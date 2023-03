Cadeias de comida rápida resistem a acabar com embalagens de uso único

A cadeia de comida rápida McDonald's iniciou uma campanha de lóbi para tentar contornar legislação da União Europeia (UE) para acabar com as embalagens de uso único.

A proposta da Comissão Europeia visa proibir embalagens descartáveis até 2030, incluindo as usadas por este tipo de restauração para servir a comida.

A empresa norte-americana encomendou um estudo, que concluiu que as novas opções vão contribuir para o aumento do plástico e do consumo de água, e até reduzir a segurança alimentar.

A euronews visitou um dos restaurantes da cadeia em França, onde os recipientes reutilizáveis são obrigatórios, desde 1 de janeiro.

"Isto está a gerar uma mudança operacional. Tivemos de arranjar equipamento para podermos lavar os pratos, o que implicou mudança ao nível de formação das equipas. Todos tiveram de aprender a lidar com esse equipamento. Também houve custos operacionais porque tivemos de investir subitamente nesse tipo de equipamento para para lavar, secar e armazenar a loiça", explicou Naomie, gerente de um restaurante no McDonald's em Lens.

Reciclagem apenas não é solução

O setor dos restaurantes de comida rápida sugere que se conciliem as duas opções, com o compromisso de aumentar a reciclagem das embalagens de uso único.

Mas para as organizações do setor da reciclagem, essa via já chegou ao limite e agora é preciso deixar, simplesmente, de produzir tantos resíduos e poupar a natureza.

"Na nossa opinião, e de muitos especialistas da UE e cidadãos, a questão que se coloca é de como fazer a transição para as embalagens reutilizáveis, trabalhando com sistemas e infra-estruturas partilhadas. Isto pode ajudar, efetivamente, as empresas a reduzir a produção de resíduos. É preciso um sistema que funcione bem e que seja seguro", disse Nathan Dufour, da organização Zero Resíduos Europa.

Segundo esta organização, só os restaurantes McDonald's existentes em França produzem, no seu conjunto, 115 toneladas de resíduos, por dia.

Grandes quantidades de plástico acabam nos oceanos, causando danos nos animais e reentrando na cadeia alimentar através dos microplásticos, pelo que a UE quer combater esse fenómeno.