necessidade de a financiar adequadamente - com financiamento para ajudar os países em desenvolvimento a fazer a transição; para ajudar os países vulneráveis a adaptarem-se às alterações climáticas; e para os ajudar a recuperar quando as alterações climáticas se manifestam de forma letal.

O financiamento da adaptação apresenta uma das lacunas mais gritantes entre o que é necessário e o que é realizado. Estabelecido no âmbito do Acordo de Paris, o objetivo global de adaptação pretende ajudar a alterar esta situação. A COP28 chegou agora a um acordo sobre o texto para o colocar em prática, mas a linguagem também foi diluída.

O projeto de texto "solicita aos países desenvolvidos" que forneçam financiamento aos países em desenvolvimento, mas a versão final refere que é "urgentemente necessário um apoio internacional contínuo e reforçado" aos países em desenvolvimento.

Mas alguns especialistas também estão a encontrar aspetos positivos. "Embora as partes não tenham conseguido um quadro tão forte para o Objetivo Global de Adaptação como os países vulneráveis desejavam, existe agora um caminho a seguir para melhorar as ações de adaptação, marcando o início de um esforço global coordenado formal para a adaptação e a resiliência", afirma Ana Mulio Alvarez, investigadora do E3G.

Resumindo hoje os avanços da COP28, o presidente da cimeira incluiu a mobilização de mais de 85 mil milhões de dólares (78,8 mil milhões de euros) em novos compromissos financeiros, em todas as áreas climáticas.

5. O que significa a COP28 para as futuras COP?

Tendo acabado de viver o ano mais quente de que há registo, as pessoas em todo o mundo estão cada vez mais à procura de ações reais - e muitas estão céticas quanto à capacidade da cimeira da ONU para as concretizar.

"Algumas pessoas podem ter aumentado demasiado as suas expetativas em relação a esta reunião, mas este resultado teria sido inédito há dois anos, especialmente numa reunião da COP num estado petrolífero", acrescenta Adow. "Mostra que até os produtores de petróleo e gás conseguem ver que estamos a caminhar para um mundo livre de combustíveis fósseis".

Enquanto muitos comentadores se congratulam com os progressos realizados na COP28, o Centro para o Direito Ambiental Internacional classificou-a como um "fracasso alimentado por combustíveis fósseis". "Precisamos de fóruns alternativos para gerir o declínio dos combustíveis fósseis, livres da influência daqueles que lucram com eles", afirma Nikki Reisch, Diretora do Programa de Clima e Energia do Centro de Direito Internacional do Ambiente.

Outros ativistas sugeriram a substituição da tomada de decisões por consenso por uma votação. Essa é uma discussão para outro dia, talvez. Por agora, deixamos-vos com um lembrete importante de Greta Thunberg - fixado no topo do seu feed do Twitter/X durante dois anos:

"As pessoas no poder não precisam de conferências, tratados ou acordos para começar a tomar medidas reais em relação ao clima. Podem começar hoje. Quando um número suficiente de pessoas se junta, a mudança dá-se e podemos conseguir quase tudo. Por isso, em vez de procurarem esperança, comecem a criá-la".