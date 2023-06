De Euronews

Sumo Pontífice celebrou a missa dominical no Vaticano, dois dias depois de ter tido alta hospitalar. Também condenou o ataque terrorista no Uganda.

O Papa Francisco pediu, este domingo, que se evitem mais tragédias como a do barco pesqueiro que navegou ao largo da costa grega na semana passada.

Na primeira aparição pública após uma operação a uma hérnia abdominal também lembrou que terça-feira se assinala o Dia Mundial do Refugiado.

Condenou ainda o ataque terrorista contra uma escola secundária no Uganda.

Pelo menos 41 pessoas morreram no ataque levado a cabo por militantes ligados ao Estado Islâmico. De acordo com as autoridades locais, 38 das 41 vítimas são estudantes.