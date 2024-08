Raparigas estão mais preocupadas com as alterações climáticas do que os rapazes, revela novo estudo

O estudo também revelou um envolvimento inadequado nas carreiras relacionadas com o clima nas escolas inglesas.

De acordo com uma nova investigação, as raparigas são mais propensas do que os rapazes a responder a perguntas sobre as alterações climáticas, mas também são mais propensas a preocupar-se.

O relatório, liderado por uma equipa da University College London (UCL), investigou as experiências dos alunos das escolas inglesas e as suas perceções das alterações climáticas.

O inquérito realizado a 2 429 alunos de 11 a 14 anos revelou que 36% dos alunos afirmaram preocupar-se "muito" ou "constantemente" com a forma como o mundo será no futuro. Metade disse que se preocupa "um pouco" e, quando lhes foi perguntado se achavam que os adultos estavam a fazer o suficiente para cuidar do ambiente, 53% disseram que isso os deixava ansiosos.

As raparigas referiram níveis de preocupação significativamente mais elevados (44%) do que os rapazes (27%). As crianças de grupos socioeconómicos mais desfavorecidos também tinham menos probabilidades de valorizar ou gostar de aprender sobre as alterações climáticas do que os seus pares mais favorecidos.

"Existe muito pouco conhecimento aprofundado sobre as perspetivas e aspirações dos estudantes relativamente às alterações climáticas e à sustentabilidade", afirma Nicola Walshe, professora e diretora executiva do Centro para as Alterações Climáticas e Educação para a Sustentabilidade da UCL.

"Estes resultados constituem uma base de provas extremamente importante que podemos utilizar para apoiar melhor as escolas e os professores."

As escolas podem lidar com a ansiedade climática dos alunos?

Uma das maneiras pelas quais os pesquisadores acham que a ansiedade sobre a educação climática pode ser abordada é ensinando o assunto de uma maneira mais ampla. Quase três quartos dos alunos manifestaram o desejo de aprender mais sobre as alterações climáticas e a sustentabilidade na escola, especialmente se isso implicasse mais tempo fora da sala de aula, na natureza.

No entanto, existem outras diferenças entre raparigas e rapazes quanto aos temas sobre os quais querem aprender mais.

"Três quartos das raparigas inquiridas queriam aprender sobre o impacto das alterações climáticas na saúde e no bem-estar humanos, em comparação com 60% dos rapazes", explica a Professora Nicola Walshe.

Sabemos que a ansiedade em relação ao clima é maior entre as raparigas, pelo que uma educação mais holística sobre as alterações climáticas que aborde um leque mais vasto de áreas, incluindo a saúde e o bem-estar, pode ajudar a atenuar as preocupações dos jovens. Nicola Walshe Diretora executiva do Centro para as Alterações Climáticas e Educação para a Sustentabilidade da UCL

O relatório também identifica uma falta de envolvimento com carreiras centradas no clima nas escolas inglesas. Apenas 31% dos alunos consideram que a aprendizagem sobre as alterações climáticas e a sustentabilidade pode traduzir-se em oportunidades de emprego no futuro.

Apenas 17% manifestaram o desejo de seguir uma carreira relacionada com a sustentabilidade. Apenas 14% dos alunos menos favorecidos se vêem a enveredar por uma carreira ecológica.

Como pode a educação climática ser melhorada?

Os investigadores também examinaram a educação para a sustentabilidade dentro e fora do currículo escolar.

Fizeram cinco recomendações fundamentais para os decisores políticos, as escolas e os professores.

Apelam ao desenvolvimento de carreiras verdes, a mais oportunidades de envolvimento e ação dos estudantes nas escolas e ao alargamento das oportunidades de aprendizagem ao ar livre em todo o currículo.

Os autores do estudo recomendam também que as alterações climáticas e a educação para a sustentabilidade sejam integradas em todas as disciplinas escolares e que a ansiedade, o desespero e a raiva dos alunos em relação ao tema sejam explicitamente abordados.

Os resultados deste inquérito constituirão também uma base de dados inestimável para educadores e decisores políticos. O UCL Centre for Climate Change and Sustainability Education está a utilizá-lo para informar o seu próprio programa de desenvolvimento profissional para professores.