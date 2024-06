Poluição e alterações climáticas: especialistas discutem como resolver os problemas da água na Europa.

No âmbito da "Green Week" da União Europeia, em Bruxelas, o correspondente científico da Euronews, Jeremy Wilks, questiona os especialistas sobre a poluição da água, as secas e as inundações e pergunta quando é que vamos despertar para a questão da água.

Quer se trate de poluição, inundações, secas ou alterações climáticas, há muitas questões relacionadas com a água que nos preocupam.

Descubra o nosso próximo debate em direto na Euronews sobre a resiliência da água,.

Como podemos ser inteligentes em relação à água?

Vamos colocar as questões do público a um painel de três especialistas.

Debateremos questões como a qualidade da água urbana, as tensões com a agricultura e a indústria, a reciclagem, a regeneração e a dessalinização da água, as soluções baseadas na natureza para rios e cursos de água, bem como a segurança do abastecimento para todos os europeus.

A partir das 10h00 CET do dia 29 de maio, damos-lhe a conhecer tudo o que precisa de saber antes do evento e como pode obter mais informações sobre uma das questões mais prementes da atualidade.