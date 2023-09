Depois de um súbito afluxo de migrantes ter inundado a ilha de Lampedusa, a Itália está a apressar-se a encontrar um método eficaz para travar as novas chegadas, com uma vontade aberta de testar os limites do direito internacional.

As imagens de Lampedusa, uma ilha com mais de 6.500 habitantes que, no espaço de alguns dias, foi invadida por mais de 10.000 requerentes de asilo, desencadearam uma nova crise política em Itália, que há muito carrega a responsabilidade pouco invejável de ser o destino preferido dos imigrantes sem documentos que pretendem chegar à União Europeia.

PUBLICIDADE

A primeira-ministra, Giorgia Meloni, que no ano passado formou o governo de direita mais duro da história recente do país, reagiu prometendo tomar "medidas extraordinárias" para reduzir drasticamente o afluxo de migrantes "geridos por traficantes sem escrúpulos".

Meloni fez um apelo direto a Bruxelas, enquadrando a situação de emergência em Lampedusa como uma questão central a que toda a Europa deve responder em conjunto.

Num discurso gravado, a chefe do governo italiano afirmou que a Itália pretende "uma mudança total de paradigma: travar os traficantes de seres humanos e a imigração ilegal em massa a montante e concentrar-se na defesa das fronteiras externas".

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, voou rapidamente para Lampedusa com um plano de ação de 10 pontos que, na sua maioria, incluía ideias antigas, mas uma proposta sucinta chamou a atenção de políticos e jornalistas.

"Explorar opções para expandir as missões navais no Mediterrâneo", lê-se.

A escolha das palavras não foi por acaso. Meloni tinha exigido uma "missão europeia, incluindo uma missão naval, se necessário" para impedir que os navios de migrantes chegassem a Itália. O seu ministro do Interior, Matteo Piantedosi, apelou a uma solução ainda mais radical: um bloqueio naval.

"Nenhum navio entra, nenhum navio sai"

Não demorou muito para que o termo bloqueio naval ("blocco navale" em italiano) fizesse manchetes em toda a UE e inflamasse o debate.

Mas embora as conversas sobre o bloqueio possam ser apelativas para os políticos que dependem de um eleitorado exasperado para se manterem em funções, o conceito acarreta consequências extremamente graves.

Em rigor, qualquer bloqueio, seja por mar, ar ou terra, é considerado um ato de guerra e exige a existência de pelo menos dois beligerantes, um dos quais conduz a operação para isolar o outro dos fluxos comerciais, das cadeias de abastecimento e das linhas de comunicação. O objetivo final é paralisar as forças armadas do adversário e impedir o seu crescimento económico.

Os casos atuais de bloqueios são a contínua obstrução da Rússia ao acesso da Ucrânia ao Mar Negro, o bloqueio liderado pela Arábia Saudita imposto ao Iémen e as rigorosas restrições impostas por Israel na Faixa de Gaza.

"Um bloqueio naval não é uma operação em tempo de paz. Um bloqueio naval só ocorre, tal como é entendido atualmente, durante um conflito armado internacional", disse Phillip Drew, reitor adjunto da Queen's University e autor do livro "The Law of Maritime Blockade", em entrevista à Euronews.

PUBLICIDADE

"Parte do requisito para um bloqueio é que ele bloqueie tudo. Nenhum navio entra, nenhum navio sai. Não importa qual é a sua intenção. Não interessa quem é o seu proprietário".

Como a Itália e a Tunísia não estão nem perto de um conflito armado - de facto, estão ligadas por um novo memorando de entendimento - um bloqueio naval está fora de questão, diz Drew, que acredita que "a utilização da terminologia é infeliz".

A Itália pode, no entanto, estabelecer uma operação naval convencional para dissuadir os navios de imigrantes de chegarem às suas costas. Para obter a máxima eficácia, dizem os especialistas, a intervenção deve ser efetuada o mais próximo possível, ou mesmo dentro, da costa tunisina, para evitar que as embarcações possam sequer partir.

Mas uma presença 24 horas por dia no mar seria extremamente morosa e exigiria muitos recursos para um país, além de ser contrária ao direito internacional, incluindo a proibição de operar nas águas territoriais de outro Estado soberano, que se estendem até 12 milhas náuticas (22 quilómetros) da sua linha de base.

Marinheiros alemães durante a Operação Sophia no Mar Mediterrâneo, na costa da Líbia, em março de 2016 Matthias Schrader/AP

Há, no entanto, duas formas de contornar esta proibição: obter o consentimento explícito do Estado soberano (neste caso, a Tunísia) ou obter uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que legalize a intervenção militar.

PUBLICIDADE

Ambas as hipóteses, referidas pelos responsáveis italianos, são difíceis de ultrapassar.

No memorando de entendimento, a Tunísia acrescentou um parágrafo em que "reitera a sua posição de não ser um país de acolhimento de migrantes irregulares" e "a sua posição de controlar apenas as suas próprias fronteiras".

