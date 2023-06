"Semana Verde" debate neutralidade climática na UE

A União Europeia (UE) quer envolver mais os cidadãos e ajudar a criar novas atitudes sobre o combate às alterações climáticas. Esse é um dos objetivos da "Semana Verde", um encontro anual, em Bruxelas, para debater medidas e projetos sobre sustentabilidade ambiental.

"Criar um mundo sem emissões poluentes" é o tema desta edição, de 3 a11 de junho, com convidados de várias áreas. Para ajudar a compreender o que está em causa quando se fala de preservar a biodiversidade ou de promover a economia circular, é preciso comunicar melhor, disse um autarca.

"Não fizemos o suficiente. Nós, enquanto líderes, precisamos de falar com os nossos cidadãos nas cidades e nas regiões. Por vezes, falamos de forma tão técnica que as pessoas não prestam atenção. Temos de falar com uma linguagem de acordo com o seu nível de compreensão e sobre aspetos concretos das suas vidas", referiu Emil Boc, presidente da câmara de Cluj-Napoca (Roménia) e membro do Comité das Regiões, em declarações à euronews.

O setor privado também é chamado a contribuir, porque tem um papel determinante no difícil equilíbrio entre obter rentabilidade económica e defender a perservação ambiental.

"Não gosto muito de colocar a responsabilidade nos ombros dos consumidores. Gosto que sejamos nós a assumir a responsabilidade. O nosso papel é ajudá-los a consumir de forma mais responsável, porque penso que toda a gente quer consumir de forma responsável. Mas a sociedade ainda não está preparada para isso", afirmou Isabelle Guyader, responsável pelo departamento de desenvolvimento sustentável da Decathlon.

A União Europeia quer ser neutral em emissões poluentes até 2050, isto é, a quantidade de gases com efeito de estufa libertada deverá ser neutralizada pela própria natureza.