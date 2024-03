De Euronews Green com APTN

Não, não está a assistir a uma alucinação induzida por drogas, mas a uma demonstração de amor pela vida selvagem

Os funcionários do Richmond Wildlife Center, na Virgínia, estão a fazer o seu melhor para se comportarem como raposas-mães, enquanto alimentam e cuidam de uma gatinha órfã que ficou ao seu cuidado.

Para que tudo seja o mais natural possível, tiveram de ser um pouco criativos.

A directora executiva Melissa Stanley deu o passo pouco ortodoxo de vestir uma máscara de raposa hiper-realista enquanto alimentava a pequena cria com uma seringa.

O filhote está sentado em cima de uma grande raposa de peluche que é suposto parecer a sua mãe, disse Stanley.

Como é que os animais abandonados podem ser devolvidos à natureza?

Isto ajuda a minimizar os sons humanos e cria barreiras visuais, explicou o centro numa publicação no Facebook. "É importante garantir que os órfãos que são criados em cativeiro não fiquem com impressões digitais ou habituados aos seres humanos", diz o post.

Todas estas medidas tornam mais provável que o animal possa um dia ser reintroduzido na natureza.

Stanley disse numa entrevista na terça-feira que a gatinha foi admitida no centro a 29 de fevereiro, depois de um homem que passeava o seu cão a ter encontrado num beco em Richmond, na Virgínia, EUA. Pensando que se tratava de uma gatinha, entregou-a à Sociedade de Richmond para a Prevenção da Crueldade contra os Animais. Tinha menos de 24 horas de vida e o coto umbilical ainda estava preso.

Inicialmente, os funcionários do centro de**vida selvagem** tentaram localizar a mãe do gatinho e a sua toca para os poderem reunir. Encontraram o local da toca, mas foram informados pelo superintendente do terreno que as raposas tinham sido apanhadas e removidas. Stanley disse que suspeita que o filhote de raposa tenha caído de uma armadilha ou da parte de trás do camião do caçador.

O pessoal do centro de vida selvagem tem estado a trabalhar 24 horas por dia

Os funcionários do centro de vida selvagem têm-se revezado na alimentação do kit a cada duas a quatro horas, tudo isto enquanto usam a máscara de raposa. Para além do grande animal de peluche destinado a imitar a mãe da cria, os funcionários colocaram também uma raposa vermelha de peluche mais pequena no seu recinto.

"O objetivo é libertar os animais na natureza, não só para lhes dar mais hipóteses de sobrevivência, mas também para que reconheçam a sua própria espécie e se reproduzam para dar continuidade à sua população selvagem", afirma Stanley.

Para o efeito, o centro começou imediatamente a procurar outros filhotes de raposa vermelha com a mesma idade e peso na comunidade de reabilitação.

A equipa localizou três outros filhotes num centro de reabilitação no norte da Virgínia. O filhote de raposa vermelha será transferido para a Animal Education and Rescue Organisation, que planeia eventualmente libertar os filhotes juntos na natureza.