Obter ajuda do Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia detém poder de veto como membro permanente, pode revelar-se ainda mais difícil. O Conselho de Segurança teria de concluir que, com base no artigo 39º da Carta das Nações Unidas, o afluxo de migrantes sem documentos que partem da Tunísia constitui uma ameaça à paz e à segurança internacionais.

Esta qualificação permitiria aos países introduzir todo o tipo de soluções para restabelecer a ordem na região. O artigo 42 fala de "manifestações, bloqueios e outras operações de forças aéreas, marítimas ou terrestres" como métodos possíveis.

"Se o Conselho de Segurança dissesse: 'Muito bem, vamos exigir à Tunísia que permita a entrada de outras forças', isso seria uma imposição significativa à soberania de uma nação das Nações Unidas. E isso não é algo que se faça por capricho", disse o Professor Drew.

PUBLICIDADE

"Seria necessária uma circunstância muito séria. Esta é uma circunstância séria, mas não é certamente uma primeira opção. Seria uma opção de última hora".

O regresso inesperado de Sophia

Confrontada com dilemas jurídicos e pesadelos logísticos, a Itália está a olhar para o passado para encontrar uma solução à prova de futuro.

O nome Sophia foi invocado como modelo para uma operação marítima que poderia impedir com sucesso os migrantes de chegarem a Itália - sem correr o risco de violar o direito internacional.

Criada em maio de 2015, a Sophia era uma missão naval da UE destinada a combater as redes de passadores e traficantes de seres humanos no sul e centro do Mediterrâneo. Tinha um orçamento anual de quase 12 milhões de euros e utilizava embarcações militares fornecidas pelos Estados-Membros para vigiar as águas em busca de atividades suspeitas.

O Conselho da UE estruturou o Sophia em três fases, mas apenas as duas primeiras foram ativadas, permitindo à missão abordar, revistar, apreender e desviar embarcações que se acreditava estarem a transportar ilegalmente migrantes.

O âmbito geográfico exato do Sophia era confidencial, mas o patrulhamento foi efetuado perto da Líbia, um país mergulhado numa guerra civil caótica e explorado pelos passadores como ponto de fuga. O mandato da missão foi mais tarde reforçado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para fazer cumprir o embargo de armas contra a Líbia.

Embora o seu principal objetivo fosse a repressão do tráfico de seres humanos, a missão Sophia estava firmemente vinculada a duas normas fundamentais: o dever de socorrer as pessoas em perigo e o princípio da não-repulsão, que proíbe os países de enviarem requerentes de asilo para um país onde corram o risco de serem torturados, perseguidos ou sofrerem qualquer outro dano grave.

De acordo com o Conselho da UE, o Sophia salvou quase 45 000 pessoas no mar.

A Áustria, a Hungria e a Itália alegaram que isto demonstra que a missão foi um "fator de atração" que encorajou os migrantes a atravessar o Mediterrâneo na esperança de serem salvos pelo Sophia e levados para solo europeu.

A missão foi encerrada em março de 2020.

Agora, a Itália quer terminar o trabalho: "O bloqueio naval pode ser incluído na Agenda Meloni, como explicou a primeira-ministra, se a missão Sophia for concluída", disse o ministro Piantedosi à Radio1, referindo-se à terceira fase.

Na terceira fase da missão Sophia, as forças navais teriam poderes para tomar "todas as medidas necessárias" contra as embarcações suspeitas de contrabando ou tráfico de seres humanos, "incluindo a sua eliminação ou inutilização".

Para a Comissão Europeia, não se trata de um bloqueio, como sugeriu Piantedosi, uma vez que a destruição das embarcações só poderia ser efetuada depois de prestar assistência aos migrantes a bordo.

Para além disso, a Comissão Europeia estaria condicionada pelas mesmas obrigações que se aplicavam à missão original: respeito pela soberania nacional, consentimento internacional e dever de salvamento.

"No que diz respeito ao projeto da fase três de Sofia, não vejo que isso aconteça tão cedo. Na ausência de consentimento ao abrigo do direito internacional, não há forma de entrar nas águas territoriais da Tunísia para efetuar qualquer desmantelamento, pelo menos na perspetiva da União Europeia", disse Joyce De Coninck, pós-doutorada da Universidade de Ghent, que investigou a Operação Sophia.

Durante a existência do Sophia, nunca foi obtido o consentimento da Líbia nem uma resolução da ONU. Esta lacuna deixou os barcos da UE a patrulhar uma vasta área de águas internacionais, em vez de trabalharem mais perto da costa líbia.

"Na melhor das hipóteses, uma operação que reproduzisse o Sophia seria a segunda fase do Sophia, que permitia a busca a bordo e o desvio em alto mar", disse De Coninck à Euronews. "Mas, mais uma vez, isso implicaria que as obrigações em matéria de direitos humanos fossem accionadas assim que se estivesse na proximidade física de um navio em dificuldades."