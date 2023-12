Junte-se a nós num mergulho profundo na diminuição da população de tubarões na Europa. Conheça as equipas de investigadores que tentam mudar perceções e proteger a vida marinha.

No sopé do vulcão Vesúvio, na costa ocidental de Itália, situa-se a baía de Nápoles, conhecida pela beleza dos seus arredores e pela riqueza da sua vida marinha.

Há alguns anos, a jornalista e investigadora marinha Eleonora de Sabata seguiu uma dica dos mergulhadores locais e descobriu um verdadeiro tesouro vivo num dos recifes da baía.

Os ovos de tubarão, também conhecidos como bolsas de sereia, são berços de vida para algumas das dezenas de espécies de tubarões que vivem no Mediterrâneo. Mas os tubarões estão a lutar silenciosamente pela sobrevivência no seu próprio habitat.

Nas fendas dos recifes submarinos da Europa, vivem os tubarões-lixa, uma espécie inofensiva para os seres humanos e crucial para o ecossistema marinho.

Cada um deles pode ser identificado por um padrão único de manchas. Eleonora atribui a cada tubarão um nome pessoal.

As suas observações revelam que, em vez de aumentar, a população local de tubarões está a diminuir.

"Quando começámos este estudo, era possível encontrar centenas de caixas de ovos nesta área. Agora, dez anos depois, são apenas dezenas", contou Eleonora ao Ocean.

Eleonora de Sabata, co-coordenadora do projeto LIFE European Sharks

"Infelizmente, isto é algo que está a acontecer em todo o Mar Mediterrâneo. Não é que haja pessoas a capturar tubarões ativamente, mas eles ficam presos em redes e anzóis que se destinam a outras espécies", disse.

"Além disso, alterámos muito o seu ambiente. Eles precisam de sossego, precisam de locais onde os tubarões bebés possam descansar, abrigar-se e encontrar comida, e nós transformámos todas as zonas costeiras. Por isso, eles não se estão a sair muito bem", acrescentou.

São necessárias mudanças culturais e culinárias

O Aquário de Livorno participa no projeto LIFE European Sharks, financiado pela União Europeia, que visa educar os europeus de todas as idades sobre os tubarões e os seus parentes próximos, as raias.

Muitos acreditam que a imagem sinistra dos tubarões está a dificultar os esforços para a sua conservação.

"Estes animais precisam de passar da perceção negativa criada pelo cinema para uma imagem mais sustentável e ecológica, que reflicta o papel ecológico crucial que desempenham no ambiente", explicou Giovanni Raimondi, coordenador científico do Aquário de Livorno.

A mudança cultural deve estender-se também às escolhas culinárias.

Nas águas europeias, os tubarões são frequentemente capturados por acidente e são considerados peixes de baixo valor. No entanto, as capturas acessórias podem ser vendidas em zonas como Livorno, onde o consumo de carne de tubarão é tradição.

Eleonora, que lidera o projeto LIFE European Sharks, trabalha com os pescadores para garantir que as medidas de proteção são respeitadas e que, pelo menos, os tubarões mais pequenos são libertados vivos.

Muitos donos de restaurantes são compreensivos. O peixe local capturado de forma sustentável pode perfeitamente substituir a carne de tubarão, mesmo em pratos tradicionais como o famoso guisado de peixe de Livorno, o cacciucco.

O famoso guisado de peixe de Livorno, cacciucco.

"O nosso objetivo é utilizar diferentes tipos de peixe, evitando intencionalmente o tubarão, para apoiar a reprodução da espécie", disse Deborah Corsi, que faz parte dos chefes envolvidos neste projeto europeu.

O cacciucco sem tubarão é igualmente delicioso. Trata-se de um pequeno mas significativo passo para a preservação das populações europeias de tubarões. Mas há ainda um longo caminho a percorrer.

"É complicado inverter o declínio dos tubarões no Mar Mediterrâneo porque a única solução seria acabar com a pesca, o que é impossível por várias razões", afirmou Eleonora.

"Por isso, a nossa abordagem consiste em tentarmo-nos concentrar no elemento humano e mudar a perspetiva sobre os tubarões, passando de serem perigosos a estarem em perigo de extinção. Cada um de nós pode fazer algo de concreto para ajudar os tubarões a recuperar".

Como a "ciência cidadã" está a ajudar a salvar os tubarões-anjo

Fuerteventura, uma das ilhas Canárias, é também um dos últimos redutos de uma espécie espantosa que era comum nas costas europeias: os tubarões-anjo.

Parecem-se muito com as raias e vivem em águas pouco profundas, o que torna a sua captura na pesca de arrasto demasiado comum.

"Atualmente, estão classificados como criticamente ameaçados, o que significa que a situação é tão má quanto possível para uma espécie antes de desaparecer", explicou Eva Meyers, co-fundadora e co-líder do Projeto Tubarão-Anjo.

"Mas a boa notícia é que estamos a voltar a prestar-lhes mais atenção, estão a começar a aparecer novamente em muitos lugares, o que é muito entusiasmante. Criámos um mapa de comunicação de 'ciência cidadã', para que todos os mergulhadores, se virem um tubarão-anjo, possam comunicá-lo a nós".

Eva Meyers, co-fundadora e co-líder do Projeto Tubarão-Anjo

Eva Meyers lidera o Projeto Tubarão-Anjo, um esforço conjunto de grupos de investigação europeus para estudar e salvaguardar estas espécies.

"Podemos dizer se vimos um tubarão-anjo no local de mergulho X, à profundidade Y, ele estava a agir assim, era um macho, uma fêmea, a temperatura da água, ... É como uma inteligência de enxame e nós podemos ajudar", disse Volker Berg, o proprietário da Deep Blue Diving.

"Estão a dizer-nos mais sobre o habitat, sobre as ameaças", disse Eva Meyers ao Ocean. "São eles que estão a cuidar dos tubarões nas suas áreas. São os guardiões dos anjos".