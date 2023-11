Calculadora Eureka ajuda setor audiovisual a reduzir pegada ecológica

Como é que se reduz a pegada de carbono de uma produção audiovisual como um filme ou uma série?

O projeto europeu Green Screen partilha as melhores práticas de produção audiovisual sustentável. A Eslováquia é um dos oito países que aceitaram desafio.

Em Čertižné, no nordeste da Eslováquia, está a ser rodada a longa-metragem Potopa. Cerca de 50 pessoas tiveram de viajar, ser alojadas e alimentadas. A equipa segue as orientações do projeto Green Screen para reduzir a pegada de carbono.

O transporte é uma das áreas visadas. "Preferimos o comboio, em relação ao carro e ao avião. Se for inevitável viajar de carro, tentamos partilhar o automóvel. A restauração é outro ponto importante. Evitamos carne vermelha e carne em geral. Tentamos usar adereços e fatos alugados ou em segunda mão", contou Katarína Krnáčová, produtora do filme "Potopa.

A produtora abdicou do uso de geradores e recorreu apenas à rede elétrica local.

"Em 32 dias de rodagem, teríamos desperdiçado 200 garrafas de plástico por dia. Com uma garrafa de água, lavável e reutilizável, evitamos o o desperdício de plástico e de copos. Em relação aos resíduos, a melhor opção é não os produzir" frisou Valentína Hučková, gestora ecológica do filme Potopa.

Calculadora "Eureka" estima CO2 emitido durante as rodagens

A implementação do projeto Green Screen começa muito antes das filmagens, com a aquisição de ferramentas. A Eslováquia criou a calculadora Eureca, uma ferramenta gratuita que permite estimar as emissões de CO2 das rodagens.

"É muito simples. Basta fazer cálculos. Qual seria a pegada de carbono se apanhasse o comboio ? Qual seria a pegada se apanhasse o avião? Se partilhasse um carro? Se fosse sozinho no carro? É possível fazer um estimativa e com base nos cálculos podemos decidir qual é a melhor opção para a equipa de rodagem", disse à euronews a esponsável da comissão do cinema da Eslováquia, Zuzana Bieliková.

O apoio da política de Coesão da UE

Há projetos-piloto para a redução das emissões de CO2 na indústria audiovisual em oito europeus: Reino Unido, Suécia, Bélgica, França, Roménia, Espanha, Polónia e Eslováquia.

O custo total da iniciativa ronda os 2,6 milhões de euros. Cerca de 85% do orçamento provém da Política de Coesão da União Europeia. Os restantes 15% foram financiados pelas oito empresas audiovisuais associadas ao projeto.