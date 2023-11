Inflação alimentar na Europa: Quais são os países mais afetados?

A inflação anual na UE tem vindo a diminuir, mas a inflação dos produtos alimentares continua elevada, afetando as famílias com baixos rendimentos em toda a Europa.

A inflação na Zona Euro abrandou desde o seu pico de 10,6% (11,5% na UE) em outubro de 2022 para 2,9% (3,6% na UE) em outubro deste ano.

No entanto, a inflação dos produtos alimentares continua a ser elevada, uma vez que os consumidores continuam a debater-se com a crise do custo de vida.

Por exemplo, a inflação real dos alimentos, que é a taxa de inflação dos alimentos menos a inflação global, foi de 4,6 % na área do euro (4 % na UE) em outubro de 2023, colocando uma enorme pressão sobre as famílias com baixos rendimentos.

Em 2022, as taxas de inflação dispararam na UE, atingindo níveis nunca antes registados nas quatro décadas anteriores. Entre 1997 e o final de 2021, a taxa de inflação anual mais elevada no bloco foi de 4,4%, e foi registada em julho de 2008.

A taxa de inflação anual dos alimentos e bebidas não alcoólicas também seguiu uma tendência semelhante, atingindo um pico de 19,2% em março de 2023.

No entanto, a diferença entre a taxa de inflação global e a dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas nunca foi tão grande como nos últimos 12 meses.

Desde 1997, o primeiro ano de dados disponíveis do Eurostat, e até meados de 2022, a taxa de inflação real dos géneros alimentícios (incluindo bebidas não alcoólicas) não excedeu 3,5% na UE. Atingiu 3,9% em agosto de 2022, e um um pico de 10,9% em março de 2023.

A inflação alimentar excedeu a inflação global em 9 de 10 países

Em outubro de 2023, a inflação anual dos produtos alimentares e das bebidas não alcoólicas excedeu a inflação global em 33 dos 37 países da Europa.

Entre os países da UE, taxa de inflação real anual dos produtos alimentares variou entre -5,7% na Chéquia e 10,9% na Bélgica.

A Bélgica foi seguida pelos Países Baixos (8,8%), Grécia (6,6%) e Espanha (5,9%).

A seguir à Chéquia, a Hungria (-1,6%) e a Roménia (-0,5%) registaram as taxas de inflação alimentar real mais baixas da UE.

Olhando para os quatro países mais populosos da UE - a taxa real de inflação alimentar foi inferior à média da UE na Alemanha (3,7%) e em França (3,5%), mas superior em Espanha (5,9%) e Itália (4,9%).

Como se pode ver no mapa abaixo, os valores reais da inflação alimentar não sugerem uma forte divisão entre as diferentes regiões da Europa, como os Estados ocidentais, nórdicos, meridionais e orientais.

Se olharmos apenas para a taxa de inflação dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas na UE, os valores variaram entre 3,7% na Dinamarca e 10,4% na Grécia em outubro de 2023. A média da UE foi de 7,6%.

A taxa anual de inflação alimentar foi superior a 7,5% em 14 Estados-Membros da UE, incluindo a Grécia, a Bélgica, a Espanha e a França.

A Turquia, um país candidato, foi um caso isolado na inflação alimentar, com 72,5%.

Quais são os fatores que determinam a inflação alimentar?

Os principais fatores da inflação alimentar têm sido o aumento dos custos da energia, que afeta toda a cadeia agroalimentar, desde os agricultores às instalações de transformação e aos transportes.

Além disso, a redução da oferta de fatores de produção agrícolas essenciais, como os fertilizantes e os alimentos para animais, constituem os custos mais elevados para os agricultores.

Perturbações causadas pela guerra na Ucrânia

De acordo com a atualização da Segurança Alimentar do Banco Mundial, divulgada a 9 de novembro de 2023, os países europeus estão entre as regiões mais afetadas.

"Muitos países registaram uma inflação de dois dígitos nos preços dos alimentos, com regiões como a Europa e a Ásia Central a serem particularmente afetadas devido às perturbações causadas pela guerra na Ucrânia", sublinha o relatório.

A Ucrânia é um dos principais produtores e exportadores de géneros alimentícios do mundo.

Países mais afetados pelo aumento dos custos dos produtos alimentares

Os agregados familiares têm padrões de consumo diferentes consoante os seus níveis de rendimento, hábitos culturais e localização geográfica.

Estes padrões são medidos pela despesa de consumo das famílias, que é o que as pessoas gastam em bens e serviços para satisfazer as suas necessidades e desejos.

Refere-se a qualquer despesa efetuada por uma pessoa que vive sozinha ou por um grupo de pessoas que vivem juntas num alojamento partilhado e com despesas domésticas comuns.

Em 2021, 14,3% da despesa total foi dedicada a alimentos e bebidas não alcoólicas na UE.

Em 2022, 25,2 % das despesas de consumo das famílias foram gastas em alimentos, incluindo bebidas não alcoólicas, na Roménia, seguida da Lituânia (20,4 %), da Bulgária (20,1 %) e da Estónia (19,9 %).

As percentagens mais baixas da UE registaram-se na Irlanda (8,3 %), no Luxemburgo (9,0 %) e na Áustria (10,9 %).

Percentagem da despesa com alimentação é mais elevada nos países candidatos

Quando se incluem os países candidatos à UE, estes registam as percentagens mais elevadas de despesas com alimentação, com 43,6% na Albânia, 32,2% na Bósnia-Herzegovina, 30,6% na Macedónia do Norte e 27,2% no Montenegro.

A inflação real dos produtos alimentares é crucial nestes países. As famílias com baixos rendimentos estão a lutar para fazer face à crise do custo de vida.