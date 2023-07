De Euronews

Provedora de Justiça Europeia, Emily O'Reilly, abriu un inquérito sobre o papel desempenhado pela Frontex num dos naufrágios de migrantes mais mortíferos dos últimos anos.

A **Provedora de Justiça Europeia,**Emily O'Reilly, anunicou, quarta-feira, a abertura de um inquérito sobre a ação da Frontex, a Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira, no trágico naufrágio do barco Adriana, ao largo da costa da Grécia, a 14 de junho.

Entre os documentos aos quais Emily O'Reilly exigiu acesso está o relatório da Frontex sobre o desenrolar dos acontecimentos quando o barco de pesca se afundou. A bordo encontravam-se cerca de 750 pessoas. Apenas 104 sobreviveram e só 82 corpos foram recuperados.

A tragédia reacendeu fortes críticas à atuação da guarda costeira grega e à Frontex, acusadas de não terem tomado as medidas necessárias para evitar o naufrágio.

A Frontex afirmou que ofereceu assistência às autoridades gregas depois de o barco sobrelotado ter sido avistado, mas que ambas as chamadas ficaram sem resposta.

Entretanto, as autoridades gregas defenderam a sua operação: foi enviado um único navio, mas não ofereceu qualquer assistência depois de o capitão do barco ter, alegadamente, recusado ajuda para continuar a navegar em direção a Itália.

Foi lançada uma investigação a nível nacional, mas O'Reilly afirmou em comunicado que "o papel da Frontex na operação de busca e salvamento também precisa de ser clarificado".

Uma tragédia desta magnitude exige que todos os envolvidos reflictam sobre as suas responsabilidades e que seja claro para o público quem é responsável por estas mortes. O meu gabinete irá centrar-se no papel da Frontex enquanto tentamos perceber os acontecimentos que levaram ao naufrágio do barco e à morte de pelo menos 500 pessoas. Emily O'Reilly Provedora de Justiça Europeia

"A migração para a Europa vai continuar e cabe à UE garantir que atua de forma a manter os direitos fundamentais e a não perder de vista o sofrimento humano que obriga as pessoas a procurar uma vida melhor fora dos seus países de origem", acrecsentou a Provedora de Justiça.

Esclarecimentos sobvre procedimentos técnicos

No âmbito do inquérito, O'Reilly pede também pormenores sobre a forma como as autoridades nacionais e a Frontex comunicam sobre as operações de busca e salvamento e sobre as regras de utilização de câmaras montadas em embarcações durante as operações conjuntas.

A provedora pede, ainda, esclarecimentos sobre se a Frontex comunica violações dos direitos fundamentais no que se refere às interacções entre as autoridades nacionais e as embarcações de organizações não-governamentais que resgatam pessoas no mar.

Tanto a guarda costeira grega como a Frontex têm sido acusadas de violar os direitos humanos fundamentais nos últimos anos por serem negligentes na sua atuação ou por fecharem os olhos às operações ilegais de renevio de migrantes para o mar.

A Provedora da Justiça Europeia anunciou, também, que irá lançar uma segunda investigação, ainda este ano, sobre o papel das instituições da UE na defesa dos direitos fundamentais nas atividades de gestão das fronteiras.

A Comissão Europeia sempre defendeu que a gestão das fronteiras é da competência dos Estados-membros e que qualquer eventual violação do direito internacional e do direito humanitário deve ser levada a cabo pelas autoridades nacionais.

A comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, reiterou esta posição durante um interrogatório da Comissão da Justiça do Parlamento Europeu, no início deste mês.

Questionada sobre se o executivo da UE poderia facilitar uma investigação independente e transparente sobre o naufrágio de junho, sublinhou que "os Estados-membros são responsáveis por este tipo de investigações [...] temos de confiar no sistema judicial dos Estados-Membros".