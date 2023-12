Ocean falou com Eleonora de Sabata, jornalista e autora de renome na área do mar, sobre a forma como o projeto LIFE European Sharks está a tentar conservar os tubarões europeus em perigo de extinção.

As populações de tubarões e raias em todo o mundo diminuíram drasticamente, em mais de 70%, nos últimos 50 anos. Um estudo recente publicado na revista Nature mostra que a pesca duplicou durante este período e que as capturas de tubarões triplicaram.

Apesar dos esforços internacionais, estas espécies continuam a diminuir, ameaçando o equilíbrio dos oceanos e as fontes de alimentação de algumas das comunidades mais pobres do mundo.

Para resolver este problema, o novo projeto LIFE European Sharks reúne pescadores, funcionários das pescas, mergulhadores, aquários e cozinheiros de restaurantes para proteger estas espécies.

O Ocean falou com Eleonora de Sabata, uma conhecida jornalista marinha e autora que lidera o projeto, sobre os seus esforços para conservar estas criaturas ameaçadas de extinção.

"Há muitos, muitos anos que estudo os tubarões. Há 35 anos que escrevo sobre o mar. E agora estou a trabalhar num projeto chamado Tubarões Europeus, que é um esforço internacional para salvaguardar os tubarões e as raias do Mediterrâneo."

"Vamos iniciar um movimento de pessoas que fazem algo de concreto em relação aos tubarões e às raias. Por exemplo, vamos pedir aos pescadores profissionais que libertem os tubarões bebés de espécies comerciais para que possam crescer e reproduzir-se. Pediremos aos pescadores recreativos que libertem todos os tubarões e raias - com boas práticas de manuseamento para que, quando forem libertados, possam efetivamente sobreviver."

"Os mergulhadores serão envolvidos, para nos dizerem onde vêem tubarões e raias, de modo a podermos identificar essas áreas e protegê-las. Os cozinheiros, por exemplo - vamos pedir-lhes que, nos locais onde é tradicional comer, por exemplo, sopas com tubarões -, actualizem as suas receitas e informem todos os clientes. Em geral, tentaremos fazer com que as pessoas compreendam que os tubarões estão em perigo e não são perigosos. E a ação mais importante será também tentar aumentar a aplicação das leis que temos para proteger algumas espécies."

"Esperemos que daqui a dez anos, ou quinze anos, se agirmos agora, possamos começar a recuperar a população. Mas demora algum tempo!"