ONU abre em Haia processo judicial histórico sobre alterações climáticas

PUBLICIDADE

O caso apresentado ao Tribunal Internacional de Justiça será o maior da sua história e é suscetível de ajudar as nações vulneráveis a combater o impacto devastador do aquecimento global.

Após anos de lobbying por parte de nações insulares que receiam poder simplesmente desaparecer sob a subida das águas do mar, a Assembleia Geral das Nações Unidas pediu ao Tribunal Internacional de Justiça, no ano passado, um parecer sobre "as obrigações dos Estados relativamente às alterações climáticas".

"Queremos que o tribunal confirme que a conduta que tem destruído o clima é ilegal", disse Margaretha Wewerinke-Singh, que lidera a equipa jurídica de Vanuatu, uma nação insular do Pacífico, à The Associated Press.

Na década até 2023, o nível do mar subiu, em média, cerca de 4,3 centímetros a nível mundial, com partes do Pacífico a subirem ainda mais. O mundo também aqueceu 1,3 graus Celsius desde a era pré-industrial devido à queima de combustíveis fósseis.

Vanuatu faz parte de um grupo de pequenos Estados que está a pressionar para que haja uma intervenção legal internacional na crise climática.

"Vivemos na linha da frente do impacto das alterações climáticas. Somos testemunhas da destruição das nossas terras, dos nossos meios de subsistência, da nossa cultura e dos nossos direitos humanos", disse o enviado de Vanuatu para as alterações climáticas, Ralph Regenvanu, aos jornalistas antes da audiência.

Qualquer decisão do tribunal seria um conselho não vinculativo e incapaz de forçar diretamente as nações ricas a tomar medidas para ajudar os países em dificuldades. No entanto, seria mais do que um símbolo poderoso, uma vez que poderia servir de base a outras ações judiciais, incluindo processos domésticos.

Este domingo, antes da audiência, grupos de defesa reunem organizações ambientais de todo o mundo. Os Estudantes das Ilhas do Pacífico que Lutam contra as Alterações Climáticas - que foram os primeiros a desenvolver a ideia de pedir um parecer consultivo - juntamente com a World Youth for Climate Justice planeiam uma tarde de discursos, música e debates.

A partir de segunda-feira, o tribunal sediado em Haia irá ouvir 99 países e mais de uma dúzia de organizações intergovernamentais ao longo de duas semanas. É o maior número de audiências em quase 80 anos de história da instituição.

No mês passado, na reunião anual das Nações Unidas sobre o clima, chegou-se a um acordo sobre a forma como os países ricos podem apoiar os países pobres face às catástrofes climáticas. Os mais ricos concordaram em reunir pelo menos 280 mil milhões de euros por ano até 2035, mas o total fica aquém dos 1,2 biliões de euros que os especialistas e as nações ameaçadas consideram necessários.

"Para a nossa geração e para as ilhas do Pacífico, a crise climática é uma ameaça existencial. É uma questão de sobrevivência e as maiores economias do mundo não estão a levar esta crise a sério. Precisamos que o TIJ proteja os direitos das pessoas que estão na linha da frente", afirmou Vishal Prasad, da Pacific Islands Students Fighting Climate Change, durante uma conferência de imprensa.

O que é que vai ser discutido?

Quinze juízes de todo o mundo tentarão responder a duas questões: O que é que os países são obrigados a fazer ao abrigo do direito internacional para proteger o clima e o ambiente das emissões de gases com efeito de estufa provocadas pelo homem? E quais são as consequências jurídicas para os governos quando os seus actos, ou a sua falta de ação, prejudicam significativamente o clima e o ambiente?

A segunda pergunta faz especial referência aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento (PEID), que serão provavelmente os mais afetados pelas alterações climáticas e aos "membros das gerações presentes e futuras afectados pelos efeitos adversos das alterações climáticas".

Antes das audiências, os juízes foram informados sobre a ciência subjacente ao aumento das temperaturas globais pelo Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas da ONU.

O caso no TIJ segue-se a uma série de decisões em todo o mundo que ordenam aos governos que façam mais para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Em maio, um tribunal das Nações Unidas sobre direito marítimo declarou que as emissões de carbono são consideradas poluição marinha e que os países devem tomar medidas para se adaptarem e atenuarem os seus efeitos adversos.

Essa decisão foi tomada um mês depois de o mais alto tribunal de direitos humanos da Europa ter afirmado que os países devem proteger melhor as suas populações das consequências das alterações climáticas, numa decisão histórica que poderá ter implicações em todo o continente.

O país anfitrião do TIJ, os Países Baixos, fez história quando um tribunal decidiu em 2015 que a proteção contra os efeitos potencialmente devastadores das alterações climáticas é um direito humano e que o governo tem o dever de proteger os seus cidadãos. A decisão foi confirmada em 2019 pelo Supremo Tribunal dos Países Baixos.